Panduan Copy Trading bagi Lead Trader





Copy trading adalah strategi investasi dalam perdagangan mata uang kripto yang memungkinkan investor untuk otomatis meniru perdagangan dari pedagang berpengalaman. Bagi pemula dengan pengetahuan dan pengalaman perdagangan yang terbatas, copy trading menyediakan cara yang ramah pengguna untuk berpartisipasi di pasar. Bagi para pedagang yang berpengalaman, Anda dapat mengajukan diri untuk menjadi seorang lead trader yang memungkinkan Anda untuk meraih laba dari perdagangan Anda sendiri sekaligus menerima bagi hasil.









Di situs web resmi MEXC, buka Futures → Copy Trade, lalu masuk ke halaman copy trading.









Setelah berada di halaman Copy Trade, klik Jadi Pedagang.









Ikuti instruksi di layar untuk memverifikasi apakah email tersebut adalah email yang terdaftar di akun Anda. Jika tidak ada email yang terdaftar, Anda perlu memberikannya untuk menerima pembaruan penting, seperti status peninjauan untuk menjadi seorang pedagang. Kecuali email, yang merupakan bidang wajib, detail akun Telegram dan nomor ponsel bersifat opsional. Anda juga dapat memilih untuk mengisinya berdasarkan kebutuhan.





Setelah mencentang kotak Perjanjian Pedagang, klik Kirim dan tunggu hasil peninjauan. MEXC akan mengirimkan hasil permohonan dan memberitahukan hasilnya kepada Anda melalui email, pesan internal, atau SMS dalam waktu 1-2 hari kerja. Setelah disetujui, Anda dapat mulai melakukan copy trading.









Catatan: Saat mengajukan untuk menjadi pedagang, Anda tidak dapat mengikuti pedagang mana pun. Jika saat ini Anda mengikuti salah pedagang, harap batalkan dan berhenti mengikutinya sebelum mengirimkan permohonan. Setelah menjadi pedagang, Anda tidak akan dapat lagi mengikuti lead trader lainnya.









Setelah menjadi copy trader, buka halaman copy trading, lalu klik ikon > untuk mengakses halaman copy trading pribadi Anda.









Di halaman Lead Trade Saya, Anda dapat melihat statistik perdagangan prospek, statistik bagi hasil, pengikut, daftar pantau, dan melakukan kustomisasi dalam Pengaturan, seperti alias, bio, avatar, dan pasangan copy trading.













MEXC memungkinkan pengguna untuk membagikan perdagangan dengan dua cara:

Publik: Siapa pun dapat melihat dan mengikuti perdagangan Anda

Privat: Hanya pengguna yang diundang yang dapat melihat perdagangan Anda. Tidak terlihat oleh publik dan Anda dapat mengubah pengaturan ini sekali sehari.





Dalam mode Privat, Anda dapat mengatur bagi hasil hingga 50%.









Saat Anda mengaktifkan Copy Trading Pribadi, pengguna dapat memilih salah satu opsi berikut:

1) Mengizinkan semua pengguna mengikuti perdagangan Anda selama mereka memiliki tautan undangan atau kode Anda

2) Hanya mengizinkan pengguna yang mendaftar dengan kode referral Anda untuk mengikuti perdagangan Anda





Pengingat:

1) Pedagang yang memilih opsi ini tidak akan muncul di halaman Copy Trade, daftar Pengikut, atau daftar Pedagang Teratas. Namun, pengguna masih dapat menemukannya melalui pencarian.

2) Hanya pengguna yang diundang yang dapat mengikuti perdagangan pedagang. Pengguna yang menemukan pedagang melalui pencarian tetap perlu memasukkan kode referral yang benar untuk melakukan copy trading.

3) Jika pedagang sudah memiliki Pengikut, dia harus membatalkannya sebelum beralih ke mode Privat. Peralihan tidak dapat dilakukan jika ada Pengikut yang aktif.

4) Setelah beralih antara mode Publik dan Privat, tidak ada perubahan lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk sepanjang hari itu.





Setelah mode Privat ditetapkan, pedagang dapat membuka halaman Pengikut Saya, lalu mengklik Undang Sekarang.









Pada halaman Undangan Privat, klik Buat Tautan, isikan Pesan Undangan dan jumlah undangan, pilih cakupan undangan, lalu klik Konfirmasi untuk membuat tautan undangan eksklusif Anda. Pengguna yang diundang dapat mengikuti Anda dan memulai copy trading melalui tautan ini.













Pada halaman Lead Trade Saya, klik Pengaturan. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur lead trade, mengizinkan atau membatasi pengikut, mengaktifkan opsi agar hanya pengguna yang diundang yang dapat mengikuti, dan membuat catatan riwayat posisi hanya dapat dilihat oleh pengikut. Anda juga dapat mengatur avatar, pasangan copy trading, alias, dan bio. Setelah selesai, klik Kirim untuk menerapkan perubahan.





Penjelasan Istilah-Istilah Utama:

Lead Trade: Jika diaktifkan, pengikut Anda akan dapat mengikuti perdagangan Anda.

Izinkan Pengikutan: Menonaktifkan opsi ini berarti pengguna baru tidak dapat mengikuti Anda, sedangkan mengaktifkannya memungkinkan mereka untuk mengikuti.

Hanya Referral Saya yang Dapat Mengikuti: Jika dinonaktfikan, semua pengguna dapat mengikuti Anda. Jika diaktifkan, hanya pengguna yang Anda undang yang dapat mengikuti.

Hanya Pengikut yang Dapat Melihat Riwayat Posisi: Jika diaktifkan, hanya pengikut yang dapat melihat catatan posisi Anda saat ini dan lampau.





Harap diperhatikan bahwa fitur copy trading saat ini hanya mendukung Futures USDT-M dalam mode hedging. Leverage maksimum yang diizinkan bervariasi tergantung pada pasangan perdagangan Futures. Silakan lihat informasi yang ditampilkan di halaman untuk mengetahui detailnya.













Setelah Anda menyelesaikan pengaturan untuk detail copy trading, klik tombol Mulai Perdagangan pada halaman tersebut. Jendela pop-up Syarat Lead Trade yang Valid akan muncul yang menampilkan Pasangan Saat Ini dan sisa jumlah Lead Trade yang Tersedia. Perhatikan bahwa total ekuitas akun Futures Anda tidak boleh kurang dari 50,00 USDT. Setelah mengonfirmasi bahwa semuanya benar, klik Konfirmasi untuk diarahkan ke halaman perdagangan Futures.





Jika Anda memilih Jangan Tampilkan Lagi, pop-up Syarat Lead Trade yang Valid tidak akan muncul lagi saat Anda mengklik Mulai Perdagangan lain kali. Sebaliknya, Anda akan dibawa langsung ke halaman perdagangan Futures.













Berdasarkan pasangan copy trading yang telah Anda tetapkan, seperti BTCUSDT, buka posisi di halaman perdagangan Futures. Setelah posisi dibuka, kembali ke halaman Lead Trade Saya. Di dalam bagian Statistik Lead Trade, dalam Saat Ini, Anda akan dapat melihat order yang baru saja dibuat.





Klik Tutup, lalu posisi Anda dan posisi pengikut Anda akan ditutup pada harga pasar, sehingga menyelesaikan copy trade. Jika pedagang menutup sebagian posisinya, maka copy trading yang dilakukan oleh pengikutnya juga akan ditutup sebagian berdasarkan rasio penutupan pedagang.













Pada halaman Lead Trade Saya, klik Riwayat dalam tab Statistik Lead Trade untuk melihat riwayat copy trade Anda.













Pada halaman Lead Trade Saya, klik Pengikut Saya untuk melihat pengikut Anda saat ini, waktu diikuti, dan total ekuitas di akun Copy Trading. Guna mengecualikan pengikut untuk sementara, klik Kecualikan dalam Tindakan. Harap diperhatikan bahwa Anda hanya dapat menghapus pengikut jika dia tidak memiliki posisi terbuka dan total ekuitasnya kurang dari 5 USDT.









Anda dapat meminta peningkatan limit pengikut setelah jumlah pengikut mencapai 900.









Jika Anda tidak ingin ada pengikut yang mengikuti Anda, Anda dapat menonaktifkan opsi Izinkan Pengikutan di tab Pengaturan.









Pada halaman Lead Trade Saya, klik Statistik Bagi Hasil untuk melihat detail bagi hasil Anda.





Aturan Bagi Hasil: Bagi hasil ditetapkan pada pukul 23.00 WIB setiap hari yang mencakup 24 jam sebelumnya. Periode penyelesaian berlangsung mulai pukul 23.00 hari sebelumnya WIB hingga pukul 23.00 WIB hari ini. Bagi hasil hanya berlaku jika total laba atau kerugian pengikut selama periode tersebut positif.





Rasio Bagi Hasil: Persentase pembagian default-nya adalah 10%. Anda dapat mengajukan perubahan terhadap persentase ini, tetapi Anda hanya dapat melakukan satu perubahan per hari.









Proses pada Aplikasi MEXC serupa dengan versi Web. Cukup buka Aplikasi MEXC, ketuk Lainnya → Futures → Copy Trade untuk masuk ke halaman copy trading. Setelah berhasil mendaftar untuk menjadi seorang pedagang, Anda dapat mulai melakukan copy trading.



