Apa itu Pieverse? Infrastruktur Pemberi Stempel Waktu dan Kepatuhan yang Dibangun Berdasarkan x402

Lapisan
Peran
Deskripsi
Protokol x402
Standar Komunikasi
Menentukan interaksi dan aturan pesan pembayaran antara agen AI.
Infrastruktur Pieverse
Kepatuhan & Pemberian Stempel Waktu
Menerapkan stempel waktu yang kekal dan menghasilkan tanda terima yang dapat diverifikasi.
Tantangan
Kesenjangan Web3 Saat Ini
Pendekatan Pieverse
Kurangnya tanda terima yang dapat diverifikasi
Pembayaran tidak memiliki bukti formal
Stempel waktu yang kekal dan PDF yang tahan perusakan
Friksi pajak dan pelaporan
Regulasi multi-wilayah
Logika pajak bawaan (AS, Singapura, Jepang, Inggris Raya) dengan privasi sisi klien
Alat yang terputus
Penagihan/airdrop/dompet terpisah
Alur kerja satu klik terpadu
Akuntabilitas agen
Tidak ada bukti waktu untuk transaksi Akun-ke-akun (A2A)
Verifikasi stempel waktu berbasis x402
