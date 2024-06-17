ZK

ZKSync is an Ethereum Layer 2 scaling solution that utilizes EVM-compatible ZK-SNARK roll-up technology.

NamaZK

PeringkatNo.125

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.20%

Suplai Peredaran10,616,632,821.757061

Suplai Maks.21,000,000,000

Total Suplai13,965,495,864.564201

Tingkat Peredaran0.5055%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.3285017436180649,2024-06-17

Harga Terendah0.0109903191499594,2025-10-10

Blockchain PublikZKSYNCERA

ZKSync is an Ethereum Layer 2 scaling solution that utilizes EVM-compatible ZK-SNARK roll-up technology.

Sektor

Media Sosial

