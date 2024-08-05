ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

NamaZBCN

PeringkatNo.133

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran96,911,222,080.679

Suplai Maks.100,000,000,000

Total Suplai99,998,804,740.41899

Tingkat Peredaran0.9691%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.007105034498396647,2025-05-30

Harga Terendah0.000692135609811539,2024-08-05

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

