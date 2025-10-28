Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Perdagangan futures mata uang kripto menarik banyak sekali investor karena leverage yang tinggi dan kemampuannya untuk meraih laba baik di pasar yang sedang naik maupun turun. Namun, mekanismenya yangPerdagangan futures mata uang kripto menarik banyak sekali investor karena leverage yang tinggi dan kemampuannya untuk meraih laba baik di pasar yang sedang naik maupun turun. Namun, mekanismenya yang
Perdagangan futures mata uang kripto menarik banyak sekali investor karena leverage yang tinggi dan kemampuannya untuk meraih laba baik di pasar yang sedang naik maupun turun. Namun, mekanismenya yang rumit seperti margin, leverage, dan harga likuidasi sering kali membuat banyak pemula patah semangat. Untuk menurunkan hambatan masuk, MEXC telah menghadirkan Futures Prediksi. Fitur ini menghilangkan kompleksitas perdagangan futures tradisional dan mengembalikan perdagangan ke prinsip intinya: memutuskan apakah pasar akan naik atau turun.

1. Apa Itu Futures Prediksi?


1.1 Apa Itu Futures Prediksi?


Futures Prediksi memungkinkan pedagang untuk memprakirakan apakah harga mata uang kripto akan Naik atau Turun dalam jangka waktu tertentu. Setiap posisi Futures mewakili prediksi pedagang mengenai arah harga. Jika prediksinya benar, pedagang akan mendapat payout. Jika prediksinya salah, kerugian pedagang terbatas pada jumlah USDT yang ditempatkan pada posisi Futures tersebut.

1.2 Elemen Inti Futures Prediksi


  • Laba: Potensi penghasilan dari posisi Futures Prediksi.
  • Kuantitas: Jumlah USDT yang Anda investasikan yang juga menunjukkan kemungkinan kerugian maksimum Anda.
  • Naik: Memilih Naik berarti Anda yakin bahwa harga indeks akan lebih tinggi pada saat penyelesaian.
  • Turun: Memilih Turun berarti Anda yakin bahwa harga indeks akan lebih rendah pada saat penyelesaian.
  • Jumlah Penyelesaian = Pokok + Laba
  • Laba = Modal yang Diinvestasikan × Payout

2. Cara Menggunakan Futures Prediksi di MEXC


Masuk ke akun MEXC Anda, lalu buka halaman perdagangan Futures Prediksi. Pilih pasangan perdagangan yang diinginkan, seperti BTCUSDT. Pilih unit waktu kedaluwarsa (pilihannya meliputi 3 menit,  5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam, atau 1 hari). Masukkan Kuantitas Order, lalu pilih apakah Anda memperkirakan harga akan Naik atau Turun saat kedaluwarsa. Terakhir, klik Konfirmasi untuk mengirimkan perdagangan Anda.


3. FAQ Futures Prediksi


3.1 Bagaimana cara pembayaran untuk Futures Prediksi dihitung?


Jika prediksi Anda benar, Anda akan menerima jumlah penyelesaian pada saat futures kedaluwarsa.
  • Jumlah Penyelesaian = Pokok + Laba
  • Laba = Pokok yang Diinvestasikan × Payout

Jika prediksi Anda salah, futures akan kedaluwarsa dan Anda tidak akan menerima jumlah penyelesaian apa pun. Pokok yang dibayarkan untuk futures tersebut akan dianggap sebagai kerugian Anda dan akan diperhitungkan dalam limit kerugian harian.

Jika hasilnya tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari harga masuk (artinya, harga indeks pada saat kedaluwarsa sama dengan harga kesepakatan), Anda akan menerima jumlah penyelesaian yang sama dengan pokok yang diinvestasikan. Dalam kasus ini, tidak ada laba atau kerugian.

Jumlah penyelesaian untuk masing-masing futures didasarkan pada pokok yang dibayarkan dan pembayaran yang berlaku pada saat pengiriman.

Contoh: Tingkat payout saat ini adalah 87%,dan Anda menginvestasikan 10 USDT untuk memprediksi harga BTC di masa mendatang:
  • Jika prediksi Anda benar, Anda akan menerima total 18,7 USDT, termasuk 8,7 USDT sebagai laba.
  • Jika prediksi Anda salah, Anda akan kehilangan modal 10 USDT Anda.
  • Jika hasilnya seri, Anda akan mendapatkan kembali modal investasi Anda sebesar 10 USDT tanpa laba atau kerugian.

Catatan: Laba = Pokok yang Diinvestasikan × Payout

3.2 Bagaimana cara payout dihitung?


Pembayaran dihitung secara internal berdasarkan volatilitas aset dan risiko pasar pada waktu tertentu dan dapat berfluktuasi. Pembayaran ditentukan pada saat perdagangan dan bersifat tetap untuk perdagangan spesifik tersebut. Anda dapat melihat nilai payout naik dan turun saat ini langsung di area perdagangan.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, payout saat ini adalah 82%. Jika Anda menginvestasikan 5 USDT dalam sebuah prediksi dan prediksi Anda benar, Anda akan menerima jumlah penyelesaian sebesar 9,1 USDT, termasuk 4,1 USDT sebagai laba Anda.


3.3 Apakah ada limit perdagangan?


  • Limit Kerugian Harian: Setiap pedagang memiliki limit kerugian harian maksimum sebesar 10.000 USDT yang mencakup potensi kerugian dari order terbuka. Limit ini diberlakukan secara otomatis oleh platform dan Anda tidak dapat mengirim order yang dapat menyebabkan kerugian melebihi limit harian. Untuk limit kerugian harian, pokok yang dibayarkan untuk setiap Futures Prediksi yang terbuka diperhitungkan sebagai potensi kerugian.
  • Limit Futures Prediksi Terbuka: Anda dapat mempertahankan maksimum 10 Futures Prediksi terbuka sekaligus.
  • Limit Perdagangan Harian: Tanpa batas.
  • Limit Harga: Setiap Futures Prediksi juga dikenai limit harga untuk mengurangi potensi risiko keuangan. Limit harga yang berlaku ditampilkan di platform.

MEXC berhak menyesuaikan limit kerugian harian, limit Futures Prediksi yang belum kedaluwarsa, dan/atau limit harga kapan saja. Perubahan apa pun tidak akan memengaruhi Futures Prediksi terbuka lama dan tidak akan diumumkan secara terpisah.

3.4 Apakah saya dapat menutup order Futures Prediksi sebelum kedaluwarsa?


Tidak. Futures Prediksi tidak dapat ditutup sebelum kedaluwarsa. Setelah order dikirim, perdagangan akan tetap terbuka hingga berakhir.

3.5 Bagaimana cara nilai penyelesaian ditentukan?


Nilai penyelesaian ditentukan secara otomatis berdasarkan indeks harga aset dasar pada saat Futures Prediksi berakhir.

3.6 Bagaimana cara Futures Prediksi diselesaikan?


Semua Futures Prediksi diselesaikan dalam USDT. Jika prediksi Anda benar, pembayaran USDT akan dikreditkan langsung ke Akun Futures Anda. Jika prediksi Anda salah, kerugian pada saat kedaluwarsa adalah margin yang dibayarkan untuk Futures Prediksi tersebut yang juga akan diperhitungkan dalam limit kerugian harian Anda (sebagaimana dijelaskan di atas).

3.7 Apakah Futures Prediksi mendukung perdagangan API?


Futures Prediksi saat ini tidak mendukung perdagangan API.

4. Perbandingan antara Futures Prediksi MEXC dan Futures Perpetual Tradisional


Untuk lebih memahami peran Futures Prediksi MEXC, kami menyediakan perbandingan lengkap dengan Futures USDT-M tradisional MEXC.


Item
Futures Prediksi MEXC
Futures Perpetual Tradisional MEXC
Kompleksitas Perdagangan
Sangat rendah; Hanya memerlukan prediksi arah
Tinggi; Memerlukan pengelolaan leverage, margin, dan posisi
Risiko Inti
Tetap; Kerugian maksimum dibatasi pada jumlah investasi
Variabel; Dapat dilikuidasi (risiko margin call)
Leverage/Margin
Tidak perlu mengatur leverage atau margin
Pedagang harus memilih mode leverage dan margin
Periode Kepemilikan
Tetap dan sangat pendek (misalnya, 60 detik)
Fleksibel; Dapat dimiliki tanpa batas waktu (perpetual)
Perhitungan Laba
Imbal hasil tetap; Sudah diketahui sebelumnya
PNL mengambang; Bergantung pada pergerakan harga dan leverage
Pengguna Target
Pemula dan pedagang yang mencari kesederhanaan
Pedagang profesional yang berpengalaman

4.1 Analisis Skenario: Saat untuk Menggunakan Futures Prediksi MEXC


  • Titik Masuk yang Ramah Pemula: Jika Anda tertarik dalam perdagangan futures tetapi merasa terintimidasi dengan kompleksitasnya, Futures Prediksi merupakan langkah awal yang ideal. Metode ini memungkinkan Anda untuk menikmati aspek inti perdagangan, yaitu memprediksi arah pasar, dalam kerangka risiko yang ditetapkan dengan jelas dan terkontrol.
  • Permainan Pasar yang Cepat: Ketika pasar menunjukkan momentum jangka pendek yang jelas, seperti sekitar perilisan data ekonomi utama, Futures Prediksi memungkinkan spekulasi yang cepat tanpa perlu mengatur dan mengelola posisi perpetual yang rumit.
  • Perdagangan dalam Jangka Waktu Pendek: Dengan periode kepemilikan yang sangat pendek, perdagangan dapat diselesaikan dalam periode waktu luang yang terfragmentasi, sehingga menawarkan fleksibilitas tinggi bagi pengguna yang tidak dapat terus-menerus memantau pasar.

5. Peringatan Risiko dan Penafian


Dengan menggunakan produk Futures Prediksi MEXC, Anda mengakui bahwa Anda telah membaca, memahami, dan menyetujui Pengungkapan Risiko dan Penafian Futures Prediksi.

Perdagangan aset digital dan produk terkait seperti Futures Prediksi mengandung risiko yang signifikan dan dapat mengakibatkan kerugian besar pada posisi Anda. Anda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keputusan perdagangan Anda dan harus berkonsultasi dengan penasihat independen jika perlu. Kinerja aset digital dan produk terkait di masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasikan hanya jumlah yang sanggup direlakan apabila hilang.

