Apa itu Pieverse? Infrastruktur Pemberi Stempel Waktu dan Kepatuhan yang Dibangun Berdasarkan x402

Pieverse adalah infrastruktur pembayaran dan kepatuhan Web3 yang dibangun berdasarkan standar komunikasi x402 yang dirancang untuk mendukung pembayaran agen-ke-agen dengan pemberian stempel waktu bawaan dan verifikasi regulatif.

Infrastruktur ini mengubah transaksi on-chain menjadi tanda terima yang siap diaudit dan patuh pajak dengan menggabungkan stempel waktu berbasis blockchain dan logika kepatuhan multi-yurisdiksi.

Proyek ini belum memiliki token asli dan baru saja mengumumkan pendanaan perusahaan strategis yang terkait dengan CMS Holdings.

Pieverse memprioritaskan keandalan infrastruktur dan integrasi yang selaras dengan standar x402 sebelum peluncuran token atau pasar publik apa pun.









Pieverse DAO x402 menawarkan infrastruktur pemberian stempel waktu dan kepatuhan untuk pembayaran Web3. Setiap transfer, faktur, atau airdrop dapat dicatat secara on-chain dengan stempel waktu yang dapat diverifikasi dan tanda terima khusus yurisdiksi, sehingga kreator,, dan bisnis dapat beroperasi dengan transparansi dan kepatuhan regulatif. Alih-alih meluncurkan ekonomi token, Pieverse memosisikan diri sebagai lapisan infrastruktur-sebagai-layanan untuk Ekonomi Agenyang memastikan bahwa semua transaksi agen dapat diverifikasi, diaudit, dan diselaraskan dengan standar pelaporan global.





Penjelasan Pieverse













Protokol x402 mendefinisikan cara agen AI berkomunikasi dan bertransaksi. Berdasarkan fondasi ini, Pieverse menambahkan pemberian stempel waktu, verifikasi dokumen, dan logika pajak, sehingga pembayaran agen-ke-agen siap untuk bisnis dan sesuai audit.





Lapisan Peran Deskripsi Protokol x402 Standar Komunikasi Menentukan interaksi dan aturan pesan pembayaran antara agen AI. Infrastruktur Pieverse Kepatuhan & Pemberian Stempel Waktu Menerapkan stempel waktu yang kekal dan menghasilkan tanda terima yang dapat diverifikasi.





data Messari putaran pendanaan strategis perusahaan senilai $10 juta Menurut, Pieverse telah menyelesaikanterkait CMS Holdings untuk mendukung pengembangan infrastruktur pembayaran yang selaras dengan x402. Dengan beroperasi dalam fase pra-Acara Pembuatan Token (TGE), Pieverse menekankan adopsi infrastruktur dan kesiapan regulasi sebelum peluncuran pasar apa pun.









Prapasar MEXC Pieverse saat ini berada dalam tahap pra-TGE/prapasar yang artinya belum meluncurkan token publik. Namun, pengguna yang tertarik untuk mendapatkan akses awal ke proyek ekosistem dapat menjelajahi peluang terkait melalui platform, tempat aset pra-listing menjalani uji tuntas yang ketat sebelum ditawarkan.





Bagi partisipan baru, MEXC menyediakan dua sumber daya utama untuk memahami cara kerja Prapasar:





Panduan Strategi Prapasar MEXC: Pemosisian Menjelang Listing Token Baru " menjelaskan cara investor institusional dan ritel mengevaluasi proyek sebelum TGE.





Panduan Perdagangan Prapasar MEXC: FAQ Lengkap & Cara Berdagang Sebelum Listing " menawarkan panduan langkah demi langkah dari proses Prapasar.





Panduan ini membekali pengguna untuk memahami cara kerja perdagangan Prapasar MEXC, risiko dan potensi keunggulan dari partisipasi awal, dan cara proyek seperti Pieverse beralih dari fase yang berfokus pada infrastruktur ke perdagangan publik setelah TGE-nya diumumkan secara resmi.









Tantangan Kesenjangan Web3 Saat Ini Pendekatan Pieverse Kurangnya tanda terima yang dapat diverifikasi Pembayaran tidak memiliki bukti formal Stempel waktu yang kekal dan PDF yang tahan perusakan Friksi pajak dan pelaporan Regulasi multi-wilayah Logika pajak bawaan (AS, Singapura, Jepang, Inggris Raya) dengan privasi sisi klien Alat yang terputus Penagihan/airdrop/dompet terpisah Alur kerja satu klik terpadu Akuntabilitas agen Tidak ada bukti waktu untuk transaksi Akun-ke-akun (A2A) Verifikasi stempel waktu berbasis x402

Visi Utama Pieverse





Pieverse dibangun berdasarkan satu prinsip: waktu sebagai bukti nilai. Infrastrukturnya menggabungkan pemberian stempel waktu blockchain dengan logika kepatuhan, sehingga pembayaran kripto dapat diverifikasi, diaudit, dan siap pajak.









Pieverse Timestamping mengubah stempel waktu blockchain menjadi catatan bisnis profesional. Setiap transaksi mencatat saat transaksi terjadi (stempel waktu), peristiwa yang terjadi (bukti transaksi), dan alasan transaksi tersebut penting (konteks kepatuhan). Pengguna dapat membuat faktur, menerima pembayaran, dan otomatis membuat tanda terima PDF yang sesuai dengan regulasi perpajakan setempat. Semua pemrosesan dilakukan di sisi klien, sehingga memastikan privasi dan transparansi audit. Pembaruan mendatang mencakup dukungan multi-chain, API pengembang, dan integrasi akuntansi. Dengan mengubah stempel waktu menjadi catatan terverifikasi, Pieverse menjadikan pembayaran kripto tepercaya dan profesional.









Pieverse menggabungkan logika pajak multi-wilayah untuk berbagai yurisdiksi, termasuk AS, Inggris Raya, Singapura, Jepang, dan Jerman, serta otomatis mengategorikan jenis pendapatan. Pieverse mendukung akuntansi berbasis FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata sekaligus menjaga privasi data di perangkat, sehingga memungkinkan kepatuhan regulatif tanpa penyimpanan data terpusat.









Melalui integrasi API dan dompet yang sederhana, Pieverse memungkinkan:

Pembuatan faktur dalam waktu kurang dari 30 detik

Tanda terima bermerek yang dibuat secara otomatis

Kompatibilitas langsung dengan DAO dan alat perusahaan





Platform ini menghadirkan ketelitian bisnis tradisional ke dalam pembayaran Web3 untuk membantu organisasi beroperasi dengan transparansi dan catatan siap audit.









Pekerja Lepas & Kreator: Pieverse memungkinkan individu untuk membuat faktur profesional dan tanda terima siap pajak untuk pendapatan mata uang kripto, sehingga menyederhanakan pelaporan dan kepatuhan keuangan.





DAO dan Startup Web3: Organisasi terdesentralisasi dapat mengotomatiskan payout dan pembayaran mitra dengan jejak audit berstempel waktu bawaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pada berbagai tim terdistribusi.





Tim Lintas Batas: Pieverse menyederhanakan kepatuhan multi-wilayah untuk operasi global, sehingga mengurangi ketergantungan pada saluran perbankan tradisional dan meminimalkan keterlambatan dalam transaksi internasional.





Agen x402: Perdagangan mesin-ke-mesin menjadi mungkin dengan bukti waktu yang dapat diverifikasi agar agen AI dapat bertransaksi secara mandiri sambil menjaga kepatuhan dan kesiapan audit.













Dengan memanfaatkan standar x402 serta menekankan pemberian stempel waktu dan lapisan audit, Pieverse membangun fondasi untuk Ekonomi Agen yang transparan dan dapat diverifikasi pada infrastruktur Web3 yang sedang berkembang.