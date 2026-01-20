Poin-Poin Penting (Ringkasan Eksekutif) Pembagian Modal:TVL DeFi berimbang ketat (Solana$9,2Mvs. Keranjang L2 Utama$9,05M), tetapi Ethereum L2 mendominasi aset yang diamankan secara luas ($40,5M TVS).Poin-Poin Penting (Ringkasan Eksekutif) Pembagian Modal:TVL DeFi berimbang ketat (Solana$9,2Mvs. Keranjang L2 Utama$9,05M), tetapi Ethereum L2 mendominasi aset yang diamankan secara luas ($40,5M TVS).
Solana vs. ... Stablecoin

Solana vs. Ethereum L2s: Analisis Fundamental 2026: TVL, Pendapatan & Metrik Stablecoin

Menengah
20 Januari 2026
#Kabar Industri#Ethereum
Poin-Poin Penting (Ringkasan Eksekutif)


  • Pembagian Modal:TVL DeFi berimbang ketat (Solana$9,2Mvs. Keranjang L2 Utama$9,05M), tetapi Ethereum L2 mendominasi aset yang diamankan secara luas ($40,5M TVS).
  • Pembalikan Pendapatan:Solana menghasilkan biaya chain yang jauh lebih tinggi ($1,03 juta/24 jam) dibandingkan dengan biaya terkomodifikasi Layer 2 (~$182 ribu).
  • Raja Likuiditas:Solana memegang pangsa dominan dari penerbitan Stablecoin ($14M), menandakan perannya sebagai lapisan penyelesaian utama untuk perdagangan ritel.
  • Investor harus membedakan antaraTVL(uang DeFi aktif) danTVS(nilai yang diamankan secara pasif) untuk menghindari perbandingan yang menyesatkan.

1. Pendahuluan: Melampaui Narasi "Papan Peringkat Tunggal"


Perdebatan"Solana vs. Ethereum Layer 2s"sering digambarkan sebagai perlombaan tunggal. Namun, data 2026 mengungkapkan tiga medan pertempuran terpisah: di mana modal dikerahkan, di mana nilai diamankan, dan di mana pengguna benar-benar bertransaksi.
Bagi investor, mencampuradukkan definisi ini berbahaya. TVS (Total Value Secured) yang tinggi di Arbitrum tidak berarti hal yang sama dengan kecepatan DeFi tinggi di Solana. Analisis ini menguraikanSnapshot 15 Januari 2026untuk memisahkan sinyal dari noise.

2. Terminologi Kunci: Jangan Bingung


Sebelum melihat data, pahami "Unit Akun":

  • DeFi TVL (Total Value Locked):Modal yangaktifbekerja di DEX dan Lending (misalnya, Uniswap, Raydium).
  • TVS (Total Value Secured):Metrik yang lebih luas (disukai oleh L2BEAT) yang mencakup aset yang dijembatani dan token asli yang hanya "diparkir" di chain.TVS biasanya 3-4x lebih tinggi dari TVL.
  • UOPS (User Operations Per Second):Cara ternormalisasi untuk menghitung aktivitas L2, karena satu transaksi L2 dapat menggabungkan beberapa tindakan pengguna.

3. Kartu Skor 2026: Snapshot Data



Metrik
Solana (L1)
Keranjang L2 Utama
Keputusan
DeFi TVL
$9,228M
~$9,05M
Seri. Modal DeFi aktif sebanding saat menggabungkan L2 teratas.
Total Value Secured (TVS)
N/A
$40,50M (Semua L2)
ETH L2 Menang. Ethereum tetap menjadi jangkar berat untuk aset yang diamankan.
Pasokan Stablecoin
$14,068M
~$10,12M
Solana Menang. Likuiditas dolar lebih memilih kecepatan Solana.
Biaya Chain (24 jam)
$1,03 juta
~$182 ribu
Solana Menang. Monetisasi blockspace lebih tinggi.
Pendapatan Chain (24 jam)
$98 ribu
~$172 ribu
Campur. Model retensi berbeda berdasarkan ekonomi sequencer.


Metodologi:Membandingkan kinerja aktual Solana Desember 2025 dengan metrik ekosistem Ethereum L2 menggunakan data dariDefiLlamadanL2BEAT.

4. Analisis Mendalam: Apa yang Diimplikasikan Angka-Angka


4.1 Efisiensi Modal: TVL vs. TVS


Jika Anda hanya melihatDeFi TVL, Solana ($9,2M) dan L2 Ethereum teratas yang digabungkan ($9,05M) sedang berjuang dalam pertempuran peer-to-peer. Ini menunjukkan bahwa untukperdagangan aktif dan yield farming, Solana secara efektif menyaingi seluruh ekosistem L2 tingkat atas.

Namun, angka$40,5M TVSuntuk Ethereum L2 menceritakan kisah yang berbeda: Institusi dan whale lebih memilih Ethereum L2 untukkustodi aset. Mereka menjembatani aset (ETH, WBTC) ke L2 untuk keamanan, meskipun mereka tidak menerapkan semuanya ke dalam protokol DeFi yang berisiko.

4.2 Kesenjangan Monetisasi


Perbedaan yang mencolok muncul dalam biaya. Solana menghasilkan$1,03 jutadalam biaya dalam 24 jam, dibandingkan dengan hanya~$182 ribuuntuk keranjang L2.
  • Mengapa?Ethereum L2 sedang dalam "Perlombaan ke Dasar" dengan blob space, secara drastis menurunkan biaya untuk bersaing.
  • Implikasi:Solana memonetisasi aktivitasnya lebih baik daripada L2 individual, yang mensubsidi transaksi untuk mendapatkan pangsa pasar.

4.3 Stablecoin: Parit Likuiditas


Dengan$14M dalam stablecoinvs. ~$10M pada keranjang L2, Solana telah menjadi tempat pilihan untuk "Uang Tunai". Ini berkorelasi dengan biaya chain yang tinggi—pengguna memindahkan dolar ke tempat eksekusi tercepat.

Paradoks:Meskipun terjadi sentralisasi ini,Pasokan Stablecoin Solanamencapai $15,65M, menunjukkan kepercayaan modal yang kuat.

5. Risiko dan Peringatan (DYOR)


  • Ketidakcocokan Metrik:Jangan pernah membandingkan "Transaksi" Solana secara langsung dengan "UOPS" L2. Mereka adalah unit yang berbeda. UOPS mengukurniat, sementara Transaksi mengukureksekusi.
  • Bias Agregasi:Membandingkan satu chain (Solana) dengan "Keranjang" dari 5+ chain menyembunyikan fakta bahwa L2 individual (seperti Base atau Arbitrum) lebih kecil daripada Solana secara individual.
  • Volatilitas Snapshot:Angka-angka ini berasal dari 15 Januari 2026. Aliran kripto sangat refleksif dan dapat berubah setiap minggu.

6. FAQ: Memahami Lanskap 2026


T: Siapa yang menang pada 2026: Solana atau Ethereum L2?
J: Tergantung pada metriknya.Solanamenang dalam Pendapatan, Likuiditas Stablecoin, dan Aktivitas Ritel.Ethereum L2menang dalam Total Value Secured (TVS) dan Kustodi Aset Institusional.


T: Mengapa TVS Ethereum L2 lebih tinggi dari DeFi TVL?
J: TVS (Total Value Secured) mencakup semua aset yang dijembatani ke L2, bahkan jika mereka hanya duduk di dompet. DeFi TVL hanya menghitung aset yang secara aktif disetorkan ke dalam kontrak pintar (seperti Uniswap atau Aave).


T: Mengapa biaya Solana lebih tinggi dari Layer 2?
J: Biaya Solana mencerminkan pasar monolitik untuk blockspace di mana permintaan tinggi mendorong pendapatan. Layer 2 mendapat manfaat dari peningkatan "Blob" Ethereum, yang secara artifisial menekan biaya L2 ke tingkat mendekati nol.

Sumber Data & Referensi:



Penafian:

Informasi ini tidak memberikan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, juga tidak merupakan nasihat untuk membeli, menjual, atau memegang aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat investasi. Harap pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hati saat berinvestasi. Platform tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pengguna.
