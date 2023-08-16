Trade pergerakan saham AS menggunakan kripto sebagai margin—tanpa hambatan, fleksibilitas maksimal
Fitur Utama
Biaya Trading Terendah
Nikmati biaya trading yang sangat kompetitif dengan biaya maker serendah 0.00% dan taker serendah 0.00% pada pasangan Futures Saham AS.
Selaras dengan Jam Trading AS
Trade sesuai pasar saham AS yang sebenarnya demi menikmati pengalaman trading yang autentik.
Kedalaman Pasar Terdepan di Industri
Likuiditas komprehensif memastikan harga yang stabil selama volatilitas pasar, sehingga meminimalkan slippage demi eksekusi trade yang lebih baik
Pengalaman yang Sama Seperti Futures Perpetual
Transisi yang mulus—antarmuka dan pengalaman trading yang sama seperti Futures Perpetual, tanpa perlu belajar ulang.
Tanya-Jawab
Pertanyaan 1: Bagaimana tingkat pendanaan dikenakan?
Futures Saham MEXC saat ini meniadakan biaya pendanaan—tidak ada biaya kepemilikan.
Pertanyaan 2: Bagaimana PNL dihitung?
Formula: PNL = (Harga Penutupan - Harga Masuk) × Leverage × Jumlah Saham × Arah (Long = +1, Short = -1)Contoh:1) Memperoleh laba dari posisi long: Menjual 1 saham Apple (AAPL) pada harga $100 (dengan asumsi satu kontrak mewakili 1 saham), lalu menutup posisi pada harga $105. Laba = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Memperoleh laba dari posisi short: Menjual 1 saham Tesla (TSLA) pada harga $200, lalu menutup posisi pada harga $195. Laba = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
Pertanyaan 3: Bagaimana likuidasi dipicu?
MEXC mengadopsi mekanisme manajemen risiko yang sesuai dengan Futures Perpetual arus utama:1) Sistem terus memantau tingkat margin pemeliharaan.2) Margin dihitung berdasarkan harga wajar.3) Jika tingkat margin jatuh di bawah ambang batas likuidasi yang ditetapkan, sistem akan secara otomatis memicu likuidasi untuk membatasi potensi kerugian.
Pertanyaan 4: Bagaimana harga wajar untuk Futures Saham ditentukan?
Harga wajar didasarkan pada harga transaksi terkini dari saham AS yang mendasarinya.
Pertanyaan 5: Mode margin apa yang didukung untuk Futures Saham?
Hanya mode isolated margin yang didukung.
Pertanyaan 6: Bisakah saya melakukan trading Futures Saham selama penutupan pasar?
Selama periode penutupan, pengguna dapat membatalkan order yang belum terisi dan menambahkan margin, tetapi tidak dapat memasang order baru atau menutup posisi yang ada. Untuk menghindari potensi kerugian akibat volatilitas harga, pengguna sebaiknya menutup posisi sebelum pasar ditutup. Jam trading disesuaikan dengan jadwal NYSE dan NASDAQ, termasuk hari libur.
Pertanyaan 7: Apakah leverage dapat digunakan di Futures Saham?
Leverage hingga 5x dapat digunakan di Futures Saham MEXC. Trading dengan leverage meningkatkan potensi laba dan risiko, termasuk kemungkinan likuidasi atau saldo negatif. Pengguna sebaiknya berhati-hati saat memilih tingkat leverage.
Pertanyaan 8: Bagaimana posisi ditangani selama stock split (pemecahan saham) atau reverse split (penggabungan saham)?
Jika terjadi stock split (pemecahan saham), reverse split (penggabungan saham), atau penyesuaian dividen, platform akan memulai penyelesaian lebih awal terhadap posisi terbuka untuk mencegah volatilitas yang tidak terduga. Trading akan dilanjutkan seperti biasa setelah penyelesaian. Pengguna sebaiknya memantau pengumuman resmi untuk mengetahui informasi terkini.