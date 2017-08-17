ZRX

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

NamaZRX

PeringkatNo.249

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.60%

Suplai Peredaran848,396,562.8973439

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.8483%

Tanggal Penerbitan2017-08-17 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.05 USDT

All-Time High2.531409978866577,2018-01-09

Harga Terendah0.1039619967341423,2017-08-16

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

ZRX/USDT
0x
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ZRX)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
