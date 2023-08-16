Loading...

Futures Saham MEXC: Saham AS, Didukung Kripto

Trade pergerakan saham AS menggunakan kripto sebagai margin—tanpa hambatan, fleksibilitas maksimal

Pasangan Futures Saham

Pasangan trading lainnya akan ditambahkan pada masa mendatang untuk memenuhi beragam kebutuhan pengguna.
24 Jam
48 Jam
72 Jam

Fitur Utama

Biaya Trading Terendah

Nikmati biaya trading yang sangat kompetitif dengan biaya maker serendah 0.00% dan taker serendah 0.00% pada pasangan Futures Saham AS.

Selaras dengan Jam Trading AS

Trade sesuai pasar saham AS yang sebenarnya demi menikmati pengalaman trading yang autentik.

Kedalaman Pasar Terdepan di Industri

Likuiditas komprehensif memastikan harga yang stabil selama volatilitas pasar, sehingga meminimalkan slippage demi eksekusi trade yang lebih baik

Pengalaman yang Sama Seperti Futures Perpetual

Transisi yang mulus—antarmuka dan pengalaman trading yang sama seperti Futures Perpetual, tanpa perlu belajar ulang.

Tanya-Jawab

Pertanyaan 1: Bagaimana tingkat pendanaan dikenakan?

Pertanyaan 2: Bagaimana PNL dihitung?

Pertanyaan 3: Bagaimana likuidasi dipicu?

Pertanyaan 4: Bagaimana harga wajar untuk Futures Saham ditentukan?

Pertanyaan 5: Mode margin apa yang didukung untuk Futures Saham?

Pertanyaan 6: Bisakah saya melakukan trading Futures Saham selama penutupan pasar?

Pertanyaan 7: Apakah leverage dapat digunakan di Futures Saham?

Pertanyaan 8: Bagaimana posisi ditangani selama stock split (pemecahan saham) atau reverse split (penggabungan saham)?