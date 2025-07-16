Apa itu Pasar Prediksi?









Pasar prediksi memungkinkan partisipan memasang taruhan pada kemungkinan terjadinya peristiwa di masa mendatang. Peristiwa ini dapat berkisar antara lain dari pergerakan harga mata uang kripto hingga peningkatan protokol tertentu.





Pasar prediksi sering dianggap sebagai cara yang efektif untuk menggabungkan informasi, karena perilaku taruhan partisipan mencerminkan pandangan mereka tentang kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu. Di pasar mata uang kripto, pasar prediksi dapat membantu investor dan trader lebih memahami ekspektasi partisipan pasar terhadap peristiwa mendatang, sehingga memandu keputusan investasi mereka.









Protokol prediksi adalah protokol berbasis blockchain yang menggunakan smart contract untuk mengelola pembuatan, trading, dan penyelesaian peristiwa untuk memastikan bahwa semua transaksi transparan dan otomatis. Desain yang terdesentralisasi ini membuat pasar prediksi lebih adil dan transparan, sekaligus menyediakan sarana yang efektif untuk menggabungkan informasi dan memprediksi hasil peristiwa pasar.





Protokol prediksi biasanya melibatkan empat langkah:





Pembuatan Peristiwa: Siapa pun dapat membuat peristiwa di platform pasar prediksi. Peristiwa ini dapat berupa prediksi tentang apa saja, seperti apakah harga BTC akan mencapai $100,000 dalam bull run ini atau peristiwa dunia nyata seperti hasil pemilu AS. Kreator perlu menentukan deskripsi peristiwa, syarat terjadinya peristiwa tersebut, dan kemungkinan hasilnya.





Trading Pasar: Setelah peristiwa dibuat, partisipan dapat memasang taruhan pada berbagai hasil di pasar.





Resolusi Peristiwa: Setelah peristiwa terjadi, platform membutuhkan mekanisme untuk menentukan hasil peristiwa tersebut.





Penyelesaian Hasil: Berdasarkan hasil peristiwa, partisipan yang bertaruh benar akan menerima reward dengan proporsi tertentu, sedangkan partisipan yang bertaruh salah akan kehilangan taruhannya.













Transparansi dan Keadilan: Pasar prediksi terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain, sehingga memastikan bahwa semua transaksi dan proses penyelesaian peristiwa bersifat transparan serta dapat dilihat dan diverifikasi oleh siapa saja. Hal ini memberikan keadilan dan transparansi yang lebih tinggi.





Bebas Kepercayaan: Smart contract otomatis mengeksekusi transaksi dan menyelesaikan peristiwa tanpa bergantung pada perantara untuk mengelola pasar, sehingga mengurangi biaya memercayai.





Globalisasi dan Tanpa Batas: Siapa pun dapat berpartisipasi kapan saja dan dari mana saja, sehingga memberikan partisipasi dan likuiditas yang lebih luas.





Agregasi Informasi: Pasar prediksi menggabungkan ekspektasi partisipan terhadap hasil suatu peristiwa untuk menawarkan sinyal informasi berguna yang membantu memprediksi hasil suatu peristiwa dengan lebih baik.









Biaya Transaksi: Pasar prediksi terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain mungkin menghadapi biaya transaksi yang tinggi dan kecepatan transaksi yang lebih rendah, terutama selama kemacetan jaringan.





Pengalaman Pengguna: Pengguna pemula mungkin menghadapi kurva pembelajaran saat menggunakan pasar prediksi terdesentralisasi.





Keandalan Sumber Data: Hasil pasar prediksi sering kali bergantung pada sumber data eksternal yang harus andal dan akurat untuk menghindari sengketa.





Masalah Likuiditas Pasar: Pasar yang baru atau kurang populer mungkin menghadapi masalah likuiditas yang memengaruhi pengalaman trading pengguna dan potensi meraih imbal hasil.









Menurut data terbaru dari CoinGecko, sepuluh proyek pasar prediksi teratas berdasarkan kapitalisasi pasar adalah Gnosis, SX Network, Azuro Protocol, Kleros, Prosper, Augur, HILO, Polkamarkets, Zeitgeist, dan PlotX.









Akibat tantangan seperti likuiditas pasar yang tidak cukup dan perilaku partisipan yang tidak rasional dalam aplikasi praktis, banyak proyek yang memilih untuk ditutup atau mengubah arahnya. Bagian ini memperkenalkan beberapa proyek paling terkenal di antara berbagai blockchain.













Polymarket adalah platform pasar prediksi terdesentralisasi berbasis blockchain yang memungkinkan pengguna untuk memasang taruhan pada hasil masa depan dari berbagai peristiwa menggunakan mata uang kripto, termasuk topik populer saat ini seperti pemilu AS dan hasil Olimpiade. Smart contract Polymarket berjalan di jaringan Polygon, sehingga mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan pemrosesan transaksi secara signifikan.





Polymarket dikenal karena transparansinya yang tinggi dan pengalaman interaksi yang ramah pengguna, sehingga telah menarik banyak pengguna dan pengikut. Baru-baru ini, dengan promosi yang didorong oleh kandidat presiden AS Donald Trump, Polymarket telah menjadi salah satu platform prediksi mata uang kripto terbesar.













Augur adalah salah satu proyek paling awal yang mengeksplorasi pasar prediksi terdesentralisasi sumber terbuka yang dibangun pada blockchain Ethereum. Selain memungkinkan pengguna bertaruh pada hasil peristiwa, proyek ini juga memungkinkan pengguna menciptakan pasar mereka sendiri. Token asli platform ini, yaitu REP, digunakan untuk pemberian insentif, penciptaan pasar, dan penyelesaian sengketa.





Visi Augur adalah memungkinkan pengguna memprediksi dan melakukan trading berbagai hasil peristiwa melalui smart contract dan mekanisme terdesentralisasi. Demi mengatasi tantangan skalabilitas Ethereum, Augur meluncurkan versi Turbo yang memanfaatkan jaringan Polygon untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas transaksi, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna.





Saat ini, situs web resmi dan media sosial Augur terkait tidak lagi diperbarui, dan proyek ini telah ditutup.













Gnosis awalnya dirancang sebagai platform prediksi yang mirip dengan Augur, lalu mengubah arahnya setelah gagal mencapai tujuan awalnya. Tim Gnosis telah mengembangkan berbagai produk, termasuk Gnosis Safe (akun multitanda tangan dengan keterprograman), Gnosis Chain, Gnosis Protocol (CowSwap), Token Bersyarat (untuk pasar prediksi), Gnosis Auction, dan Zodiac (standar dan alat untuk DAO dengan komposabilitas).













Hedgehog adalah pasar prediksi terdesentralisasi yang dibangun pada jaringan Solana. Hal yang menarik dari platform ini adalah semua prediksi bebas risiko, artinya Anda tidak akan kehilangan modal pokok.





Sebelum berpartisipasi dalam prediksi, pengguna perlu melakukan staking USDC untuk mendapatkan sejumlah token game yang digunakan untuk prediksi. Token game tidak dapat ditransfer dan hanya dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam prediksi. Jika prediksi berhasil, pengguna akan menerima reward berupa token game. Perhatikan bahwa semua reward pasar diterima dan dibayarkan dalam token game.





Pasar prediksi bukan hanya memberi pengguna potensi meraih penghasilan dan hiburan, melainkan juga berfungsi sebagai sumber informasi penting yang membantu pengguna mengambil keputusan yang berlandaskan informasi. Sifat ganda ini memberikan posisi dan nilai yang unik untuk pasar prediksi dalam industri mata uang kripto.



