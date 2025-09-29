Dalam perdagangan spot mata uang kripto, bukan hanya analisis harga dan pemilihan strategi yang perlu diperhatikan, tetapi juga pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan pasar dari platform perdagangan.Dalam perdagangan spot mata uang kripto, bukan hanya analisis harga dan pemilihan strategi yang perlu diperhatikan, tetapi juga pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan pasar dari platform perdagangan.
Belajar/Panduan Pemula/Spot/Panduan Atu...bih Efisien

Panduan Aturan Perdagangan MEXC agar Perdagangan Spot Lebih Efisien

29 September 2025MEXC
0m
#Dasar#Spot#Pemula
Orderly Network
ORDER$0.1643-5.13%
INI
INI$0.04596+14.27%
USDCoin
USDC$1.0001-0.02%
Bitcoin
BTC$101,617.29-0.89%
Ethereum
ETH$3,391-1.61%

Dalam perdagangan spot mata uang kripto, bukan hanya analisis harga dan pemilihan strategi yang perlu diperhatikan, tetapi juga pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan pasar dari platform perdagangan. Bagi pengguna MEXC, setiap pasangan perdagangan tidak hanya memiliki pergerakan harga tersendiri, tetapi juga serangkaian aturan order tertentu, termasuk jumlah order minimum, perubahan harga minimum, nilai order minimum, dan kuantitas order terbuka maksimum untuk berbagai jenis order. Tanpa mengetahui aturan ini, trader dapat mengalami kegagalan order pada saat-saat kritis hingga menyebabkan hilangnya peluang pasar.

1. Apa yang Dimaksud dengan Aturan Perdagangan Pasar?


Saat melakukan perdagangan Spot di MEXC, setiap pasangan perdagangan memiliki seperangkat aturan perdagangannya sendiri. Aturan-aturan ini mencakup sejumlah aspek, seperti jumlah order minimum, perubahan harga minimum, dan total nilai order minimum.

Karena pasangan perdagangan yang berbeda terdaftar di pasar spot yang berbeda (seperti USDT, USDC, BTC, atau ETH), pengguna MEXC harus memahami dan mematuhi aturan khusus pasar tempat mereka berdagang. Jika tidak, order yang tidak memenuhi persyaratan mungkin tidak dapat terisi.

*BTN-Berdagang Spot di MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/exchange/BTC_USDT*

2. Jenis-jenis Utama Pasar Perdagangan


Di MEXC, pasar perdagangan Spot utama meliputi:
  • Pasar USDT: Pasangan perdagangan yang ditawarkan dalam USDT. Misalnya, BTC/USDT berarti memperdagangkan BTC dengan USDT.
  • Pasar ETH: Pasangan perdagangan yang ditawarkan dalam ETH. Misalnya, MX/ETH berarti memperdagangkan MX dengan ETH.
  • Pasar BTC: Pasangan perdagangan yang ditawarkan dalam BTC. Misalnya, MX/BTC berarti memperdagangkan MX dengan BTC.
  • Pasar USDC: Pasangan perdagangan yang ditawarkan dalam USDC. Misalnya, ETH/USDC berarti memperdagangkan ETH dengan USDC.
  • Pasar USDE: Pasangan perdagangan yang ditawarkan dalam USDE. Misalnya, SOL/USDE berarti memperdagangkan SOL dengan USDE.
  • Pasar EUR: Pasangan perdagangan yang ditawarkan dalam EUR. Misalnya, BTC/EUR berarti memperdagangkan BTC dengan EUR.
  • Pasar BRL: Pasangan perdagangan yang ditawarkan dalam BRL. Misalnya, BTC/BRL berarti memperdagangkan BTC dengan BRL.

3. Apa yang Dimaksud dengan Ketentuan Order? Mana yang Penting untuk Diketahui?


3.1 Jumlah Order Minimum


Jumlah order minimum adalah jumlah token terendah yang diperlukan saat mengirimkan order.

Di MEXC, Anda dapat membeli atau menjual mata uang kripto dalam pasangan perdagangan apa pun. Namun, setiap order harus memenuhi persyaratan jumlah order minimum. Jika tidak, order tersebut tidak akan terisi. Setelah order berhasil dipasang, order tersebut akan dicocokkan dan dieksekusi oleh sistem.

3.2 Perubahan Jumlah Minimum


Perubahan jumlah minimum adalah unit terkecil yang dapat digunakan untuk menyesuaikan kuantitas order pada pasangan perdagangan tertentu. Dengan kata lain, ia mendefinisikan ketepatan perubahan kuantitas. Misalnya, jika perubahan jumlah minimum untuk suatu pasangan perdagangan adalah 0,01, maka kuantitas order tersebut hanya dapat ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 0,01.

3.3 Perubahan Harga Minimum


Perubahan harga minimum adalah unit terkecil yang dapat digunakan untuk menyesuaikan harga suatu pasangan perdagangan, yang diukur dalam mata uang kuotasi dari pasar tersebut.

Misalnya, dalam pasangan perdagangan MX/USDT, jika perubahan harga minimumnya adalah 0,1 USDT, maka harga MX hanya dapat berfluktuasi dalam kelipatan 0,1 USDT.

3.4 Total Nilai Order Minimum


Total nilai order minimum mewakili ambang batas dasar untuk perdagangan Spot. Saat memilih pasangan perdagangan dan memasang order beli, order tersebut harus memenuhi persyaratan total nilai minimum untuk pasangan tersebut sebelum dapat memasuki proses pencocokan.

Total nilai order minimum per order di setiap pasar adalah sebagai berikut:
  • Pasar USDT: 1 USDT per order
  • Pasar ETH: 0,0001 ETH per order
  • Pasar BTC: 0,000005 BTC per order
  • Pasar USDC: 5 USDC per order
  • Pasar TUSD: 5 TUSD per order
  • Pasar BUSD: 5 BUSD per order

3.5 Jumlah Maksimum per Market Order


Saat ini, perdagangan Spot MEXC mendukung empat jenis order: Limit Order, Market Order, Stop-Limit Order, dan OCO. Saat memasang market order, ada limit pada jumlah maksimum yang diizinkan per order. Pembatasan ini membantu mencegah fluktuasi harga yang berlebihan dan memastikan stabilitas pasar. Untuk mendapatkan detail selengkapnya tentang jenis order perdagangan Spot, silakan baca: Berbagai Jenis Order Spot..

3.6 Kuantitas Limit Order Maksimum


Saat memasang limit order, platform menetapkan kuantitas maksimum yang dapat dipasang per order. Limit ini membantu mengurangi risiko fluktuasi harga ekstrem atau likuiditas yang tidak mencukupi selama perdagangan.

3.7 Kuantitas Order Bersyarat Maksimum


Order bersyarat (seperti stop-limit order) juga diatur oleh limit kuantitas order maksimum setelah harga pemicu ditetapkan. Aturan ini dirancang untuk mencegah perdagangan besar menyebabkan guncangan pasar tiba-tiba saat dipicu.

4. Manfaat Memahami Aturan Perdagangan Pasar


Dengan memahami aturan perdagangan pasar MEXC, trader tidak hanya dapat mengurangi risiko kegagalan order yang disebabkan oleh ketentuan yang tidak terpenuhi, tetapi juga dapat merumuskan strategi perdagangan dengan presisi yang lebih tinggi.

Misalnya, dengan mengetahui perubahan harga minimum, trader dapat terbantu dalam menetapkan harga beli dan jual secara lebih efektif. Sementara itu, dengan memahami nilai order minimum, hilangnya peluang akibat jumlah order yang tidak mencukupi dapat dihindari.

Selain itu, untuk perdagangan bervolume besar atau berfrekuensi tinggi, dengan mengetahui limit kuantitas order terlebih dahulu, Anda dapat mengoptimalkan pemasangan order dan meminimalkan keterlambatan atau slippage yang disebabkan oleh pembatasan sistem.

5. Cara Menghindari Kegagalan Order di MEXC


Dalam perdagangan Spot, terutama saat mengeksekusi perdagangan besar atau jangka pendek, order dapat gagal jika tidak memenuhi aturan perdagangan pasar. Untuk meminimalkan risiko ini, trader disarankan untuk melakukan hal ini:
  • Periksa aturan pasangan perdagangan terlebih dahulu: Di antarmuka perdagangan MEXC atau di Pusat Bantuan, tinjau jumlah order minimum, perubahan harga, nilai order minimum, dan persyaratan lain untuk pasangan yang dipilih.
  • Gunakan Layanan Pelanggan dan bot Obrolan resmi: Sebelum berdagang, konfirmasi detail peraturan dengan Layanan Pelanggan online atau bot Obrolan MEXC, terutama saat berdagang lintas pasar yang berbeda.

*BTN-Cobalah Perdagangan Spot di MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/exchange/BTC_USDT*

Bacaan yang Direkomendasikan:


Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Pinjaman MEXC adalah solusi pinjaman mata uang kripto yang diperkenalkan oleh MEXC. MEXC Loans memungkinkan pengguna untuk menjaminkan salah satu aset mata uang kripto mereka untuk meminjam aset lain

Transaksi Spot vs Transaksi Futures

Transaksi Spot vs Transaksi Futures

Di MEXC, MEXCers tidak hanya dapat membeli mata uang kripto melalui transaksi spot, tetapi juga berpotensi memperoleh laba yang lebih tinggi melalui transaksi futures dengan leverage hingga 500x. Jadi

Apa itu Launchpad?

Apa itu Launchpad?

Launchpad MEXC adalah platform penerbitan token inovatif yang menyediakan akses terjamin ke proyek berkualitas tinggi dan token mapan dengan harga yang menguntungkan. Pengguna dapat berpartisipasi den

Berbagai Jenis Order Spot

Berbagai Jenis Order Spot

Platform MEXC menawarkan empat jenis order spot: Limit Order, Market Order, Stop-limit Order, dan OCO (One-Cancels-the-Other) Order.1. Limit OrderDengan limit order, pengguna dapat menetapkan harga or

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT