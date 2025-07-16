Tujuh Tahun Keunggulan! Ulang Tahun MEXC ke-7: Mengungkap 5 Keunggulan Utama Perdagangan Futures





Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar mata uang kripto, perdagangan futures telah menjadi alat penting bagi banyak pengguna karena efisiensinya dan fleksibilitasnya. Sebagai pemimpin global dalam perdagangan mata uang kripto, MEXC telah berdedikasi untuk menyediakan layanan perdagangan yang profesional, aman, dan efisien bagi pengguna di seluruh dunia sejak didirikan pada tahun 2018. Dalam rangka merayakan ulang tahun MEXC yang ke-7, artikel ini merangkum berbagai keuntungan komprehensif dari perdagangan futures MEXC untuk membantu pengguna lebih memahami mengapa mereka harus memilih MEXC untuk kebutuhan perdagangan mereka.









Perdagangan Futures Perpetual adalah bentuk perdagangan derivatif yang memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga yang telah ditentukan di masa mendatang. Tidak seperti perdagangan spot, perdagangan futures memiliki karakteristik berikut:

Tidak Memerlukan Pengiriman: Futures perpetual tidak memiliki tanggal kadaluarsa, yang memungkinkan posisi untuk dipegang tanpa batas waktu.

Perdagangan Dua Arah: Pengguna dapat mengambil posisi panjang atau pendek, yang memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan baik saat pasar naik maupun turun.

Mekanisme Tingkat Pendanaan: Mekanisme ini membantu memastikan bahwa harga futures tetap selaras dengan harga spot.

Lindung Nilai Risiko: Perdagangan futures dapat digunakan untuk melindungi dari risiko di pasar spot dan melindungi portofolio investasi.













Dalam perdagangan mata uang kripto, biaya transaksi merupakan faktor penting yang memengaruhi profitabilitas pengguna. MEXC menawarkan biaya perdagangan terendah di industri, yang memberikan keuntungan biaya yang signifikan bagi para pengguna:





Biaya perdagangan Futures Perpetual: Biaya maker adalah 0,01%, sedangkan biaya taker hanya 0,04% (dengan sedikit variasi regional; untuk detailnya, silakan lihat jadwal biaya MEXC ).

Pengguna dapat menyetor token MX ke Dompet Futures mereka untuk menerima diskon biaya sebesar 20%.

Dibandingkan dengan platform lain, struktur biaya MEXC dapat menghemat biaya yang cukup besar bagi pengguna frekuensi tinggi.





Lingkungan perdagangan berbiaya rendah ini memungkinkan para pedagang untuk menjalankan strategi dengan lebih fleksibel, dan bagi para pengguna dengan frekuensi tinggi, keuntungan biaya tersebut secara langsung menghasilkan keuntungan yang lebih besar.









Perdagangan MEXC Futures menawarkan likuiditas dan kedalaman pasar yang terdepan di industri:





Menurut laporan dari TokenInsight dan Simplicity Group, kedalaman pasar MEXC Futures melebihi $100 juta pada level 0,05% dan 0,1%, mempertahankan posisi terdepan dalam industri.

Basis pengguna yang besar lebih dari 36 juta memastikan eksekusi transaksi yang lancar, bahkan dalam kondisi pasar yang ekstrem.

Likuiditas yang tinggi berarti slippage yang lebih kecil dan eksekusi yang lebih cepat, yang sangat penting untuk transaksi besar.





Likuiditas berkualitas tinggi tidak hanya mengurangi risiko perdagangan tetapi juga memberi para pengguna pengalaman perdagangan yang lancar, yang merupakan fondasi utama bagi kemampuan MEXC untuk mendukung perdagangan leverage hingga 400x.









Sistem perdagangan MEXC dibangun di atas arsitektur multi-lapis dan multi-kluster dengan teknologi keamanan sekelas bank:





Mesin perdagangan berkinerja tinggi dapat memproses hingga 1,4 juta transaksi per detik, memastikan eksekusi pesanan yang cepat.

Langkah-langkah keamanan yang komprehensif, termasuk KYC, autentikasi dua faktor, dan kode anti-phishing, memberikan perlindungan penuh untuk aset pengguna.

Server dihosting secara independen di beberapa negara untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem.

MEXC telah mempertahankan catatan yang sempurna dengan nol insiden keamanan besar sejak didirikan.





Fokus kuat MEXC pada keamanan memberi pengguna lingkungan perdagangan tepercaya, yang memungkinkan para pengguna untuk berkonsentrasi pada analisis pasar dan mengeksekusi strategi perdagangan mereka.









Perdagangan MEXC Futures menawarkan fitur yang sangat fleksibel untuk memenuhi kebutuhan berbagai pengguna:





Mendukung penyesuaian leverage dari 1x hingga 400x, dengan USDT-M Futures menawarkan leverage hingga 400x dan Coin-M Futures menawarkan leverage hingga 200x.

Tersedia beberapa jenis pesanan, termasuk limit, market, trigger, trailing stop, dan pesanan post-only, untuk memenuhi berbagai skenario perdagangan.

Hedge Mode memungkinkan pengguna untuk memegang kedua posisi pada kontrak yang sama dengan leverage independen untuk setiap arah.





Fleksibilitas ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan strategi mereka dengan cepat berdasarkan perubahan pasar, sehingga cocok untuk pedagang konservatif dan agresif.









MEXC Futures menawarkan beragam mata uang kripto:





Termasuk USDT-M, metaverse, Layer-2, NFT, meme, dan token DeFi, dan lain-lain.

Listing cepat token baru memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam perdagangan Futures untuk token yang sedang berkembang pada kesempatan paling awal.

Berbagai macam kontrak Futures untuk memenuhi kebutuhan berbagai pengguna.





Beragam pilihan mata uang kripto memungkinkan pengguna untuk memenuhi semua kebutuhan perdagangan Futures mereka pada satu platform, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi perdagangan.













MEXC menawarkan dua jenis utama kontrak perpetual:





USDT-Margined Futures: Kontrak ini dihargai dan diselesaikan dalam USDT, cocok untuk pengguna yang lebih suka menghitung laba menggunakan stablecoin.

Coin-Margined Futures: Kontrak ini menggunakan mata uang kripto tertentu sebagai agunan dan untuk menghitung laba rugi, sehingga lebih cocok untuk pengguna profesional.









Mode Satu Arah dan Mode Lindung Nilai/Hedge Mode: Pengguna dapat memilih satu arah atau menahan posisi long dan short secara bersamaan berdasarkan strategi transaksi mereka.

Isolated Margin dan Cross Margin: Isolated Margin membatasi potensi kerugian pada posisi tertentu, sementara Cross Margin memungkinkan penggunaan modal yang lebih fleksibel di semua posisi.





Mode trading yang fleksibel ini membuat MEXC dapat beradaptasi dengan preferensi risiko dan strategi transaksi dari berbagai pengguna.









Trader berpengalaman sangat menghargai aspek-aspek berikut:





Alat Trading Profesional: MEXC menawarkan berbagai alat dan indikator analisis teknis, yang mendukung pengembangan strategi trading yang kompleks.

Mekanisme Manajemen Risiko: MEXC memiliki mekanisme likuidasi dan sistem pengendalian risiko yang komprehensif, yang membantu trader mengelola risiko secara efektif.

Layanan Terkemuka di Industri: Dukungan pelanggan profesional 24/7 untuk membantu mengatasi masalah apa pun yang mungkin timbul selama trading.









Untuk merayakan ulang tahun MEXC ke-7, platform ini meluncurkan rangkaian acara "Rayakan MEXC/Celebra7e MEXC":





Durasi Acara: 13 April 2025, 16:00 (UTC) – 4 Mei 2025, 15:59 (UTC)

Hadiah Berlimpah: Termasuk hadiah untuk peringkat Nilai PNL tim, papan peringkat volume perdagangan individu, dan berbagai hadiah lainnya.

Aturan Partisipasi: Pengguna dengan saldo Dompet Futures minimal 100 USDT dapat mendaftar untuk berpartisipasi. Mode tim menambah keseruan dalam pengalaman perdagangan.





Dengan berpartisipasi dalam acara ini, pengguna tidak hanya dapat merasakan keuntungan dari perdagangan Futures MEXC tetapi juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah berlimpah.









Perdagangan MEXC Futures, dengan biaya terendah, likuiditas yang sangat baik, sistem yang aman dan stabil, aturan perdagangan yang fleksibel, dan beragam pilihan mata uang kripto, telah menjadi platform pilihan bagi jutaan pedagang di seluruh dunia. Pada kesempatan ulang tahun MEXC yang ke-7, platform ini akan terus mengoptimalkan pengalaman perdagangan Futures, menyediakan layanan perdagangan yang lebih profesional, aman, dan efisien bagi para pengguna.





Bergabunglah dalam perayaan Ulang Tahun MEXC ke-7 dan rasakan keuntungan penuh dari perdagangan Futures, memulai babak baru dalam perdagangan mata uang kripto.



