Saat kita memasuki tahun 2026, ada baiknya meninjau kembali episode "Extreme Fear" pada akhir Desember 2025. Selama periode tersebut, sentimen pasar dan aksi harga berbeda secara signifikan. Dalam anaSaat kita memasuki tahun 2026, ada baiknya meninjau kembali episode "Extreme Fear" pada akhir Desember 2025. Selama periode tersebut, sentimen pasar dan aksi harga berbeda secara signifikan. Dalam ana
Belajar/Wawasan Pasar/Analisis Topik Populer/Analisis Ke...rakan Harga

Analisis Ketakutan Pasar Kripto: Ketika Sentimen Berbeda dari Pergerakan Harga

Menengah
20 Januari 2026
0m
#Kabar Industri
Cardano
ADA$0.3522-4.50%
INI
INI$0.11782-1.69%
Bitcoin
BTC$88,491.14-4.24%
Ethereum
ETH$2,936.54-7.62%
Intuition
TRUST$0.093-8.26%
Saat kita memasuki tahun 2026, ada baiknya meninjau kembali episode "Extreme Fear" pada akhir Desember 2025. Selama periode tersebut, sentimen pasar dan aksi harga berbeda secara signifikan. Dalam analisis ini, kami memeriksa mengapaCrypto Fear and Greed Indexanjlok hingga 20 sementara harga Bitcoin dan Ethereum tetap dalam konsolidasi.


Poin-Poin Penting

  • Ketidaksesuaian:Pada akhir Desember 2025, sentimen mencapai "Extreme Fear" (20/100), namun BTC dan ETH mempertahankan support struktural mereka, hanya terkoreksi 3-5% dari level tertinggi terkini.
  • Kelelahan Berita:Laporan tentang arus keluar bersih dari Spot ETF memperkuat sentimen bearish, menutupi ketahanan harga spot.
  • Faktor Likuiditas:Pergerakan cepat di venue perdagangan eksternal, dikombinasikan dengan insiden keamanan Trust Wallet, memicu "kepanikan mikro" selama jam libur dengan likuiditas rendah.
  • Pelajaran 2026:Investor harus membedakan antaratekanan psikologis(berita) dantekanan struktural(tren yang rusak).

Pengukur Ketakutan vs. Realitas Pasar


Meninjau snapshot akhir Desember mengungkapkan divergensi klasik antara emosi massa dan fundamental pasar. Pada tanggal yang dianalisis,Crypto Fear and Greed Indexmencatat angka yang mengkhawatirkan20 dari 100. Secara historis, pembacaan seperti itu sering mendahului kehancuran pasar. Namun buku pesanan menunjukkan gambaran yang berbeda:

  • Penurunan Harga BTC:Bitcoin diperdagangkan sekitar 3-4% di bawah level tertinggi mingguan.
  • Penurunan Harga ETH:Ethereum diperdagangkan sekitar 3-5% di bawah level tertinggi mingguan.

Analisis Retrospektif:Pola ini mewakilikonsolidasi, bukan kapitulasi. Ketakutan berasal dari "badai sempurna" dari likuiditas liburan yang berkurang dan berita yang ditargetkan daripada tekanan jual yang sebenarnya.

Wawasan MEXC:Investor canggih sering memanfaatkan divergensi ini—di mana ketakutan tinggi tetapi struktur tetap utuh—sebagai peluang akumulasi strategis.

Apa yang Memicu Ketakutan? (Analisis Desember 2025)



Apa yang mendorong kecemasan pasar yang begitu jelas menjelang tahun baru? Analisis kami mengidentifikasi tiga katalis utama:

1. Narasi Arus Keluar ETF


Sekitar 24 Desember 2025, agregator data melaporkan arus keluar bersih dari ETF spot Bitcoin dan spot Ether.Pemeriksaan Realitas:Arus keluar akhir tahun biasanya mencerminkan pemanenan kerugian pajak atau pengurangan risiko liburan daripada keyakinan yang berkurang. Seperti yang dibuktikan sepanjang Januari 2026, harga spot mempertahankan ketahanan meskipun ada berita-berita ini.

2. Pergerakan Cepat yang Terisolasi


Periode liburan ditandai dengan buku pesanan yang tipis. Peristiwa penting melibatkanpergerakan cepat pada pasangan perdagangan BTC/USD1 tertentudi venue eksternal.

  • Peristiwa:Sumbu turun cepat pada satu pasangan yang dengan cepat pulih.
  • Realitas:Ini mewakili anomali mikrostruktural yang terbatas pada satu venue. Namun demikian, tangkapan layar dari "crash" beredar luas, menghasilkan kepanikan buatan.

3. Insiden Trust Wallet


Kekhawatiran keamanan meningkat setelah insiden yang melibatkanekstensi browser Trust Wallet (v2.68). Meskipunpembaruan resmimengonfirmasi bahwa pengguna aplikasi mobile tetap tidak terpengaruh dan kerentanan bersifat spesifik versi, waktu liburan memperkuat risiko yang dirasakan.



FAQ: Menerapkan Wawasan Ini di 2026


Mengapa Fear Index tetap rendah meskipun stabilitas BTC?

Indeks mengagregasi volatilitas, momentum, dan sentimen sosial. Pada akhir 2025, volume sosial yang meningkat (ketakutan) dan volatilitas (pergerakan cepat) menekan indeks meskipun tren harga yang mendasari tetap stabil.

Bagaimana saya harus menanggapi arus keluar ETF tahun ini?

Hindari bereaksi berlebihan terhadap angka arus keluar satu hari. Fokus pada tren yang lebih luas. Seperti yang ditunjukkan Desember, arus keluar sementara yang didorong oleh optimasi pajak atau rebalancing portofolio tidak selalu mengganggu struktur pasar bullish.

Apakah pergerakan cepat menunjukkan disfungsi pasar?

Tidak. Pergerakan cepat pada pasangan yang terisolasi biasanya dihasilkan dari likuiditas rendah (buku pesanan tipis). Selalu verifikasi di beberapa exchange (seperti MEXC) untuk menentukan apakah pergerakan harga tersebar luas atau spesifik venue.


Penafian:

Konten ini bukan merupakan nasihat investasi, pajak, hukum, keuangan, akuntansi, atau terkait lainnya, dan juga tidak merekomendasikan pembelian, penjualan, atau kepemilikan aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi untuk tujuan edukasi saja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hati dengan tepat saat berinvestasi. Platform tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pengguna.
Peluang Pasar
Logo Cardano
Harga Cardano(ADA)
$0.3522
$0.3522$0.3522
-2.00%
USD
Grafik Harga Live Cardano (ADA)

Artikel Populer

Bisakah Stargate (STG) Mendapatkan Kembali Momentum Harga Melalui Insentif veSTG di 2026?

Bisakah Stargate (STG) Mendapatkan Kembali Momentum Harga Melalui Insentif veSTG di 2026?

Seiring lanskap interoperabilitas lintas rantai matang pada tahun 2026, Stargate Finance (STG) berada di persimpangan kritis setelah akuisisi oleh LayerZero Foundation. Bagi investor, satu pertanyaan

Analisis Pasar StableChain (STABLE): Data On-Chain vs. Potensi Pertumbuhan

Analisis Pasar StableChain (STABLE): Data On-Chain vs. Potensi Pertumbuhan

Poin-Poin PentingInovasi:StableChain menghilangkan kebutuhan aset volatil seperti ETH atau SOL dengan menggunakan USDT sebagai token gas native untuk biaya transaksi.Sinyal Bearish:Meskipun peluncuran

Transaksi Spot vs Transaksi Futures

Transaksi Spot vs Transaksi Futures

Di MEXC, MEXCers tidak hanya dapat membeli mata uang kripto melalui transaksi spot, tetapi juga berpotensi memperoleh laba yang lebih tinggi melalui transaksi futures dengan leverage hingga 500x. Jadi

Tutorial Trading Futures MEXC (Aplikasi)

Tutorial Trading Futures MEXC (Aplikasi)

Transaksi Futures MEXC menyediakan cara modern bagi pengguna MEXC untuk melakukan transaksi mata uang digital. Tidak seperti transaksi spot, transaksi futures memiliki logika dan metode pembukaan yang

Kabar Kripto Terpopuler

Lihat Selengkapnya
Perubahan Harga Cardano (ADA) 7 Hari

Perubahan Harga Cardano (ADA) 7 Hari

Harga Cardano (ADA) terbaru telah menunjukkan pergerakan signifikan selama seminggu terakhir. Dalam artikel ini, kami akan menganalisis harga saat ini, kinerja 7 hari, dan faktor pasar yang membentuk

Cardano (ADA) Harga Terbaru: Update Pasar Terkini

Cardano (ADA) Harga Terbaru: Update Pasar Terkini

Pasar kripto berubah setiap menit, dan harga Cardano (ADA) terbaru menawarkan snapshot nilai paling mutakhir. Dalam artikel ini, kami menyoroti pergerakan terbaru, data segar dari pasar, dan apa yang

Cardano (ADA) 7-Day Price Change

Cardano (ADA) 7-Day Price Change

Harga Cardano (ADA) terbaru telah menunjukkan pergerakan signifikan selama seminggu terakhir. Dalam artikel ini, kami akan mengkaji harga Cardano saat ini, kinerja 7 hari, dan faktor pasar yang memben

Cardano (ADA) Price Prediction: Market Forecast and Analysis

Cardano (ADA) Price Prediction: Market Forecast and Analysis

Memahami prediksi harga Cardano (ADA) memberikan trader dan investor perspektif ke depan tentang tren pasar potensial. Prediksi harga Cardano bukanlah jaminan, tetapi memberikan wawasan berharga denga

Berita yang Sedang Tren

Lihat Selengkapnya
Altcoin Mana yang Terbaik untuk Dibeli di 2026?

Altcoin Mana yang Terbaik untuk Dibeli di 2026?

Postingan Which is the Best Altcoin To Buy in 2026? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dengan ETH diperdagangkan mendekati $3.200 dan ADA berada di sekitar $0,40, kedua aset

Tren menurun, potensi rebound segera

Tren menurun, potensi rebound segera

Postingan Bearish drift, potential bounce soon muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar memperlakukan major sebagai perpanjangan dari risiko Bitcoin, dan itu persis

Pemegang Cardano besar mengakumulasi 210 juta token selama tiga minggu

Pemegang Cardano besar mengakumulasi 210 juta token selama tiga minggu

Pemegang Cardano besar mengakumulasi lebih dari 210 juta ADA dalam tiga minggu terakhir, memanfaatkan kelemahan harga yang didorong oleh tekanan pasar yang lebih luas dan pembaruan

LPA Baru Terdeteksi saat Depresi Tropis Ada Menjauh

LPA Baru Terdeteksi saat Depresi Tropis Ada Menjauh

Sebuah area bertekanan rendah (LPA) baru terdeteksi di luar Area Tanggung Jawab Filipina (PAR) saat Depresi Tropis Ada terus bergerak menjauh dari negara tersebut

Artikel Terkait

Analisis Pasar StableChain (STABLE): Data On-Chain vs. Potensi Pertumbuhan

Analisis Pasar StableChain (STABLE): Data On-Chain vs. Potensi Pertumbuhan

Poin-Poin PentingInovasi:StableChain menghilangkan kebutuhan aset volatil seperti ETH atau SOL dengan menggunakan USDT sebagai token gas native untuk biaya transaksi.Sinyal Bearish:Meskipun peluncuran

Solana vs. Ethereum L2s: Analisis Fundamental 2026: TVL, Pendapatan & Metrik Stablecoin

Solana vs. Ethereum L2s: Analisis Fundamental 2026: TVL, Pendapatan & Metrik Stablecoin

Poin-Poin Penting (Ringkasan Eksekutif)Pembagian Modal:TVL DeFi berimbang ketat (Solana$9,2Mvs. Keranjang L2 Utama$9,05M), tetapi Ethereum L2 mendominasi aset yang diamankan secara luas ($40,5M TVS).P

Apa Itu ether.fi? Protokol Restaking Ethereum Terkemuka yang Menghubungkan 400+ Rantai

Apa Itu ether.fi? Protokol Restaking Ethereum Terkemuka yang Menghubungkan 400+ Rantai

TL;DRether.fi berdiri sebagai platform restaking terdesentralisasi terkemuka dalam ekosistem Ethereum, memungkinkan pengguna untuk melakukan staking ETH, BTC, dan stablecoin untuk mendapatkan pengemba

Tujuh Tahun Keunggulan! Ulang Tahun MEXC ke-7: Mengungkap 5 Keunggulan Utama Perdagangan Futures

Tujuh Tahun Keunggulan! Ulang Tahun MEXC ke-7: Mengungkap 5 Keunggulan Utama Perdagangan Futures

Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar mata uang kripto, perdagangan futures telah menjadi alat penting bagi banyak pengguna karena efisiensinya dan fleksibilitasnya. Sebagai pemimpin global dalam

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT