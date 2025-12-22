Panduan Trading Pra-Pasar MEXC: Cara Trading Token Sebelum Listing & FAQ

1. Apa Itu Trading Pre-Market? Trading Pre-Market adalah layanan over-the-counter (OTC) yang ditawarkan oleh MEXC. Ini memberikan trader kesempatan untuk membeli dan menjual token baru sebelum resmi t1. Apa Itu Trading Pre-Market? Trading Pre-Market adalah layanan over-the-counter (OTC) yang ditawarkan oleh MEXC. Ini memberikan trader kesempatan untuk membeli dan menjual token baru sebelum resmi t
1. Apa Itu Trading Pre-Market?


Trading Pre-Market adalah layanan over-the-counter (OTC) yang ditawarkan oleh MEXC. Ini memberikan trader kesempatan untuk membeli dan menjual token baru sebelum resmi terdaftar di bursa. Metode trading ini memungkinkan pembeli dan penjual untuk menetapkan harga mereka sendiri dan mencocokkan order yang sesuai, memungkinkan pengguna untuk melakukan trading pada harga yang mereka inginkan. Trading Pre-Market MEXC memungkinkan trader mendapatkan keunggulan kompetitif sebelum token memasuki pasar terbuka. Namun, pengguna harus memahami proses dan persyaratan trading untuk memaksimalkan kesuksesan trading mereka.

2. Aturan Trading Pre-Market


1) Di MEXC Pre-Market, pengguna dapat membeli dan menjual token sebelum resmi diluncurkan.
2) Trader dapat menempatkan order beli atau jual pada harga yang mereka harapkan dalam Pre-Market. Order akan dicocokkan dengan harga mitra terbaik yang tersedia, dengan trader bertindak sebagai Maker atau Taker berdasarkan kondisi pasar.
3) Ketika terjadi pencocokan antara pembeli dan penjual, harga transaksi ditentukan oleh harga order Maker.
4) Pembeli dan penjual diwajibkan untuk menjaminkan kolateral di MEXC untuk memastikan penyelesaian tepat waktu.
5) Setelah pengiriman berhasil, kolateral penjual dikembalikan setelah penyelesaian; untuk pembeli, kolateral digunakan untuk pembayaran selama penyelesaian.
6) Saat ini, Trading Pre-Market dilakukan di bawah akun Spot MEXC.

3. Cara Melakukan Trading Pre-Market?


3.1 Sebagai Pembeli


Buat Order: Pilih token yang ingin Anda beli, masukkan jumlah dan harga order, kemudian kirimkan order beli Anda.

Pencocokan Order: Tunggu order Anda dicocokkan dengan mitra sebagai order taker. Setelah dicocokkan, tunggu hingga waktu pengiriman untuk menerima token Anda. Jika order Anda dieksekusi sebagai Taker dan harga mitra lebih rendah dari harga order Anda, sebagian kolateral Anda akan dicairkan secara proporsional dengan selisih harga.

Penyelesaian Order: Selama penyelesaian, Anda akan menerima token dari mitra Anda. Jika mereka gagal mengirimkan, platform akan mengembalikan jumlah order penuh Anda dan memberikan kompensasi dari kolateral mitra berdasarkan persentase order yang terisi. Jika pembeli menempatkan order Maker pada harga yang tidak menguntungkan (jual rendah atau beli tinggi), kompensasi dihitung berdasarkan harga asli penjual. Ini berarti pembeli mungkin menerima kompensasi yang lebih rendah dari kolateral mereka sendiri dalam skenario ini.

3.2 Sebagai Penjual


Buat Order: Pilih token yang ingin Anda jual, masukkan jumlah dan harga order, kemudian kirimkan order jual Anda.
Pencocokan Order: Tunggu order Anda dicocokkan dengan mitra. Setelah dicocokkan, pastikan Anda memiliki token yang sesuai siap sebelum waktu penyelesaian.
Penyelesaian Order: Pastikan akun Spot Anda memiliki token yang cukup untuk menyelesaikan pengiriman ketika waktu pengiriman tiba. Jika tidak, kolateral Anda akan disita.

Untuk informasi lebih rinci tentang proses trading Pre-Market, silakan merujuk pada artikel "Panduan Trading Pre-Market" dan "Apa Itu Trading Pre-Market MEXC".

4. Cara Menyelesaikan Penyelesaian


4.1 Sebagai Pembeli


Ketika menempatkan order, kolateral dan biaya pembeli dibekukan. Setelah order terisi, tunggu waktu penyelesaian.

Jika penjual memenuhi kewajiban mereka, pembeli menerima jumlah token yang sesuai, dengan kolateral dan biaya dipotong selama penyelesaian.

Jika penjual gagal, kolateral pembeli dicairkan, dan pembeli menerima kolateral penjual sebagai kompensasi. Ini dihitung sebagai harga order penjual dikalikan dengan jumlah dan tingkat kolateral, sementara biaya trading tetap dipotong.

4.2 Sebagai Penjual


Ketika menempatkan order, kolateral dan biaya penjual dibekukan. Selama periode penyelesaian, pastikan akun Spot Anda menyimpan jumlah token yang cukup untuk memenuhi kewajiban pengiriman Anda.

Setelah penyelesaian token berhasil, token penjual ditransfer ke akun pembeli, dan penjual menerima pembayaran di akun Spot mereka. Kolateral dicairkan dan dikembalikan, dengan biaya trading dipotong.

Jika pengiriman token gagal, semua kolateral penjual disita. Sebagian dapat dikumpulkan oleh platform sebagai biaya layanan, dengan sisanya diberikan kepada mitra sebagai kompensasi. Saat ini, MEXC tidak membebankan biaya apa pun, dan seluruh kolateral diberikan kepada pembeli sebagai kompensasi.

Biaya trading tetap dikenakan bahkan dalam kasus pengiriman yang gagal. MEXC hanya mengembalikan biaya ketika order tetap tidak terisi atau ketika pencatatan proyek dibatalkan.

5. Bisakah Order Pre-Market Dibatalkan


Order yang tertunda dan terisi sebagian dapat dibatalkan kapan saja. Order yang terisi tidak dapat dibatalkan, dan Anda harus menunggu penyelesaian selesai.

Jika pencatatan token tertunda, order yang terisi tetap valid, dan waktu pengiriman baru akan diumumkan secara terpisah.

Jika pencatatan token dibatalkan, order yang terisi akan dikembalikan sepenuhnya, dan order yang tidak terisi akan dibatalkan.

6. Apa Itu Waktu Penyelesaian?


Waktu penyelesaian mengacu pada periode yang ditentukan di mana penjual mentransfer jumlah penuh token yang disepakati dalam perdagangan Pre-Market kepada pembeli. Untuk waktu penyelesaian spesifik, silakan lihat informasi token di halaman Trading Pre-Market.

7. Biaya Trading Pre-Market


7.1 Struktur Biaya


Biaya Trading: Biaya umumnya dikenakan sebagai persentase tertentu dari total nilai transaksi. Saat ini, MEXC telah menetapkan biaya trading Pre-Market menjadi 0.

Biaya Lainnya: Umumnya, ketika penjual gagal menyelesaikan pengiriman dalam waktu yang ditentukan, platform mengumpulkan biaya penanganan dari sebagian kolateral penjual, dengan sisanya diberikan kepada pembeli sebagai kompensasi. Saat ini, MEXC tidak membebankan biaya apa pun, dan seluruh kolateral diberikan kepada pembeli sebagai kompensasi.

Order yang tidak terisi tidak dikenakan biaya apa pun. Selain itu, biaya trading Pre-Market berbeda dari yang ada di pasar MEXC lainnya. Untuk informasi biaya spesifik, Anda dapat memeriksa detail token di halaman Trading Pre-Market MEXC.

7.2 Biaya Trading


Biaya trading pembeli dihitung sebagai nilai order dikalikan dengan tingkat biaya. Biaya trading penjual dihitung sebagai jumlah kolateral dikalikan dengan tingkat biaya.

Tingkat Biaya: Persentase tertentu berdasarkan nilai transaksi yang bervariasi tergantung pada token yang diperdagangkan. Untuk tingkat biaya token tertentu, silakan periksa halaman detail token di halaman Trading Pre-Market MEXC.

7.3 Tingkat Kolateral


Tingkat kolateral mewakili bagian dari nilai order yang harus dijaminkan sebagai kolateral. Kegagalan menyelesaikan pengiriman dalam waktu yang ditentukan dapat mengakibatkan hilangnya kolateral.

Tingkat kolateral ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko inheren token dan kondisi pasar. Untuk tingkat kolateral token tertentu, silakan periksa halaman detail token di halaman Trading Pre-Market MEXC.

7.4 Jumlah yang Dibekukan dalam Trading Pre-Market


Jumlah yang dibekukan pembeli = Nilai order
Jumlah yang dibekukan penjual = Nilai order x Tingkat kolateral (Z%)

Sebagai contoh, jika Z = 100%, jumlah yang dibekukan untuk membeli atau menjual token Pre-Market senilai 1.000 USDT = 1.000 USDT x 100% = 1.000 USDT.

8. Pengisian Sebagian


Versi baru Trading Pre-Market sekarang mendukung pengisian sebagian. Order beli dan jual dicocokkan sesuai dengan prinsip "prioritas harga, waktu sekunder," dicocokkan dengan harga terbaik yang tersedia di buku order mitra.

9. Apakah Trading Pre-Market Mempengaruhi Harga Listing di MEXC?


Harga di pasar Pre-Market MEXC ditentukan oleh perilaku pasar pembeli dan penjual, dan mungkin tidak secara akurat mencerminkan harga peluncuran aktual token baru. Meskipun trading Pre-Market dapat mencerminkan ekspektasi pasar, berbagai faktor lain dapat mempengaruhi harga listing aktual token, dan tidak ada korelasi langsung antara keduanya.

10. Apa Risiko dari Trading Pre-Market?


Untuk penjual, kegagalan mengirimkan jumlah penuh token tepat waktu akan mengakibatkan hilangnya kolateral order. Untuk pembeli, jika penjual gagal mengirimkan jumlah penuh token atau mengirimkan tepat waktu, pembeli akan menerima kompensasi yang sesuai tetapi tidak akan menerima token.
