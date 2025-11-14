Ringkasan Pieverse adalah infrastruktur pembayaran dan kepatuhan Web3 yang dibangun berdasarkan standar komunikasi x402 yang dirancang untuk mendukung pembayaran agen-ke-agen dengan pemberian stempel Ringkasan Pieverse adalah infrastruktur pembayaran dan kepatuhan Web3 yang dibangun berdasarkan standar komunikasi x402 yang dirancang untuk mendukung pembayaran agen-ke-agen dengan pemberian stempel
Belajar/Token Populer/Perkenalan Proyek/Apa itu Pie...sarkan x402

Apa itu Pieverse? Infrastruktur Pemberi Stempel Waktu dan Kepatuhan yang Dibangun Berdasarkan x402

Pemula
14 November 2025
0m
#Kabar Industri#Dasar
Pieverse
PIEVERSE$0.4577-7.02%
INI
INI$0.1288+4.88%
TokenFi
TOKEN$0.005-2.96%
DAO Maker
DAO$0.05385+0.65%
Sleepless AI
AI$0.04042+2.35%

Ringkasan

  • Pieverse adalah infrastruktur pembayaran dan kepatuhan Web3 yang dibangun berdasarkan standar komunikasi x402 yang dirancang untuk mendukung pembayaran agen-ke-agen dengan pemberian stempel waktu bawaan dan verifikasi regulatif.
  • Infrastruktur ini mengubah transaksi on-chain menjadi tanda terima yang siap diaudit dan patuh pajak dengan menggabungkan stempel waktu berbasis blockchain dan logika kepatuhan multi-yurisdiksi.
  • Proyek ini belum memiliki token asli dan baru saja mengumumkan pendanaan perusahaan strategis yang terkait dengan CMS Holdings.
  • Pieverse memprioritaskan keandalan infrastruktur dan integrasi yang selaras dengan standar x402 sebelum peluncuran token atau pasar publik apa pun.

1. Apa itu Pieverse?


Pieverse menawarkan infrastruktur pemberian stempel waktu dan kepatuhan untuk pembayaran Web3. Setiap transfer, faktur, atau airdrop dapat dicatat secara on-chain dengan stempel waktu yang dapat diverifikasi dan tanda terima khusus yurisdiksi, sehingga kreator, DAO, dan bisnis dapat beroperasi dengan transparansi dan kepatuhan regulatif. Alih-alih meluncurkan ekonomi token, Pieverse memosisikan diri sebagai lapisan infrastruktur-sebagai-layanan untuk Ekonomi Agen x402 yang memastikan bahwa semua transaksi agen dapat diverifikasi, diaudit, dan diselaraskan dengan standar pelaporan global.

Penjelasan Pieverse

2. Pieverse dan Ekosistem x402


2.1 Arsitektur Pieverse di Dalam Ekosistem x402


Protokol x402 mendefinisikan cara agen AI berkomunikasi dan bertransaksi. Berdasarkan fondasi ini, Pieverse menambahkan pemberian stempel waktu, verifikasi dokumen, dan logika pajak, sehingga pembayaran agen-ke-agen siap untuk bisnis dan sesuai audit.

Lapisan
Peran
Deskripsi
Protokol x402
Standar Komunikasi
Menentukan interaksi dan aturan pesan pembayaran antara agen AI.
Infrastruktur Pieverse
Kepatuhan & Pemberian Stempel Waktu
Menerapkan stempel waktu yang kekal dan menghasilkan tanda terima yang dapat diverifikasi.

Menurut data Messari, Pieverse telah menyelesaikan putaran pendanaan strategis perusahaan senilai $10 juta terkait CMS Holdings untuk mendukung pengembangan infrastruktur pembayaran yang selaras dengan x402. Dengan beroperasi dalam fase pra-Acara Pembuatan Token (TGE), Pieverse menekankan adopsi infrastruktur dan kesiapan regulasi sebelum peluncuran pasar apa pun.

2.2 Cara Membeli Pieverse


Pieverse saat ini berada dalam tahap pra-TGE/prapasar yang artinya belum meluncurkan token publik. Namun, pengguna yang tertarik untuk mendapatkan akses awal ke proyek ekosistem dapat menjelajahi peluang terkait melalui platform Prapasar MEXC, tempat aset pra-listing menjalani uji tuntas yang ketat sebelum ditawarkan.

Bagi partisipan baru, MEXC menyediakan dua sumber daya utama untuk memahami cara kerja Prapasar:

"Panduan Strategi Prapasar MEXC: Pemosisian Menjelang Listing Token Baru" menjelaskan cara investor institusional dan ritel mengevaluasi proyek sebelum TGE.

"Panduan Perdagangan Prapasar MEXC: FAQ Lengkap & Cara Berdagang Sebelum Listing" menawarkan panduan langkah demi langkah dari proses Prapasar.

Panduan ini membekali pengguna untuk memahami cara kerja perdagangan Prapasar MEXC, risiko dan potensi keunggulan dari partisipasi awal, dan cara proyek seperti Pieverse beralih dari fase yang berfokus pada infrastruktur ke perdagangan publik setelah TGE-nya diumumkan secara resmi.

3. Apa Masalah yang Diselesaikan oleh Pieverse?


Tantangan
Kesenjangan Web3 Saat Ini
Pendekatan Pieverse
Kurangnya tanda terima yang dapat diverifikasi
Pembayaran tidak memiliki bukti formal
Stempel waktu yang kekal dan PDF yang tahan perusakan
Friksi pajak dan pelaporan
Regulasi multi-wilayah
Logika pajak bawaan (AS, Singapura, Jepang, Inggris Raya) dengan privasi sisi klien
Alat yang terputus
Penagihan/airdrop/dompet terpisah
Alur kerja satu klik terpadu
Akuntabilitas agen
Tidak ada bukti waktu untuk transaksi Akun-ke-akun (A2A)
Verifikasi stempel waktu berbasis x402
Visi Utama Pieverse

4. Fitur Utama Pieverse


Pieverse dibangun berdasarkan satu prinsip: waktu sebagai bukti nilai. Infrastrukturnya menggabungkan pemberian stempel waktu blockchain dengan logika kepatuhan, sehingga pembayaran kripto dapat diverifikasi, diaudit, dan siap pajak.

4.1 Nilai Pemberian Stempel Waktu di Web3


Pieverse Timestamping mengubah stempel waktu blockchain menjadi catatan bisnis profesional. Setiap transaksi mencatat saat transaksi terjadi (stempel waktu), peristiwa yang terjadi (bukti transaksi), dan alasan transaksi tersebut penting (konteks kepatuhan). Pengguna dapat membuat faktur, menerima pembayaran, dan otomatis membuat tanda terima PDF yang sesuai dengan regulasi perpajakan setempat. Semua pemrosesan dilakukan di sisi klien, sehingga memastikan privasi dan transparansi audit. Pembaruan mendatang mencakup dukungan multi-chain, API pengembang, dan integrasi akuntansi. Dengan mengubah stempel waktu menjadi catatan terverifikasi, Pieverse menjadikan pembayaran kripto tepercaya dan profesional.

4.2 Intelijen Kepatuhan


Pieverse menggabungkan logika pajak multi-wilayah untuk berbagai yurisdiksi, termasuk AS, Inggris Raya, Singapura, Jepang, dan Jerman, serta otomatis mengategorikan jenis pendapatan. Pieverse mendukung akuntansi berbasis FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata sekaligus menjaga privasi data di perangkat, sehingga memungkinkan kepatuhan regulatif tanpa penyimpanan data terpusat.

4.3 Integrasi Bisnis


Melalui integrasi API dan dompet yang sederhana, Pieverse memungkinkan:
  • Pembuatan faktur dalam waktu kurang dari 30 detik
  • Tanda terima bermerek yang dibuat secara otomatis
  • Kompatibilitas langsung dengan DAO dan alat perusahaan

Platform ini menghadirkan ketelitian bisnis tradisional ke dalam pembayaran Web3 untuk membantu organisasi beroperasi dengan transparansi dan catatan siap audit.

5. Penerapan Pieverse di Dunia Nyata


Pekerja Lepas & Kreator: Pieverse memungkinkan individu untuk membuat faktur profesional dan tanda terima siap pajak untuk pendapatan mata uang kripto, sehingga menyederhanakan pelaporan dan kepatuhan keuangan.

DAO dan Startup Web3: Organisasi terdesentralisasi dapat mengotomatiskan payout dan pembayaran mitra dengan jejak audit berstempel waktu bawaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pada berbagai tim terdistribusi.

Tim Lintas Batas: Pieverse menyederhanakan kepatuhan multi-wilayah untuk operasi global, sehingga mengurangi ketergantungan pada saluran perbankan tradisional dan meminimalkan keterlambatan dalam transaksi internasional.

Agen x402: Perdagangan mesin-ke-mesin menjadi mungkin dengan bukti waktu yang dapat diverifikasi agar agen AI dapat bertransaksi secara mandiri sambil menjaga kepatuhan dan kesiapan audit.


6. Kesimpulan


Dengan memanfaatkan standar x402 serta menekankan pemberian stempel waktu dan lapisan audit, Pieverse membangun fondasi untuk Ekonomi Agen yang transparan dan dapat diverifikasi pada infrastruktur Web3 yang sedang berkembang.
Proyek ini tetap berfokus pada adopsi infrastruktur, interoperabilitas, dan penerapan kepatuhan di dunia nyata guna memosisikan diri sebagai tulang punggung tepercaya untuk bisnis, DAO, dan kreator yang menelusuri ekosistem kripto yang terus berkembang.
Peluang Pasar
Logo Pieverse
Harga Pieverse(PIEVERSE)
$0.4577
$0.4577$0.4577
-2.78%
USD
Grafik Harga Live Pieverse (PIEVERSE)

Artikel Populer

Haruskah Saya Menjual XRP? Pandangan Realistis tentang Keputusan Investasi Anda

Haruskah Saya Menjual XRP? Pandangan Realistis tentang Keputusan Investasi Anda

Fluktuasi harga XRP membuat banyak investor mengajukan pertanyaan sulit: haruskah saya menjual XRP saya sekarang, atau terus memegangnya?Ini bukan keputusan yang mudah. XRP telah memberikan keuntungan

Bank Mana yang Menggunakan XRP? Daftar Lengkap Institusi Keuangan yang Menggunakan Ripple

Bank Mana yang Menggunakan XRP? Daftar Lengkap Institusi Keuangan yang Menggunakan Ripple

Mengirim uang lintas negara secara tradisional berarti menunggu berhari-hari dan membayar biaya tinggi. Saat ini, institusi keuangan di seluruh dunia beralih ke XRP untuk merevolusi pembayaran interna

Siapa yang Menciptakan XRP? Kisah Lengkap di Balik Aset Digital Ripple

Siapa yang Menciptakan XRP? Kisah Lengkap di Balik Aset Digital Ripple

XRP secara teratur masuk dalam 10 besar cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar, namun banyak investor tidak mengetahui kisah di balik penciptaannya.Tidak seperti Bitcoin yang muncul dari pencip

Bagaimana Cara Kerja XRP? Panduan Pemula untuk Cryptocurrency Ripple

Bagaimana Cara Kerja XRP? Panduan Pemula untuk Cryptocurrency Ripple

Mengirim uang melintasi batas negara seharusnya tidak memakan biaya besar atau memakan waktu berhari-hari untuk sampai.XRP menawarkan pendekatan berbeda untuk pembayaran global, menyelesaikan transaks

Kabar Kripto Terpopuler

Lihat Selengkapnya
Solana (SOL) Perubahan Harga 7 Hari

Solana (SOL) Perubahan Harga 7 Hari

Harga Solana (SOL) Saat Ini Hari Ini Berdasarkan data terbaru, Solana diperdagangkan pada $136.11, dengan perubahan 24 jam sebesar 0.16%. Kapitalisasi pasar dan detail peringkatnya mencerminkan posisi

Panduan Spot Trading Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) untuk Pemula

Panduan Spot Trading Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) untuk Pemula

Spot trading merupakan cara paling sederhana untuk membeli dan menjual cryptocurrency seperti Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) pada harga pasar saat ini. Berbeda dengan trading futures atau derivatif, spot tra

Indikator Terbaik untuk Trading Futures Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了): Panduan Pemula

Indikator Terbaik untuk Trading Futures Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了): Panduan Pemula

Trading futures Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) memerlukan pemahaman tentang indikator teknikal kunci yang membantu memprediksi pergerakan harga dan tren pasar. Alat analitis ini memberikan wawasan berharga b

Cara Menggunakan Crypto Converter untuk Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了): Panduan Lengkap untuk Pemula

Cara Menggunakan Crypto Converter untuk Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了): Panduan Lengkap untuk Pemula

Crypto converter memungkinkan Anda untuk menghitung nilai tukar secara instan antara berbagai mata uang digital, membantu Anda membuat keputusan trading yang tepat. Baik Anda mengonversi Wo Ta Ma Lai

Berita yang Sedang Tren

Lihat Selengkapnya
FLock.io Bermitra dengan Pieverse untuk Peluncuran Agen ERC-8004 Purr-Fect

FLock.io Bermitra dengan Pieverse untuk Peluncuran Agen ERC-8004 Purr-Fect

Pieverse dan FLock.io meluncurkan Purr-Fect Agents untuk 10 spot whitelist NFT ERC-8004 yang menggunakan pelatihan AI dan menggunakan aturan pembayaran blockchain.

Protokol Midnight Cardano akan Mengintegrasikan Fitur DeFi Bitcoin dan XRP

Protokol Midnight Cardano akan Mengintegrasikan Fitur DeFi Bitcoin dan XRP

Dalam percakapan baru-baru ini, Hoskinson menjelaskan secara rinci bagaimana protokol Midnight Cardano akan menghubungkan Bitcoin dan XRP DeFi dengan solusi privasi.

Platform Taruhan Terdesentralisasi Mengubah Taruhan Olahraga

Platform Taruhan Terdesentralisasi Mengubah Taruhan Olahraga

Platform taruhan terdesentralisasi sedang mengubah taruhan olahraga dengan transparansi berbasis blockchain, keamanan, dan otomatisasi kontrak pintar.

Kalshi Melawan Larangan Pengadilan Tennessee

Kalshi Melawan Larangan Pengadilan Tennessee

Regulator Tennessee mencoba menutup pasar prediksi olahraga Kalshi dan berargumen bahwa platform tersebut beroperasi tanpa lisensi negara bagian yang diperlukan. The post Kalshi

Artikel Terkait

Apa itu Clanker Index (CLX)? Eksposur Sekali Klik ke Investasi Aset Kripto

Apa itu Clanker Index (CLX)? Eksposur Sekali Klik ke Investasi Aset Kripto

Informasi Utama:Clanker Index (CLX) adalah token indeks aset kripto terdesentralisasi yang didukung oleh Reserve Protocol. Reserve memungkinkan pembuatan DTF (Folio Token Terdesentralisasi) yang memun

Apa itu Pasar Prediksi?

Apa itu Pasar Prediksi?

1. Apa itu Pasar Prediksi?Pasar prediksi memungkinkan partisipan memasang taruhan pada kemungkinan terjadinya peristiwa di masa mendatang. Peristiwa ini dapat berkisar antara lain dari pergerakan harg

Apa itu Runes Bitcoin?

Apa itu Runes Bitcoin?

Runes Bitcoin, yang dikenal juga sebagai protokol Runes, merupakan protokol untuk menerbitkan token fungible (dapat dipertukarkan) langsung pada jaringan Bitcoin. Protokol Runes diusulkan oleh Casey R

Tanya-Jawab Halving Bitcoin

Tanya-Jawab Halving Bitcoin

1. Siapa Penemu Bitcoin?Kreator Bitcoin, yang dikenal sebagai &#34;Satoshi Nakamoto&#34;, masih belum diketahui hingga hari ini, sehingga identitas aslinya masih menjadi misteri. Ada yang menduga bahw

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT