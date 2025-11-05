Cara Berdagang Futures Saham di MEXC





Futures Saham Berbasis Kripto adalah derivatif keuangan yang mengintegrasikan ekuitas AS (saham perusahaan publik AS) dengan pasar mata uang kripto melalui perdagangan berbasis Futures. Instrumen ini memungkinkan investor untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga saham AS menggunakan mata uang kripto—seperti USDT—sebagai margin tanpa harus memiliki aset dasarnya.









1) Jam Perdagangan: Perdagangan tersedia mulai hari Senin pukul 11.00 WIB hingga hari Jumat pukul 11.00 WIB dengan operasi selama 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Setiap halaman pasangan perdagangan menampilkan jadwal perdagangannya dengan jelas, sehingga pengguna dapat merencanakan strategi mereka dengan tepat.

Catatan:

Pada hari libur pasar AS penuh, perdagangan Futures Saham MEXC akan ditangguhkan sepanjang hari.

Pada setengah hari perdagangan (hari penutupan awal), perdagangan Futures Saham MEXC akan ditutup lebih awal pada pukul 13.00 (ET).

Selama periode penangguhan, pengguna dapat membatalkan order, menyesuaikan margin, dan mengubah leverage. Namun, order baru tidak dapat dipasang dan tidak akan ada risiko likuidasi selama periode tersebut.





2) Harga aset dasar dipatok pada data penetapan harga saham tokeninasi AS Ondo yang mungkin berbeda dari harga pasar aktual terkini dari ekuitas AS yang sesuai.





3) Pengguna dapat melakukan tindakan perdagangan standar seperti membuka posisi long dan short. Leverage yang tersedia untuk setiap pasangan perdagangan Futures Saham bervariasi, jadi silakan lihat angka leverage spesifik yang ditampilkan di halaman.





4) Bebas Biaya (Penawaran Waktu Terbatas): MEXC saat ini menawarkan bebas biaya perdagangan dan bebas biaya pendanaan untuk Futures Saham yang secara signifikan mengurangi biaya transaksi bagi para partisipan.





5) Pengalaman Perdagangan Futures Perpetual: Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan desain Futures Perpetual, MEXC menurunkan hambatan masuk dan menyediakan pengalaman perdagangan yang lancar baik bagi investor baru maupun berpengalaman.









HOOD, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL, META, TSLA, Platform MEXC Stock Futures menawarkan beragam pilihan Futures Saham AS, termasuk COIN MCD , dan lainnya. Platform ini akan terus memperluas penawarannya untuk memenuhi beragam kebutuhan perdagangan pengguna.





Futures Saham MEXC mengadopsi mekanisme perdagangan yang sama dengan Futures Perpetual dengan antarmuka dan pengalaman pengguna yang konsisten. Hal ini secara signifikan menurunkan hambatan masuk bagi pengguna dan meningkatkan pengalaman perdagangan secara keseluruhan.





Untuk mulai berdagang, pengguna dapat langsung memasukkan nama Futures Saham yang diinginkan ke dalam bilah pencarian di halaman Perdagangan Futures atau mengarah ke tab Saham, lalu memilih Futures yang diinginkan dari pilihan yang tersedia.













Demikian pula, di Aplikasi MEXC, cukup masukkan nama Futures Saham di bilah pencarian dalam bagian Perdagangan Futures untuk memulai. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik, kami sarankan Anda memperbarui Aplikasi MEXC ke versi 6.17.0 atau lebih baru.









Catatan: Futures Saham MEXC saat ini hanya mendukung Mode Isolated Margin. Mode Cross Margin tidak tersedia.









1) Jam Perdagangan dan Hari Libur: Harap perhatikan jam pembukaan/penutupan pasar dan hari libur resmi. Jam perdagangan adalah mulai hari Senin pukul 11.00 WIB hingga hari Jumat pukul 11.00 WIB dan tersedia 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Selama hari libur dan penutupan pasar, fungsi perdagangan akan dihentikan untuk sementara dan pengguna tidak akan dapat memasang atau menutup order.





2) Operasional Selama Penutupan Pasar: Selama penutupan pasar, Anda dapat membatalkan order yang belum terisi dan menambahkan margin. Namun, Anda tidak dapat memasang order baru atau menutup posisi lama. Jika Anda khawatir bahwa fluktuasi harga akan memengaruhi posisi Anda, disarankan untuk menutupnya terlebih dahulu.





3) Biaya Pendanaan: MEXC saat ini membebaskan biaya pendanaan untuk Futures Saham selama waktu terbatas.





4) Risiko Semalaman dan Pembukaan: Harap diperhatikan bahwa harga wajar pada pembukaan pasar dapat berbeda secara signifikan dari harga penutupan hari sebelumnya. Posisi semalaman memiliki risiko yang lebih tinggi. Harap pastikan manajemen risiko yang tepat.





5) Peringatan Risiko Leverage: Futures Saham di MEXC mendukung perdagangan dengan leverage. Leverage memperbesar keuntungan dan kerugian, serta dapat menyebabkan likuidasi atau bahkan saldo negatif. Harap pilih tingkat leverage Anda dengan hati-hati.





6) Penanganan Aksi Korporasi: Jika terjadi aksi korporasi—seperti dividen, pemecahan saham, atau pemecahan saham terbalik—harga saham dasarnya dapat mengalami volatilitas yang signifikan. Untuk memastikan perdagangan yang adil dan teratur, MEXC akan menerapkan mekanisme penyelesaian pra-pengiriman untuk menutup semua posisi terbuka secara seragam. Perdagangan akan dilanjutkan seperti biasa setelah proses penyelesaian berakhir. Silakan lihat pengumuman resmi untuk mengetahui informasi terbaru.





Catatan:

1) Dividen dan ex-rights (tanpa hak) adalah aksi korporasi yang mendistribusikan laba kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai atau saham. Pada tanggal ex-dividen, harga saham disesuaikan sebagaimana mestinya.

2) Pemecahan saham meningkatkan jumlah saham yang beredar sekaligus menurunkan harga per saham, sehingga meningkatkan likuiditas. Pemecahan saham umumnya dianggap sebagai sinyal positif tentang prospek pertumbuhan perusahaan.

3) Pemecahan saham terbalik (disebut juga konsolidasi saham) mengurangi jumlah saham dan meningkatkan harga per saham. Aksi ini sering digunakan untuk memenuhi persyaratan listing atau meningkatkan laba per saham.













Nilai wajar dipatok pada data penetapan harga saham token AS Ondo yang mungkin berbeda dari harga pasar aktual terkini dari ekuitas AS yang sesuai.









Tidak seperti Futures Perpetual, Futures Saham MEXC saat ini tidak dikenai biaya pendanaan apa pun.









Untuk setiap perdagangan Futures Saham, laba dan rugi (PNL) utamanya ditentukan oleh selisih harga antara harga pembukaan dan penutupan. Catatan: Leverage memperbesar potensi keuntungan dan kerugian. Hasil aktualnya bergantung pada leverage yang digunakan dan ukuran posisi.





Rumus: PNL = (Harga Penutupan − Harga Pembukaan) × Leverage × Jumlah Saham × Arah Arah: Long = +1; Short = -1





Contoh:





1) Meraih Laba dari Posisi Long: Beli 1 lembar saham Apple (AAPL) seharga $100 (leverage = 1). Ketika harga naik menjadi $105, tutup posisi tersebut.

PNL = (105 − 100) × 1 × 1 = $5





2) Meraih Laba dari Posisi Short: Jual 1 lembar saham Tesla (TSLA) seharga $200. Ketika harga turun menjadi $195, tutup posisi tersebut.

PNL = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = $5









MEXC menerapkan sistem manajemen risiko yang konsisten dengan platform Futures Perpetual terkemuka:

1) Platform terus memantau tingkat margin pengguna secara aktual.

2) Rasio margin dihitung berdasarkan harga wajar.

3) Ketika tingkat margin turun di bawah ambang batas pemeliharaan, sistem akan otomatis memicu likuidasi untuk meminimalkan potensi kerugian





Saat ini, MEXC sedang menyelenggarakan acara perdagangan bebas biaya untuk Futures Saham. Partisipan acara ini dapat mengurangi biaya perdagangan secara signifikan, sehingga mereka dapat menghemat lebih banyak, berdagang lebih banyak, dan menghasilkan lebih banyak. Manfaatkan kesempatan ini di MEXC untuk menikmati perdagangan berbiaya rendah sambil tetap unggul dalam pergerakan pasar dan menangkap peluang investasi yang cepat berlalu untuk memulai perjalanan Anda menuju pertumbuhan finansial yang lebih besar.









Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.



