Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.

PeringkatNo.1673

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.03%

Suplai Peredaran650,819,503.357031

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai884,544,965.347031

Tingkat Peredaran0.6508%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High7.00574192979185,2021-09-14

Harga Terendah0.003008070768891847,2025-12-11

Blockchain PublikETH

