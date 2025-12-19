ZKP

zkPass adalah protokol oracle terdesentralisasi yang mengubah data internet pribadi menjadi bukti terverifikasi on-chain. Dibangun di atas zkTLS — integrasi baru 3P-TLS dan kriptografi Hybrid-ZK — zkPass memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk membuktikan fakta yang berasal dari situs web HTTPS mana pun tanpa memerlukan OAuth, kunci API, atau perantara tepercaya.

NamaZKP

PeringkatNo.643

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)17.06%

Suplai Peredaran201,666,667

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2016%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.25504820462550387,2025-12-19

Harga Terendah0.08790505514183251,2025-12-20

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

