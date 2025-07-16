Pada tanggal 10 Januari 2024 (Waktu Bagian Timur), SEC menyetujui gelombang pertama dari 11 ETF spot Bitcoin yang akan masuk listing di Amerika Serikat, termasuk perusahaan-perusahaan seperti GrayscalPada tanggal 10 Januari 2024 (Waktu Bagian Timur), SEC menyetujui gelombang pertama dari 11 ETF spot Bitcoin yang akan masuk listing di Amerika Serikat, termasuk perusahaan-perusahaan seperti Grayscal
Belajar/Ensiklopedia Blockchain/Konsep Dasar/Apa itu ETF...t Ethereum?

Apa itu ETF Spot Ethereum?

16 Juli 2025MEXC
0m
#Dasar#Kabar Industri#Ethereum
ARK
ARK$0.307+0.35%
FUND
FUND$0.01374--%
Polytrade
TRADE$0.04985-3.83%
Ethereum
ETH$3,397.71-1.49%
INI
INI$0.04595+14.76%

Pada tanggal 10 Januari 2024 (Waktu Bagian Timur), SEC menyetujui gelombang pertama dari 11 ETF spot Bitcoin yang akan masuk listing di Amerika Serikat, termasuk perusahaan-perusahaan seperti Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity, dan Franklin.

Persetujuan ETF spot Bitcoin telah membawa harapan untuk kelancaran persetujuan ETF spot Ethereum bagi lebih banyak orang. Di pasar, terdapat keyakinan yang luas bahwa Ethereum, sebagai mata uang kripto terbesar kedua, adalah mata uang kripto yang paling mungkin mengikuti Bitcoin dalam menyambut ETF spot.

1. Apa itu ETF Spot Ethereum?


ETF adalah singkatan dari Exchange Traded Fund, yaitu reksa dana investasi yang mirip dengan saham dan dapat di-trade di bursa saham.

ETF membuat sekuritas dari aset tertentu melalui penjaminan fisik, sehingga investor dapat memiliki eksposur ke target investasi yang sesuai secara tidak langsung dengan membeli saham reksa dana yang diterbitkan oleh lembaga tersebut.

ETF Ethereum adalah exchange-traded fund yang memiliki Ether sebagai aset dasarnya. Ketika pengguna membeli ETF spot Ethereum, mereka pada dasarnya membeli Ether, tetapi mereka sebenarnya tidak secara langsung memiliki Ether.

2. Keunggulan ETF Spot Ethereum


2.1 Ambang Batas Investasi Lebih Rendah: Tidak perlu mempelajari dan menguasai keterampilan kriptografi seperti penggunaan dompet. Penguasaan metode trading produk keuangan tradisional menurunkan ambang investasi bagi investor.

2.2 Kepatuhan terhadap Regulasi: ETF spot Ethereum di-trade di bursa efek tradisional dan tunduk pada regulasi lembaga terkait. Pasar yang diatur memberikan keyakinan dan keamanan yang lebih baik kepada investor.

2.3 Biaya Lebih Rendah: Pembelian ETF spot Ethereum biasanya menimbulkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pembelian ETH secara langsung, sehingga menarik bagi investor yang mementingkan biaya.

2.4 Mengurangi Risiko Pencurian Dompet: Pengguna ETF spot Ethereum tidak memiliki Ether secara langsung. Selama meraih laba dari fluktuasi harga Ether, mereka terlindungi dari risiko kehilangan atau pencurian dompet digital.

3. Perbedaan antara ETF Spot dan Futures Ethereum


Perbedaan terbesar antara ETF spot dan futures Ethereum terletak pada target investasinya.

ETF spot Ethereum adalah exchange-traded fund yang secara langsung memiliki Ether sebagai aset dasarnya. Kinerja ETF spot Ethereum dikaitkan dengan nilai Ether yang dimiliki. Ketika investor membeli ETF spot Ethereum, mereka pada dasarnya membeli Ether, tetapi tidak memiliki Ether secara langsung.

Sebaliknya, ETF futures Ethereum adalah exchange-traded fund yang tidak secara langsung memiliki Ether. Reksa dana ini berinvestasi dalam kontrak futures untuk Ether, yaitu perjanjian penyelesaian di masa mendatang yang nilainya dipengaruhi oleh fluktuasi di pasar futures.

4. Permohonan ETF Spot Ethereum


Enam lembaga, termasuk Grayscale, ARK Invest & 21Shares, BlackRock, VanEck, Invesco & Galaxy, dan Hashdex, telah berturut-turut mengajukan permohonan untuk ETF spot Ethereum.

Pada tanggal 5 Maret 2024, SEC menunda keputusannya atas permohonan ETF spot Ethereum milik BlackRock. Berdasarkan lini masa terkini, SEC akan menanggapi permohonan ETF spot Ethereum ini pada akhir bulan Mei.

5. Dampak Pasar


Banyak orang meyakini bahwa 2024 mungkin menjadi tahun krusial untuk Ethereum. Secara internal, peningkatan Dencun telah menyingkirkan hambatan bagi skalabilitas dan ekosistem Ethereum untuk berkembang lebih jauh. Secara eksternal, jika ETF spot Ethereum disetujui, produk ini akan menarik lebih banyak dana dari pasar tradisional yang makin memperluas pengaruh Ethereum dan memberikan jaminan regulasi tambahan.

Meskipun keberhasilan persetujuan ETF spot Bitcoin berfungsi sebagai tolok ukur, pasar umumnya mengantisipasi persetujuan ETF spot Ethereum dengan optimisme. Namun, hingga hasil akhirnya diketahui, jawabannya tetap tidak diketahui. Sebelum permohonan ETF spot Ethereum difinalkan, peluang dan risiko ada secara bersamaan, dan partisipan harus tetap waspada dan mengelola posisi mereka. Lagi pula, terlepas dari FOMO (takut ketinggalan) eksternal, laba dan kerugian pada akhirnya bergantung pada toleransi individual.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. Platform ini tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.


Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Seiring Bitcoin telah memantapkan dirinya sebagai jaringan blockchain yang paling aman dan terdesentralisasi, keterbatasannya dalam skalabilitas dan pemrograman menjadi makin jelas. Sementara mainnet

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

Di tengah percepatan konvergensi teknologi blockchain dan AI, Codatta muncul sebagai protokol data terdesentralisasi revolusioner yang mengatasi salah satu tantangan inti Web3: membangun, mengelola, d

Ethereum (ETH) Menembus $3.400 Lagi: Awal Pasar Bull Baru atau Pergerakan Jangka Pendek?

Ethereum (ETH) Menembus $3.400 Lagi: Awal Pasar Bull Baru atau Pergerakan Jangka Pendek?

Pada bulan Juli 2025, pasar mata uang kripto mengalami lonjakan bersejarah. Bitcoin (BTC) berhasil menembus angka $120.000 dan menjadi pusat perhatian, sementara Ethereum (ETH) menyusul dan sempat men

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

Meskipun belum memiliki Labubu, kemungkinan besar Anda pernah mendengar fenomena budaya global ini.1. Apa itu Labubu?Labubu, tokoh utama dalam serial “Monsters” yang diciptakan oleh artis Belgia-Tiong

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT