Lapisan 1 Baru yang Memicu Antisipasi: Dapatkah Monad Mendisrupsi Pasar?









Monad adalah proyek blockchain Lapisan 1 berkinerja tinggi yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan throughput transaksi dan skalabilitas blockchain tradisional seperti Ethereum, sambil mempertahankan kompatibilitas penuh dengan Ethereum Virtual Machine (EVM).









Ethereum Seiring terus berkembangnya teknologi blockchain, pertumbuhan pesat dari aplikasi terdesentralisasi (dApp) seperti DeFi, NFT, dan game berbasis blockchain telah meningkatkan tuntutan terhadap kinerja blockchain. Namun, seiring melonjaknya volume transaksi dan kemacetan jaringan mulai membebani sistem, masalah skalabilitasmenjadi lebih nyata. Dengan dihadapkan oleh biaya gas yang tinggi dan throughput yang rendah, pengguna dan pengembang makin mencari alternatif—tantangan yang diatasi melalui terciptanya Monad dengan jaringan blockchain yang efisien dan ramah pengguna.













Monad mencapai kinerja dan skalabilitas tinggi melalui inovasi inti berikut:





Mekanisme Konsensus MonadBFT: Dengan didasarkan pada algoritma konsensus klasik seperti Tendermint dan HotStuff, Monad menghadirkan sejumlah perbaikan penting. Monad menggunakan pendekatan fan-out dan fan-in berorientasi pemimpin dengan dua putaran untuk memastikan konfirmasi dan finalitas blok yang cepat, sekaligus meminimalkan overhead dan latensi komunikasi.





Eksekusi Paralel: Monad mendukung beberapa instans EVM yang berjalan bersamaan untuk menerobos keterbatasan pemrosesan transaksi sekuensial Ethereum dan meningkatkan throughput transaksi secara signifikan.





Eksekusi Terlambat: Dengan memisahkan konsensus dan eksekusi, Monad memungkinkan node untuk memfinalkan pengurutan transaksi selama fase konsensus, lalu mengeksekusi transaksi secara independen pada fase eksekusi selanjutnya, sehingga meningkatkan efisiensi sumber daya.





MonadDB: Sistem penyimpanan kunci-nilai yang dioptimalkan untuk validasi blockchain dan kinerja kueri. Sistem ini memiliki operasi baca/tulis berkecepatan tinggi, penyimpanan verifikasi yang dioptimalkan, dan beban perangkat keras yang minim untuk mendukung eksekusi paralel Monad dan operasi I/O asinkron.













Kinerja Tinggi: Mampu memproses hingga 10.000 transaksi per detik yang jauh melampaui platform yang ada seperti Ethereum.





Latensi Rendah: Waktu konfirmasi blok 1 detik, sehingga memungkinkan transaksi instan.





Biaya Sangat Rendah: Mengurangi biaya transaksi, sehingga DeFi, NFT, dan game berbasis blockchain lebih mudah diakses dan ramah pengguna.





Kompatibilitas EVM Penuh: Pengembang dapat memigrasikan dApp mereka ke Monad tanpa modifikasi besar pada smart contract Ethereum yang ada, sehingga mengurangi hambatan teknis untuk masuk.













Februari 2022: Tim pendiri Monad mulai membuat konsep dan merancang protokol blockchain.

Februari 2023: Berhasil menggalang dana awal sebesar $19 juta untuk mendukung pengembangan teknologi tahap awal.

April 2024: Menyelesaikan putaran pendanaan Seri A senilai $225 juta yang dipimpin oleh Paradigm. Hal ini menunjukkan kepercayaan pasar yang kuat terhadap potensi teknologi Monad.

Desember 2024: Mendirikan Monad Foundation untuk mengawasi tata kelola protokol, program pendanaan pengembang, pertumbuhan ekosistem, dan peningkatan teknis.

Februari 2025: Meluncurkan testnet publik untuk menyediakan lingkungan pengujian yang kompatibel dengan EVM bagi pengembang.









Setelah menggalang lebih dari $244 juta melalui dua putaran pendanaan, Monad telah menarik dukungan dari investor terkemuka seperti Paradigm, Castle Island Ventures, dan Brevan Howard Digital.









aPriori: Platform staking likuiditas dalam ekosistem Monad yang berfokus pada miner extractable value (MEV) untuk menawarkan solusi staking yang efisien kepada pengguna.





Kintsu: Protokol staking likuiditas yang memungkinkan pengguna untuk melakukan staking aset sambil tetap menjaga fleksibilitas dalam menggunakan aset tersebut.





Kuru: Bursa buku order terdesentralisasi (CLOB) yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman trading pengguna dengan mekanisme buku order yang efisien.





Monad Pad: Platform peluncuran token dan NFT berdasarkan Monad yang memungkinkan tim proyek atau pengembang untuk melakukan penggalangan dana awal melalui prapenjualan atau penjualan publik token atau NFT.













Arsitektur Monad yang memiliki throughput tinggi dengan dukungan hingga 10.000 transaksi per detik (TPS) menyediakan infrastruktur yang mudah diskalakan untuk platform DeFi, ekosistem GameFi, dan aplikasi perusahaan, sehingga mendorong adopsi teknologi Web3 secara luas.









Dengan waktu blok 1 detik dan finalitas slot tunggal, Monad memungkinkan konfirmasi transaksi instan tanpa memerlukan sejumlah konfirmasi blok, tidak seperti Ethereum. Fitur latensi rendah ini penting untuk memberikan pengalaman yang lebih lancar untuk skenario respons cepat, sehingga bermanfaat bagi pengguna sehari-hari.









Biaya Monad yang sangat rendah memungkinkan transaksi yang kecil dan sering agar pengguna DeFi, gamer, dan pengguna sehari-hari dapat berpartisipasi dalam aplikasi Web3 dengan biaya yang jauh lebih rendah, sehingga memperluas basis pengguna secara keseluruhan.









Kompatibilitas penuh Monad dengan Ethereum Virtual Machine (EVM) menawarkan solusi migrasi yang lancar bagi pengembang. Kompatibilitas ini bukan hanya menjadikan Monad sebagai alternatif Ethereum yang lebih menarik, melainkan juga mempercepat pertumbuhan ekosistem dengan menurunkan hambatan pengembangan, sehingga berkontribusi terhadap adopsi teknologi Web3 dalam skala yang lebih besar.





