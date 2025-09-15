ZKC

Boundless adalah jaringan zero-knowledge universal tanpa izin yang menghadirkan kekuatan ZK ke setiap rantai. Didukung oleh zkVM RISC-V dan primitif kriptografi baru yang telah dipatenkan bernama Proof of Verifiable Work (PoVW) yang memberi insentif kepada jaringan penambang ZK terdesentralisasi dengan Zero Knowledge Coin ($ZKC), token asli protokol tersebut. Teknologi Boundless dikembangkan dan diluncurkan oleh RISC Zero, inovator di balik zkVM RISC-V pertama; teknologi ini menyediakan pembuktian ZK yang skalabel untuk memenuhi permintaan web3 yang terus meningkat akan bukti ZK dari L1, L2, bridge, aplikasi defi, dan lainnya.

NamaZKC

PeringkatNo.656

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)4.42%

Suplai Peredaran225,685,849

Suplai Maks.∞

Total Suplai1,022,555,666

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.1342961487062966,2025-09-15

Harga Terendah0.09438212277323546,2025-12-18

Blockchain PublikETH

