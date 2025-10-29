Pinjaman MEXC adalah solusi pinjaman mata uang kripto yang diperkenalkan oleh MEXC. MEXC Loans memungkinkan pengguna untuk menjaminkan salah satu aset mata uang kripto mereka untuk meminjam aset lain Pinjaman MEXC adalah solusi pinjaman mata uang kripto yang diperkenalkan oleh MEXC. MEXC Loans memungkinkan pengguna untuk menjaminkan salah satu aset mata uang kripto mereka untuk meminjam aset lain
Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

29 Oktober 2025
Pinjaman MEXC adalah solusi pinjaman mata uang kripto yang diperkenalkan oleh MEXC. MEXC Loans memungkinkan pengguna untuk menjaminkan salah satu aset mata uang kripto mereka untuk meminjam aset lain yang kemudian dapat mereka gunakan untuk perdagangan spot, derivatif, investasi hasil tinggi, atau penarikan.

Pinjaman MEXC telah resmi diluncurkan. Anda dapat mengunjungi situs web resmi MEXC untuk berpartisipasi dan merasakannya sendiri. Dengan pinjaman yang aman dan nyaman, Pinjaman MEXC memungkinkan Anda mengelola aset mata uang kripto Anda secara bebas, baik untuk perputaran dana maupun investasi. Solusi pinjaman MEXC akan memenuhi kebutuhan Anda, menyediakan pendekatan yang fleksibel dan sesuai untuk pengelolaan mata uang kripto.

Cara Berpartisipasi dalam Pinjaman MEXC


Pinjaman MEXC saat ini tersedia di situs web dan aplikasi.

Situs Web


Buka situs web resmi MEXC dan masuk. Kemudian, buka EarnPinjaman MEXC di bilah navigasi atas.

Di halaman Pinjaman MEXC, Anda dapat melihat agunan dan mata uang pinjaman yang saat ini didukung. Untuk tujuan demonstrasi, kami akan agunkan BTC untuk meminjam USDT. Klik Pinjam Sekarang untuk melanjutkan.


Masukkan jumlah pinjaman yang diinginkan dalam USDT, dan jumlah BTC yang sesuai yang perlu Anda agunkan akan ditampilkan di halaman. Pilih jangka waktu pinjaman, centang kotak untuk menyetujui "Syarat dan Ketentuan Pinjaman MEXC", lalu klik Konfirmasi Peminjaman.

Jika jumlah BTC dalam jaminan Anda tidak cukup untuk mengamankan jumlah USDT yang diinginkan untuk dipinjam, Anda dapat mentransfer BTC tambahan dari akun Futures atau Fiat Anda.


Setelah berhasil meminjam, Anda dapat menemukan pinjaman terutang ini di Pinjaman Saya.

Jika Anda memiliki beberapa pesanan dengan status berbeda, Anda dapat memeriksanya secara terpisah di bagian Belum Dibayar, Dilunasi, dan Riwayat Pembayaran.


Penting untuk diperhatikan bahwa Anda harus memperhatikan jangka waktu pinjaman dan melunasi pinjaman tepat waktu setelah jatuh tempo; jika tidak, bunga yang jatuh tempo akan dikenakan. Saat ini, Pinjaman MEXC memungkinkan pelunasan lebih awal tanpa penalti.

Ada batas atas total jumlah pinjaman di pool Pinjaman MEXC. Ketika saldo "Tersedia untuk Dipinjam" di pool mencapai 0, orang lain tidak akan dapat mengambil pinjaman.

Aplikasi


Di halaman beranda Aplikasi MEXC, ketuk Lainnya di area di bawah carousel, lalu di bawah tab Earn, pilih Pinjaman MEXC.

Di halaman Pinjaman MEXC, Anda dapat melihat agunan dan mata uang kripto pinjaman yang didukung saat ini. Sebagai contoh, kami akan menjaminkan BTC untuk meminjam USDT. Ketuk Pinjam Sekarang.


Masukkan jumlah pinjaman yang diinginkan dalam USDT, dan jumlah BTC yang sesuai yang perlu Anda jaminkan akan ditampilkan di halaman. Pilih jangka waktu pinjaman, centang kotak untuk menyetujui "Syarat dan Ketentuan Pinjaman MEXC", lalu ketuk Konfirmasi Peminjaman.

Jika jumlah BTC dalam agunan Anda tidak mencukupi untuk meminjam USDT dalam jumlah yang diinginkan, Anda dapat mentransfer BTC tambahan dari akun Futures atau Fiat Anda.


Setelah berhasil meminjam, Anda dapat menemukan pesanan Pinjaman MEXC ini di bawah Pinjaman Saya.

Jika Anda memiliki beberapa pesanan dengan status berbeda, Anda dapat memeriksanya secara terpisah di bagian Belum Dibayar, Dilunasi, dan Riwayat Pembayaran.


Penting untuk diperhatikan bahwa Anda harus memperhatikan jangka waktu pinjaman dan melunasi pinjaman tepat waktu setelah jatuh tempo; jika tidak, bunga yang jatuh tempo akan dikenakan. Saat ini, Pinjaman MEXC memungkinkan pelunasan lebih awal tanpa penalti.

Ada batas atas total jumlah pinjaman di pool Pinjaman MEXC. Ketika saldo "Tersedia untuk Dipinjam" di pool mencapai 0, orang lain tidak akan dapat mengambil pinjaman.

Penafian: Perdagangan mata uang kripto mengandung risiko yang signifikan. Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, pajak, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, juga bukan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau menahan aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Harap pastikan pemahaman yang mendalam tentang risiko yang terlibat dan berinvestasilah dengan hati-hati. Semua tindakan investasi pengguna bersifat independen dari platform ini.

