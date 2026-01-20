Solana vs. Ethereum L2s: Analisis Fundamental 2026: TVL, Pendapatan & Metrik Stablecoin

Metrik
Solana (L1)
Keranjang L2 Utama
Keputusan
DeFi TVL
$9,228M
~$9,05M
Seri. Modal DeFi aktif sebanding saat menggabungkan L2 teratas.
Total Value Secured (TVS)
N/A
$40,50M (Semua L2)
ETH L2 Menang. Ethereum tetap menjadi jangkar berat untuk aset yang diamankan.
Pasokan Stablecoin
$14,068M
~$10,12M
Solana Menang. Likuiditas dolar lebih memilih kecepatan Solana.
Biaya Chain (24 jam)
$1,03 juta
~$182 ribu
Solana Menang. Monetisasi blockspace lebih tinggi.
Pendapatan Chain (24 jam)
$98 ribu
~$172 ribu
Campur. Model retensi berbeda berdasarkan ekonomi sequencer.
