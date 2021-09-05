ZIG

ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.

NamaZIG

PeringkatNo.321

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.18%

Suplai Peredaran1,408,940,795.2396517

Suplai Maks.1,953,940,796

Total Suplai2,000,000,000

Tingkat Peredaran0.721%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2128548,2021-09-05

Harga Terendah0.00431462744251162,2023-07-13

Blockchain PublikETH

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto.
ZIG/USDT
ZIGCOIN
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ZIG)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
