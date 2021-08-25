ZLW

ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

NamaZLW

PeringkatNo.3057

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.03%

Suplai Peredaran72,331,834.1691

Suplai Maks.300,000,000

Total Suplai300,000,000

Tingkat Peredaran0.2411%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High7.90901936,2021-08-25

Harga Terendah0.001055090425745058,2025-10-11

Blockchain PublikBSC

PengantarZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.