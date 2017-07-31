ZEN

Misi Horizen adalah untuk memberdayakan orang dan menyatukan dunia dengan membangun ekosistem yang adil dan inklusif di mana setiap orang dihargai atas kontribusi mereka. Diluncurkan pada Mei 2017, platform ini memungkinkan penggunaan kehidupan nyata di luar mata uang kripto aslinya, ZEN, yang merupakan koin PoW yang dapat ditambang yang tersedia di bursa kripto utama. Pengguna dapat dengan aman menyimpan dan bertransaksi ZEN menggunakan aplikasi andalan Horizen, Sphere by Horizen.

NamaZEN

PeringkatNo.180

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)208.02%

Suplai Peredaran17,719,929.3034167

Suplai Maks.21,000,000

Total Suplai21,000,000

Tingkat Peredaran0.8438%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High168.15416287,2021-05-08

Harga Terendah3.092439889907837,2017-07-31

Blockchain PublikNONE

Sektor

Media Sosial

