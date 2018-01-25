ZIL

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

NamaZIL

PeringkatNo.269

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.06%

Suplai Peredaran19,642,258,358.481663

Suplai Maks.21,000,000,000

Total Suplai20,323,413,770.24997

Tingkat Peredaran0.9353%

Tanggal Penerbitan2018-01-25 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.0081 USDT

All-Time High0.25629331,2021-05-06

Harga Terendah0.00247720674605,2020-03-13

Blockchain PublikZIL

Sektor

Media Sosial

