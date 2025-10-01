Apa itu Earn Futures MEXC?









Earn Futures adalah produk keuangan yang ditawarkan oleh MEXC bagi pengguna Futures. Setelah diaktifkan, dana yang memenuhi syarat di akun Futures Anda akan otomatis disertakan ke dalam produk Earn eksklusif ini, sehingga menghasilkan bunga harian tanpa memengaruhi perdagangan Futures rutin Anda dan membantu Anda menumbuhkan nilai akun secara efisien.













Aset yang memenuhi syarat untuk Earn Futures disebut sebagai pokok yang didasarkan pada saldo dompet di akun Futures pengguna.

Pengguna hanya perlu mengaktifkan Earn Futures secara manual satu kali. Setelah aktivasi, pokok akan otomatis digunakan untuk menghitung bunga. Pokok tetap berfungsi sebagai margin untuk perdagangan Futures sekaligus menghasilkan bunga.

Pokok = Saldo Tersedia + Aset terkunci untuk Order Tertunda + Margin yang Digunakan – Bonus

Mata uang kripto yang saat ini didukung untuk Earn Futures adalah USDT dan USDC.

Bonus dikecualikan dari perhitungan bunga berdasarkan Earn Futures.

Bunga yang terkumpul dari Earn Futures didistribusikan tanpa biaya atau pungutan apa pun. Partisipasi sepenuhnya bebas biaya.









Bunga yang dihasilkan dari Earn Futures dipengaruhi oleh nilai posisi Futures dan jumlah pokok dalam akun Futures. Nilai posisi Futures memengaruhi APR yang berlaku untuk perhitungan bunga, sedangkan jumlah pokok langsung menentukan dasar penghitungan bunga. Berikut adalah aturan spesifiknya:





1) Futures USDT-M atau USDC-M

Nilai Posisi Futures Pokok APR < $100.000 Tanpa batas 3% ≥ $100.000 0-25.000 USDT atau 0-25.000 USDC 15% > 25.000 USDT (porsi di atas 25.000 USDT) atau > 25.000 USDC (porsi di atas 25.000 USDC) 3%

Catatan:

Nilai APR dan limit pokok disesuaikan secara dinamis berdasarkan kondisi pasar dan kebijakan platform. Bunga sebenarnya ditentukan oleh nilai yang ditampilkan pada halaman Earn Futures. Silakan lihat pengumuman resmi MEXC untuk mengetahui perkembangan terkini.

Perhitungannya mencakup nilai posisi dari semua Futures USDT-M dan USDC-M yang terbuka. Futures Coin-M tidak termasuk.

Nilai posisi Futures dihitung berdasarkan basis bersih. Untuk pasangan perdagangan dengan aset dasar yang sama, posisi long dan short saling mengimbangi, lalu ukuran posisi bersih digunakan dalam perhitungan. Berikut adalah rumus spesifiknya:

abs (kuantitas long USDT × Harga Masuk Rata-Rata – kuantitas short USDT × Harga Masuk Rata-Rata + kuantitas long USDC × Harga Masuk Rata-Rata – kuantitas short USDC × Harga Masuk Rata-Rata)

Nilai posisi diambil tiga kali sehari, lalu rata-ratanya digunakan untuk perhitungan.

Saldo dompet akun Futures diambil tiga kali sehari, lalu nilai terendah diambil sebagai pokok untuk perhitungan bunga.





2) Contoh Perhitungan Earn Futures





Skenario A: Pengguna saat ini memiliki posisi Futures sebesar 80.000 USDT dan pokok senilai 25.000 USDT. Berikut adalah perhitungan bunga hariannya:

Bunga Harian = 25.000 × 3% / 365 = 2,05 USDT

Penjelasan: Karena posisi Futures berada di bawah 100.000 USDT, semua pokok dihitung dengan APR 3%.





Skenario B: Pengguna saat ini memiliki posisi Futures sebesar 100.000 USDT dan pokok senilai 25.000 USDT. Berikut adalah perhitungan bunga hariannya:

Bunga Harian = 25.000 × 15% / 365 = 10,25 USDT

Penjelasan: Dengan nilai posisi minimum 100.000 USDT, pokok hingga 25.000 USDT memenuhi syarat untuk APR 15% yang lebih tinggi.





Skenario C: Pengguna saat ini memiliki posisi Futures sebesar 100.000 USDT dan pokok senilai 85.000 USDT. Berikut adalah perhitungan bunga hariannya:

Bunga Harian = 25.000 × 15% / 365 + 60.000 × 3% / 365 = 15,18 USDT

Penjelasan: Dari total pokok 85.000 USDT, 25.000 USDT pertama dihitung dengan APR 15%, sedangkan 60.000 USDT sisanya dihitung dengan APR 3%.





3) Aturan Earn Futures untuk Distribusi Bunga





Bunga dari Earn Futures didistribusikan satu kali sehari ke akun Spot pengguna. Jumlah distribusinya sesuai dengan bunga yang terkumpul pada hari sebelumnya. Detail bunga dapat dilihat pada bagian Bunga Terkumpul di halaman Earn Futures.









Mengaktifkan Earn Futures: Ketika akun Futures berisi aset yang didukung oleh Earn Futures Ketika akun Futures berisi aset yang didukung oleh, fitur tersebut dapat diaktifkan kapan saja.

Menonaktifkan Earn Futures: Earn Futures dapat dinonaktifkan kapan saja selama masih aktif. Namun, perlu diingat bahwa jika dana yang dialokasikan untuk Earn Futures ditarik atau ditransfer selama periode aktivasi, dana tersebut akan segera berhenti mengumpulkan bunga.

















Earn Earn Futures untuk memasuki halaman acara. Kunjungi situs web resmi MEXC, lalu masuk. Dari menu, klikuntuk memasuki halaman acara.









Di halaman Earn Futures, klik Hasilkan Sekarang.









Centang kotak perjanjian, lalu klik tombol Mulai Hasilkan Bunga untuk menyelesaikan aktivasi fitur Earn Futures.













1) Buka Aplikasi MEXC, lalu ketuk Lainnya di beranda.

2) Dalam bagian Aset, pilih Earn.

3) Di halaman Earn, ketuk Earn Futures.

4) Di halaman Earn Futures, ketuk Hasilkan Sekarang.

5) Centang kotak perjanjian, lalu ketuk tombol Mulai Hasilkan Bunga untuk menyelesaikan aktivasi fitur Earn Futures.







