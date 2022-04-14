ZEAL

Zealous Swap adalah bursa terdesentralisasi generasi berikutnya yang dirancang khusus untuk ekosistem blockchain Kaspa yang sedang berkembang. Bursa ini menampilkan arsitektur V2 yang strategis dan mekanisme biaya berbasis NFT yang inovatif. Platform ini menekankan likuiditas yang mendalam, aksesibilitas pengguna, dan insentif ekonomi yang selaras untuk mengatasi masalah likuiditas yang muncul tiba-tiba dan mendorong ekosistem DeFi yang tangguh di Kaspa. Inovasi utama meliputi Flash Swap untuk memungkinkan perdagangan canggih tanpa modal awal, dan Mesin Biaya Modular yang mengadaptasi biaya berdasarkan volatilitas token, meningkatkan efisiensi perdagangan dan kedalaman likuiditas. Tim kami berfokus pada keberlanjutan jangka panjang dan infrastruktur perdagangan terdesentralisasi yang unggul.

NamaZEAL

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai240,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikKRC20

Sektor

Media Sosial

