1. Apa Itu Order Take-Profit/Stop-Loss? Order Take-Profit/Stop-Loss memungkinkan pengguna menetapkan harga pemicu terlebih dahulu, beserta harga dan jumlah untuk membeli atau menjual setelah pemicu te1. Apa Itu Order Take-Profit/Stop-Loss? Order Take-Profit/Stop-Loss memungkinkan pengguna menetapkan harga pemicu terlebih dahulu, beserta harga dan jumlah untuk membeli atau menjual setelah pemicu te
Belajar/Panduan Pemula/Spot/Apa itu Ord... Keuntungan

Apa itu Order Take-Profit/Stop-Loss? Alat Otomatis Anda untuk Manajemen Risiko dan Penguncian Keuntungan

27 November 2025
0m
#Dasar#Spot#Konsep Dasar
Orderly Network
ORDER$0.096-1.23%
Overtake
TAKE$0.06778-9.20%
LETSTOP
STOP$0.01657+3.17%
INI
INI$0.12873+4.78%
Decentraland
MANA$0.1433+3.84%


1. Apa Itu Order Take-Profit/Stop-Loss?


Order Take-Profit/Stop-Loss memungkinkan pengguna menetapkan harga pemicu terlebih dahulu, beserta harga dan jumlah untuk membeli atau menjual setelah pemicu tercapai. Ketika harga pasar terbaru mencapai harga pemicu, sistem secara otomatis mengirimkan order yang telah ditetapkan.


Di MEXC Spot, fitur ini mencakup dua jenis order bersyarat: Limit Take-Profit/Stop-Loss dan Market Take-Profit/Stop-Loss. Order ini membantu trader mengamankan keuntungan ketika pasar bergerak menguntungkan mereka atau membatasi kerugian ketika pasar bergerak melawan mereka.


2. Parameter Utama Order Take-Profit/Stop-Loss


1）Harga Pemicu: Tingkat harga yang harus dicapai agar order yang telah ditetapkan aktif.

2）Harga Beli / Harga Jual: Harga di mana Anda ingin membeli atau menjual aset (untuk order limit).

3）Jumlah Beli / Jumlah Jual: Kuantitas yang ingin Anda beli atau jual.

4）Jumlah Order: Total jumlah cryptocurrency yang ingin Anda beli atau jual.


Catatan penting:

  • Untuk Order Market Take-Profit/Stop-Loss, pengguna tidak perlu memasukkan harga beli/jual. Order akan dieksekusi pada harga pasar terbaik yang tersedia setelah dipicu.
  • Order market ditempatkan berdasarkan jumlah atau total yang ditentukan pengguna. Harga eksekusi akhir dan kuantitas bergantung pada kondisi pasar aktual.


3. Market vs Limit vs Take-Profit/Stop-Loss



Order MarketOrder LimitTake-Profit/Stop-Loss
Tujuan UtamaEksekusi cepat
Kontrol atas hargaMengamankan keuntungan atau mengontrol risiko
Kontrol HargaTidak ada. Dieksekusi pada harga pasar.Ya. Dieksekusi pada harga yang Anda tetapkan atau lebih baik.Limit TP/SL: Kontrol harga
Market TP/SL: Tidak ada kontrol harga
Kepastian EksekusiDijamin terpenuhiTidak dijamin terpenuhiMarket TP/SL: Terpenuhi tetapi harga dapat bervariasi
Limit TP/SL: Harga tetap tetapi mungkin tidak terpenuhi
Cara MengaturMasukkan hanya jumlah atau totalMasukkan harga + jumlah atau totalMasukkan harga pemicu + jumlah atau total (harga limit opsional)


4. Empat Keuntungan Utama Order Take-Profit/Stop-Loss


Mengamankan Keuntungan di Muka: Order Take-Profit membantu Anda menutup posisi secara otomatis ketika harga mencapai target Anda. Ini menghindari kehilangan waktu keluar yang ideal karena keraguan dan menghindari keuntungan awal yang hilang.


Mengontrol Risiko dan Melindungi Modal: Pasar crypto bersifat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi. Order Stop-Loss membantu membatasi kerugian dengan menutup posisi Anda ketika pasar bergerak melawan Anda, mencegah kerugian lebih lanjut.


Mengotomatisasi Perdagangan dan Mengurangi Bias Emosional: Ketakutan dan keserakahan sering memengaruhi keputusan trading. Order bersyarat dieksekusi secara ketat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, membantu Anda tetap disiplin dan objektif.


Mengurangi Tekanan Pemantauan: Anda tidak perlu mengawasi pasar secara terus-menerus. Setelah order Anda ditetapkan, sistem akan mengeksekusinya secara otomatis ketika kondisi terpenuhi.


Order Take-Profit/Stop-Loss adalah alat penting untuk mengelola risiko dalam trading crypto. Dengan menetapkan harga pemicu dan parameter order yang jelas, Anda dapat lebih baik melindungi dana Anda sambil menangkap peluang di pasar yang bergerak cepat. Baik Anda berpengalaman atau baru dalam trading, menggunakan TP/SL membantu membangun pendekatan yang lebih disiplin dan terstruktur.


Bacaan yang Direkomendasikan:


Disclaimer: Informasi yang diberikan dalam materi ini tidak merupakan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, juga tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memegang aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hati saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pengguna.

Peluang Pasar
Logo Orderly Network
Harga Orderly Network(ORDER)
$0.096
$0.096$0.096
-1.33%
USD
Grafik Harga Live Orderly Network (ORDER)

Artikel Populer

Haruskah Saya Menjual XRP? Pandangan Realistis tentang Keputusan Investasi Anda

Haruskah Saya Menjual XRP? Pandangan Realistis tentang Keputusan Investasi Anda

Fluktuasi harga XRP membuat banyak investor mengajukan pertanyaan sulit: haruskah saya menjual XRP saya sekarang, atau terus memegangnya?Ini bukan keputusan yang mudah. XRP telah memberikan keuntungan

Bank Mana yang Menggunakan XRP? Daftar Lengkap Institusi Keuangan yang Menggunakan Ripple

Bank Mana yang Menggunakan XRP? Daftar Lengkap Institusi Keuangan yang Menggunakan Ripple

Mengirim uang lintas negara secara tradisional berarti menunggu berhari-hari dan membayar biaya tinggi. Saat ini, institusi keuangan di seluruh dunia beralih ke XRP untuk merevolusi pembayaran interna

Siapa yang Menciptakan XRP? Kisah Lengkap di Balik Aset Digital Ripple

Siapa yang Menciptakan XRP? Kisah Lengkap di Balik Aset Digital Ripple

XRP secara teratur masuk dalam 10 besar cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar, namun banyak investor tidak mengetahui kisah di balik penciptaannya.Tidak seperti Bitcoin yang muncul dari pencip

Bagaimana Cara Kerja XRP? Panduan Pemula untuk Cryptocurrency Ripple

Bagaimana Cara Kerja XRP? Panduan Pemula untuk Cryptocurrency Ripple

Mengirim uang melintasi batas negara seharusnya tidak memakan biaya besar atau memakan waktu berhari-hari untuk sampai.XRP menawarkan pendekatan berbeda untuk pembayaran global, menyelesaikan transaks

Kabar Kripto Terpopuler

Lihat Selengkapnya
Limitless Exchange: Merevolusi Pasar Prediksi dengan Teknologi yang Efisien

Limitless Exchange: Merevolusi Pasar Prediksi dengan Teknologi yang Efisien

Limitless Exchange berada di garis depan pasar prediksi terdesentralisasi, memanfaatkan infrastruktur blockchain canggih untuk menghadirkan pengalaman trading yang efisien dan transparan. Dibangun di

114514 (114514) Aplikasi Perdagangan Spot MEXC: Portal Trading Kripto Mobile Anda

114514 (114514) Aplikasi Perdagangan Spot MEXC: Portal Trading Kripto Mobile Anda

Aplikasi MEXC spot trading merevolusi cara Anda memperdagangkan 114514 (114514) dengan biaya maker nol yang terdepan di industri dan akses ke lebih dari 3.000 pasangan trading. Sebagai salah satu burs

Panduan Lengkap Trading Spot FAFO(FAFO)

Panduan Lengkap Trading Spot FAFO(FAFO)

Memahami Dasar-Dasar Trading Spot FAFO(FAFO) Trading spot melibatkan pembelian dan penjualan FAFO(FAFO) pada harga pasar saat ini dengan penyelesaian langsung, tidak seperti trading futures yang disel

人生K线 (人生K线) Aplikasi Spot Trading MEXC: Gerbang Anda Menuju Trading Mobile

人生K线 (人生K线) Aplikasi Spot Trading MEXC: Gerbang Anda Menuju Trading Mobile

Aplikasi spot trading MEXC merevolusi cara Anda memperdagangkan 人生K线 (人生K线) dengan biaya maker nol terdepan di industri dan akses ke lebih dari 3.000 pasangan trading. Sebagai salah satu bursa cryptoc

Berita yang Sedang Tren

Lihat Selengkapnya
Pesanan IPTV dan Langganan IPTV: Panduan Lengkap untuk Penggemar Olahraga

Pesanan IPTV dan Langganan IPTV: Panduan Lengkap untuk Penggemar Olahraga

Jika Anda penggemar olahraga sejati, Anda tahu rasa sakitnya. Satu pertandingan ada di satu saluran, pertandingan lain terkunci di balik layanan berbeda, dan turnamen besar memerlukan biaya tambahan

DENR mengeluarkan perintah hentikan dan berhenti terhadap operator tempat pembuangan akhir Cebu

DENR mengeluarkan perintah hentikan dan berhenti terhadap operator tempat pembuangan akhir Cebu

Pemerintah Kota Cebu melanjutkan upaya penyelamatan di TPA Binaliw beberapa hari setelah longsor pada 8 Januari

Dua Perusahaan Terdaftar di Inggris Memindahkan Stablecoin Senilai $1 Miliar untuk Iran: Laporan

Dua Perusahaan Terdaftar di Inggris Memindahkan Stablecoin Senilai $1 Miliar untuk Iran: Laporan

Postingan Dua Perusahaan Terdaftar di Inggris Memindahkan Stablecoin Senilai $1 Miliar untuk Iran: Laporan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Singkatnya Sebuah laporan dari TRM Labs menemukan bahwa

Sen. Liz Warren mengecam keras kripto dalam 401(k) sebagai terlalu berisiko, mendesak Ketua SEC Atkins untuk bertindak

Sen. Liz Warren mengecam keras kripto dalam 401(k) sebagai terlalu berisiko, mendesak Ketua SEC Atkins untuk bertindak

Senator Warren pada hari Senin telah mengirimkan surat kepada Ketua SEC Paul Atkins mengenai rencana agensi untuk melindungi warga Amerika biasa dari eksekutif kripto Trump di 401(k)

Artikel Terkait

Panduan Trading Pra-Pasar MEXC: Cara Trading Token Sebelum Listing & FAQ

Panduan Trading Pra-Pasar MEXC: Cara Trading Token Sebelum Listing & FAQ

1. Apa Itu Trading Pre-Market?Trading Pre-Market adalah layanan over-the-counter (OTC) yang ditawarkan oleh MEXC. Ini memberikan trader kesempatan untuk membeli dan menjual token baru sebelum resmi te

Berbagai Jenis Order Spot

Berbagai Jenis Order Spot

Platform MEXC menawarkan empat jenis order spot: Order Limit, Order Market, Order Take-Profit/Stop-Loss, dan Order OCO (One-Cancels-the-Other).1. Order LimitDengan order limit, pengguna dapat mengatur

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Pinjaman MEXC adalah solusi pinjaman mata uang kripto yang diperkenalkan oleh MEXC. MEXC Loans memungkinkan pengguna untuk menjaminkan salah satu aset mata uang kripto mereka untuk meminjam aset lain

Penjelasan Istilah pada Halaman Transaksi Futures

Penjelasan Istilah pada Halaman Transaksi Futures

Bagi pemula, Transaksi Futures bisa lebih rumit daripada transaksi spot, karena melibatkan lebih banyak istilah profesional. Untuk membantu pengguna baru memahami dan menguasai Transaksi Futures secar

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT