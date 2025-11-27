Apa itu Order Take-Profit/Stop-Loss? Alat Otomatis Anda untuk Manajemen Risiko dan Penguncian Keuntungan





Order Take-Profit/Stop-Loss memungkinkan pengguna menetapkan harga pemicu terlebih dahulu, beserta harga dan jumlah untuk membeli atau menjual setelah pemicu tercapai. Ketika harga pasar terbaru mencapai harga pemicu, sistem secara otomatis mengirimkan order yang telah ditetapkan.





Di MEXC Spot, fitur ini mencakup dua jenis order bersyarat: Limit Take-Profit/Stop-Loss dan Market Take-Profit/Stop-Loss. Order ini membantu trader mengamankan keuntungan ketika pasar bergerak menguntungkan mereka atau membatasi kerugian ketika pasar bergerak melawan mereka.









1）Harga Pemicu: Tingkat harga yang harus dicapai agar order yang telah ditetapkan aktif.

2）Harga Beli / Harga Jual: Harga di mana Anda ingin membeli atau menjual aset (untuk order limit).

3）Jumlah Beli / Jumlah Jual: Kuantitas yang ingin Anda beli atau jual.

4）Jumlah Order: Total jumlah cryptocurrency yang ingin Anda beli atau jual.





Catatan penting:

Untuk Order Market Take-Profit/Stop-Loss, pengguna tidak perlu memasukkan harga beli/jual. Order akan dieksekusi pada harga pasar terbaik yang tersedia setelah dipicu.

Order market ditempatkan berdasarkan jumlah atau total yang ditentukan pengguna. Harga eksekusi akhir dan kuantitas bergantung pada kondisi pasar aktual.











Order Market Order Limit Take-Profit/Stop-Loss Tujuan Utama Eksekusi cepat

Kontrol atas harga Mengamankan keuntungan atau mengontrol risiko Kontrol Harga Tidak ada. Dieksekusi pada harga pasar. Ya. Dieksekusi pada harga yang Anda tetapkan atau lebih baik. Limit TP/SL: Kontrol harga

Market TP/SL: Tidak ada kontrol harga

Kepastian Eksekusi Dijamin terpenuhi Tidak dijamin terpenuhi Market TP/SL: Terpenuhi tetapi harga dapat bervariasi

Limit TP/SL: Harga tetap tetapi mungkin tidak terpenuhi Cara Mengatur Masukkan hanya jumlah atau total Masukkan harga + jumlah atau total Masukkan harga pemicu + jumlah atau total (harga limit opsional)









Mengamankan Keuntungan di Muka: Order Take-Profit membantu Anda menutup posisi secara otomatis ketika harga mencapai target Anda. Ini menghindari kehilangan waktu keluar yang ideal karena keraguan dan menghindari keuntungan awal yang hilang.





Mengontrol Risiko dan Melindungi Modal: Pasar crypto bersifat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi. Order Stop-Loss membantu membatasi kerugian dengan menutup posisi Anda ketika pasar bergerak melawan Anda, mencegah kerugian lebih lanjut.





Mengotomatisasi Perdagangan dan Mengurangi Bias Emosional: Ketakutan dan keserakahan sering memengaruhi keputusan trading. Order bersyarat dieksekusi secara ketat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, membantu Anda tetap disiplin dan objektif.





Mengurangi Tekanan Pemantauan: Anda tidak perlu mengawasi pasar secara terus-menerus. Setelah order Anda ditetapkan, sistem akan mengeksekusinya secara otomatis ketika kondisi terpenuhi.





Order Take-Profit/Stop-Loss adalah alat penting untuk mengelola risiko dalam trading crypto. Dengan menetapkan harga pemicu dan parameter order yang jelas, Anda dapat lebih baik melindungi dana Anda sambil menangkap peluang di pasar yang bergerak cepat. Baik Anda berpengalaman atau baru dalam trading, menggunakan TP/SL membantu membangun pendekatan yang lebih disiplin dan terstruktur.





Disclaimer: Informasi yang diberikan dalam materi ini tidak merupakan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, juga tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memegang aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hati saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pengguna.