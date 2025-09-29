Panduan Aturan Perdagangan MEXC agar Perdagangan Spot Lebih Efisien





Dalam perdagangan spot mata uang kripto, bukan hanya analisis harga dan pemilihan strategi yang perlu diperhatikan, tetapi juga pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan pasar dari platform perdagangan. Bagi pengguna MEXC, setiap pasangan perdagangan tidak hanya memiliki pergerakan harga tersendiri, tetapi juga serangkaian aturan order tertentu, termasuk jumlah order minimum, perubahan harga minimum, nilai order minimum, dan kuantitas order terbuka maksimum untuk berbagai jenis order. Tanpa mengetahui aturan ini, trader dapat mengalami kegagalan order pada saat-saat kritis hingga menyebabkan hilangnya peluang pasar.









Saat melakukan perdagangan Spot di MEXC, setiap pasangan perdagangan memiliki seperangkat aturan perdagangannya sendiri. Aturan-aturan ini mencakup sejumlah aspek, seperti jumlah order minimum, perubahan harga minimum, dan total nilai order minimum.





Karena pasangan perdagangan yang berbeda terdaftar di pasar spot yang berbeda (seperti USDT, USDC, BTC, atau ETH), pengguna MEXC harus memahami dan mematuhi aturan khusus pasar tempat mereka berdagang. Jika tidak, order yang tidak memenuhi persyaratan mungkin tidak dapat terisi.





Di MEXC, pasar perdagangan Spot utama meliputi:

BTC/USDT Pasar USDT: Pasangan perdagangan yang ditawarkan dalam USDT. Misalnya,berarti memperdagangkan BTC dengan USDT.

ETH MX/ETH Pasar: Pasangan perdagangan yang ditawarkan dalam ETH. Misalnya,berarti memperdagangkan MX dengan ETH.

BTC MX/BTC Pasar: Pasangan perdagangan yang ditawarkan dalam BTC. Misalnya,berarti memperdagangkan MX dengan BTC.

USDC ETH/USDC Pasar: Pasangan perdagangan yang ditawarkan dalam USDC. Misalnya,berarti memperdagangkan ETH dengan USDC.

USDE SOL/USDE Pasar: Pasangan perdagangan yang ditawarkan dalam USDE. Misalnya,berarti memperdagangkan SOL dengan USDE.

EUR BTC/EUR Pasar: Pasangan perdagangan yang ditawarkan dalam EUR. Misalnya,berarti memperdagangkan BTC dengan EUR.

BRL BTC/BRL Pasar: Pasangan perdagangan yang ditawarkan dalam BRL. Misalnya,berarti memperdagangkan BTC dengan BRL.













Jumlah order minimum adalah jumlah token terendah yang diperlukan saat mengirimkan order.





Di MEXC, Anda dapat membeli atau menjual mata uang kripto dalam pasangan perdagangan apa pun. Namun, setiap order harus memenuhi persyaratan jumlah order minimum. Jika tidak, order tersebut tidak akan terisi. Setelah order berhasil dipasang, order tersebut akan dicocokkan dan dieksekusi oleh sistem.









Perubahan jumlah minimum adalah unit terkecil yang dapat digunakan untuk menyesuaikan kuantitas order pada pasangan perdagangan tertentu. Dengan kata lain, ia mendefinisikan ketepatan perubahan kuantitas. Misalnya, jika perubahan jumlah minimum untuk suatu pasangan perdagangan adalah 0,01, maka kuantitas order tersebut hanya dapat ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 0,01.









Perubahan harga minimum adalah unit terkecil yang dapat digunakan untuk menyesuaikan harga suatu pasangan perdagangan, yang diukur dalam mata uang kuotasi dari pasar tersebut.





MX/USDT Misalnya, dalam pasangan perdagangan, jika perubahan harga minimumnya adalah 0,1 USDT, maka harga MX hanya dapat berfluktuasi dalam kelipatan 0,1 USDT.









Total nilai order minimum mewakili ambang batas dasar untuk perdagangan Spot. Saat memilih pasangan perdagangan dan memasang order beli, order tersebut harus memenuhi persyaratan total nilai minimum untuk pasangan tersebut sebelum dapat memasuki proses pencocokan.





Total nilai order minimum per order di setiap pasar adalah sebagai berikut:

Pasar USDT: 1 USDT per order

Pasar ETH: 0,0001 ETH per order

Pasar BTC: 0,000005 BTC per order

Pasar USDC: 5 USDC per order

Pasar TUSD: 5 TUSD per order

Pasar BUSD: 5 BUSD per order









Berbagai Jenis Order Spot. Saat ini, perdagangan Spot MEXC mendukung empat jenis order: Limit Order, Market Order, Stop-Limit Order, dan OCO. Saat memasang market order, ada limit pada jumlah maksimum yang diizinkan per order. Pembatasan ini membantu mencegah fluktuasi harga yang berlebihan dan memastikan stabilitas pasar. Untuk mendapatkan detail selengkapnya tentang jenis order perdagangan Spot, silakan baca:









Saat memasang limit order, platform menetapkan kuantitas maksimum yang dapat dipasang per order. Limit ini membantu mengurangi risiko fluktuasi harga ekstrem atau likuiditas yang tidak mencukupi selama perdagangan.









Order bersyarat (seperti stop-limit order) juga diatur oleh limit kuantitas order maksimum setelah harga pemicu ditetapkan. Aturan ini dirancang untuk mencegah perdagangan besar menyebabkan guncangan pasar tiba-tiba saat dipicu.









Dengan memahami aturan perdagangan pasar MEXC, trader tidak hanya dapat mengurangi risiko kegagalan order yang disebabkan oleh ketentuan yang tidak terpenuhi, tetapi juga dapat merumuskan strategi perdagangan dengan presisi yang lebih tinggi.





Misalnya, dengan mengetahui perubahan harga minimum, trader dapat terbantu dalam menetapkan harga beli dan jual secara lebih efektif. Sementara itu, dengan memahami nilai order minimum, hilangnya peluang akibat jumlah order yang tidak mencukupi dapat dihindari.





Selain itu, untuk perdagangan bervolume besar atau berfrekuensi tinggi, dengan mengetahui limit kuantitas order terlebih dahulu, Anda dapat mengoptimalkan pemasangan order dan meminimalkan keterlambatan atau slippage yang disebabkan oleh pembatasan sistem.









Dalam perdagangan Spot, terutama saat mengeksekusi perdagangan besar atau jangka pendek, order dapat gagal jika tidak memenuhi aturan perdagangan pasar. Untuk meminimalkan risiko ini, trader disarankan untuk melakukan hal ini:

Periksa aturan pasangan perdagangan terlebih dahulu : Di antarmuka perdagangan MEXC atau di Pusat Bantuan : Di antarmuka perdagangan MEXC atau di, tinjau jumlah order minimum, perubahan harga, nilai order minimum, dan persyaratan lain untuk pasangan yang dipilih.

Gunakan Layanan Pelanggan dan bot Obrolan resmi: Sebelum berdagang, konfirmasi detail peraturan dengan Layanan Pelanggan online atau bot Obrolan MEXC, terutama saat berdagang lintas pasar yang berbeda.





