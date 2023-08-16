Pertanyaan 2: Bagaimana PNL dihitung?

Formula: PNL = (Harga Penutupan - Harga Masuk) × Leverage × Jumlah Saham × Arah (Long = +1, Short = -1)

Contoh:

1) Memperoleh laba dari posisi long: Menjual 1 saham Apple (AAPL) pada harga $100 (dengan asumsi satu kontrak mewakili 1 saham), lalu menutup posisi pada harga $105. Laba = (105 - 100) × 1 × 1 = $5

2) Memperoleh laba dari posisi short: Menjual 1 saham Tesla (TSLA) pada harga $200, lalu menutup posisi pada harga $195. Laba = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5