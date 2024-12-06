ZRO

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

NamaZRO

PeringkatNo.121

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)9.38%

Suplai Peredaran248,469,455.9799315

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2484%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High7.531013071068836,2024-12-06

Harga Terendah0.9030421001575925,2025-10-10

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Loading...