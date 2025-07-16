Apa itu ETF Spot Ethereum?





Pada tanggal 10 Januari 2024 (Waktu Bagian Timur), SEC menyetujui gelombang pertama dari 11 ETF spot Bitcoin yang akan masuk listing di Amerika Serikat, termasuk perusahaan-perusahaan seperti Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity, dan Franklin.





Persetujuan ETF spot Bitcoin telah membawa harapan untuk kelancaran persetujuan ETF spot Ethereum bagi lebih banyak orang. Di pasar, terdapat keyakinan yang luas bahwa Ethereum, sebagai mata uang kripto terbesar kedua, adalah mata uang kripto yang paling mungkin mengikuti Bitcoin dalam menyambut ETF spot.









ETF adalah singkatan dari Exchange Traded Fund, yaitu reksa dana investasi yang mirip dengan saham dan dapat di-trade di bursa saham.





ETF membuat sekuritas dari aset tertentu melalui penjaminan fisik, sehingga investor dapat memiliki eksposur ke target investasi yang sesuai secara tidak langsung dengan membeli saham reksa dana yang diterbitkan oleh lembaga tersebut.





ETF Ethereum adalah exchange-traded fund yang memiliki Ether sebagai aset dasarnya. Ketika pengguna membeli ETF spot Ethereum, mereka pada dasarnya membeli Ether, tetapi mereka sebenarnya tidak secara langsung memiliki Ether.









2.1 Ambang Batas Investasi Lebih Rendah: Tidak perlu mempelajari dan menguasai keterampilan kriptografi seperti penggunaan dompet. Penguasaan metode trading produk keuangan tradisional menurunkan ambang investasi bagi investor.





2.2 Kepatuhan terhadap Regulasi: ETF spot Ethereum di-trade di bursa efek tradisional dan tunduk pada regulasi lembaga terkait. Pasar yang diatur memberikan keyakinan dan keamanan yang lebih baik kepada investor.





2.3 Biaya Lebih Rendah: Pembelian ETF spot Ethereum biasanya menimbulkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pembelian ETH secara langsung, sehingga menarik bagi investor yang mementingkan biaya.





2.4 Mengurangi Risiko Pencurian Dompet: Pengguna ETF spot Ethereum tidak memiliki Ether secara langsung. Selama meraih laba dari fluktuasi harga Ether, mereka terlindungi dari risiko kehilangan atau pencurian dompet digital.









Perbedaan terbesar antara ETF spot dan futures Ethereum terletak pada target investasinya.





ETF spot Ethereum adalah exchange-traded fund yang secara langsung memiliki Ether sebagai aset dasarnya. Kinerja ETF spot Ethereum dikaitkan dengan nilai Ether yang dimiliki. Ketika investor membeli ETF spot Ethereum, mereka pada dasarnya membeli Ether, tetapi tidak memiliki Ether secara langsung.





Sebaliknya, ETF futures Ethereum adalah exchange-traded fund yang tidak secara langsung memiliki Ether. Reksa dana ini berinvestasi dalam kontrak futures untuk Ether, yaitu perjanjian penyelesaian di masa mendatang yang nilainya dipengaruhi oleh fluktuasi di pasar futures.









Enam lembaga, termasuk Grayscale, ARK Invest & 21Shares, BlackRock, VanEck, Invesco & Galaxy, dan Hashdex, telah berturut-turut mengajukan permohonan untuk ETF spot Ethereum.





Pada tanggal 5 Maret 2024, SEC menunda keputusannya atas permohonan ETF spot Ethereum milik BlackRock. Berdasarkan lini masa terkini, SEC akan menanggapi permohonan ETF spot Ethereum ini pada akhir bulan Mei.









Banyak orang meyakini bahwa 2024 mungkin menjadi tahun krusial untuk Ethereum. Secara internal, peningkatan Dencun telah menyingkirkan hambatan bagi skalabilitas dan ekosistem Ethereum untuk berkembang lebih jauh. Secara eksternal, jika ETF spot Ethereum disetujui, produk ini akan menarik lebih banyak dana dari pasar tradisional yang makin memperluas pengaruh Ethereum dan memberikan jaminan regulasi tambahan.





Meskipun keberhasilan persetujuan ETF spot Bitcoin berfungsi sebagai tolok ukur, pasar umumnya mengantisipasi persetujuan ETF spot Ethereum dengan optimisme. Namun, hingga hasil akhirnya diketahui, jawabannya tetap tidak diketahui. Sebelum permohonan ETF spot Ethereum difinalkan, peluang dan risiko ada secara bersamaan, dan partisipan harus tetap waspada dan mengelola posisi mereka. Lagi pula, terlepas dari FOMO (takut ketinggalan) eksternal, laba dan kerugian pada akhirnya bergantung pada toleransi individual.



