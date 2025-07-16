Merayakan 7 Tahun MEXC: Membangun Masa Depan Infrastruktur Kripto dengan “Lebih Lagi” Sebagai Inti









Seiring merayakan HUT yang ketujuh, MEXC terus mengusung “lebih lagi” sebagai strategi intinya untuk menempa jalur inovasi pada jagat keuangan digital yang terus berkembang. Selama tujuh tahun terakhir, MEXC telah berkembang menjadi lebih dari sekadar platform trading dan berevolusi menjadi ekosistem kripto multidimensi dengan keberagaman mengalir melalui setiap baris kode layaknya darah kehidupan.









Dengan 2,905 pasangan trading Spot dan 1,130 token Futures, MEXC berdiri kokoh sebagai pemimpin global dalam jumlah token populer yang masuk listing. Namun, ini bukan sekadar masalah volume—ini adalah cerminan intelijen pasar aktual.

Bitcoin Mulai dari iramayang stabil hingga pertumbuhan altcoin yang eksplosif, mulai dari inovasi transformatif DeFi hingga momentum terobosan GameFi, MEXC telah menjalin jaringan pasangan trading dan jalur menuju kebebasan finansial.





Pustaka token kami yang terus berkembang berfungsi sebagai radar blockchain yang disetel dengan baik. Di balik setiap listing baru mingguan, terdapat tim profesional yang bekerja 24/7 untuk memindai tren proyek global, memanfaatkan algoritma AI, dan melibatkan umpan balik komunitas. Filosofi "beragam tetapi canggih" ini memungkinkan para pemula membangun portofolio yang beragam dengan mudah, sedangkan para trader berpengalaman menemukan permata berpotensi tinggi dalam ceruk pasar yang sedang berkembang.









acara airdrop Dalam ekosistem MEXC, airdrop lebih dari sekadar bonus sesekali—airdrop merupakan landasan penemuan nilai. Selama setahun terakhir, 1,886telah menghidupkan bidang ini dengan rata-rata lebih dari 200 per bulan. Acara ini membentuk jaringan nilai yang paling padat terhubung dalam industri.





Total pool reward sebesar 107 juta USDT telah memberikan imbal hasil APY setinggi 42.47% bagi para partisipan—angka yang melampaui bukan hanya saluran investasi tradisional, melainkan juga sebagian besar dana kripto.





Strategi airdrop kami dirancang dengan wawasan multidimensi: Mulai dari dukungan untuk ekosistem blockchain utama hingga dukungan tahap awal untuk sektor-sektor yang sedang berkembang; mulai dari distribusi publik yang inklusif hingga kampanye eksklusif bagi pengguna dengan kekayaan tinggi. Setiap acara berfungsi sebagai uji stres untuk inovasi yang membantu proyek premium mencapai daya tarik awal sekaligus memberi pengguna akses awal ke pengembangan mutakhir.









Dalam merefleksikan perjalanan kami, komitmen MEXC untuk "lebih lagi" telah membuahkan hasil yang signifikan: Aliansi strategis dengan lebih dari 50 chain publik, peluncuran 10+ produk DeFi internal, dan jaringan pengguna yang mencakup lebih dari 200 negara.





MEXC Launchpool Dan ini baru permulaan. Dengan peluncuran sistem trading cerdas generasi ke-7 kami,muncul sebagai launchpad token tingkat atas, dan volume harian platform DEX kami yang melampaui $10 juta, visi yang lebih besar kini mulai terbentuk.





Kompetisi trading bernilai jutaan USDT program komisi afiliasi paket sambutan eksklusif senilai 8,000 USDT Untuk menandai pencapaian ini, kami telah menyiapkan berbagai kejutan:, acara airdrop kotak misteri NFT,, danbagi pengguna baru. Ini lebih dari sekadar angka—ini adalah bukti nyata ekosistem MEXC yang berkembang pesat dan komitmennya terhadap pemberdayaan pengguna.





Tujuh tahun evolusi blockchain telah menghasilkan sinergi multidimensi. Dalam ekosistem MEXC, setiap angka berdenyut dengan inovasi dan setiap chain terhubung ke masa depan. Dengan terus membangun infrastruktur keuangan digital generasi terkini—didorong oleh keterbukaan, keberagaman, dan pemberdayaan pengguna—kami memelihara komunitas kripto global yang siap berkembang.



