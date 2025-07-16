Launchpad MEXC adalah platform penerbitan token inovatif yang menyediakan akses terjamin ke proyek berkualitas tinggi dan token mapan dengan harga yang menguntungkan. Pengguna dapat berpartisipasi denLaunchpad MEXC adalah platform penerbitan token inovatif yang menyediakan akses terjamin ke proyek berkualitas tinggi dan token mapan dengan harga yang menguntungkan. Pengguna dapat berpartisipasi den
Belajar/Panduan Pemula/Spot/Apa itu Launchpad?

Apa itu Launchpad?

16 Juli 2025MEXC
0m
#Dasar#Spot#Pemula
TokenFi
TOKEN$0.006922-4.12%
MX Token
MX$2.1533+0.61%
INI
INI$0.04595+15.01%
PoP Planet
P$0.03374-1.48%
Tune.FM
JAM$0.0000742-6.66%

Launchpad MEXC adalah platform penerbitan token inovatif yang menyediakan akses terjamin ke proyek berkualitas tinggi dan token mapan dengan harga yang menguntungkan. Pengguna dapat berpartisipasi dengan menyelesaikan tugas tertentu dan memenuhi persyaratan partisipasi untuk berpartisipasi. Partisipan berlangganan ke pool Launchpad menggunakan MX, USDT, atau token yang didukung untuk memperoleh token yang menjanjikan atau aset mapan secara adil.

Launchpad MEXC menawarkan dua jenis acara:
  • Akses Awal: Dapatkan kesempatan pertama untuk memperoleh token dari proyek yang menjanjikan dengan harga yang menguntungkan.
  • Discount Buy: Akses ke token utama dengan harga diskon yang signifikan.

1. Persyaratan untuk Berpartisipasi dalam Acara Launchpad


Semua pengguna yang telah menyelesaikan verifikasi KYC di platform MEXC berhak untuk berpartisipasi dalam acara Launchpad. Beberapa pool Launchpad mungkin terbatas bagi pengguna baru saja. Silakan lihat halaman acara untuk mengetahui kelayakan spesifiknya.

Partisipan harus menyelesaikan Verifikasi KYC Lanjutan sebelum acara berakhir untuk menerima reward token. Reward akan didistribusikan ke Dompet Spot Anda setelah acara berakhir.

Catatan Penting:
  • Market maker, akun institusional, dan pengguna dari negara atau wilayah yang dibatasi tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi.
  • Biasanya, terdapat syarat jumlah minimum untuk langganan token selama acara Launchpad. Token yang dilanggankan akan dikunci untuk sementara selama acara berlangsung.
  • Token MX yang digunakan untuk partisipasi di Launchpad tidak dapat digunakan secara bersamaan untuk Kickstarter.

2. Cara Berpartisipasi dalam Acara Launchpad


Di sini, kami akan menggunakan versi web sebagai contoh untuk menunjukkan cara bergabung ke acara Launchpad. Langkah-langkah di Aplikasi serupa dengan langkah-langkah di web.

2.1 Cara Berpartisipasi dalam Acara Launchpad


Buka dan masuk ke situs web resmi MEXC. Dari bilah navigasi atas, pilih Acara, lalu klik Launchpad untuk masuk ke halaman acara.


Gulir ke bawah di halaman acara untuk melihat semua acara Launchpad yang aktif.

Pilih acara yang ingin diikuti, lalu klik Daftar Sekarang.

Catatan: Jika ini adalah pertama kalinya Anda berpartisipasi dalam acara Launchpad, pengingat keamanan akan muncul setelah Anda mengklik Daftar Sekarang. Setelah membacanya, klik Konfirmasi Pendaftaran jika Anda ingin melanjutkan.


Setelah berhasil mendaftar, pilih pool yang ingin diikuti, lalu klik Berlangganan Sekarang untuk masuk ke halaman detail.

Catatan: Beberapa pool bersifat eksklusif bagi pengguna baru. Silakan lihat halaman acara untuk mengetahui kelayakan spesifiknya. "Pengguna baru" adalah pengguna yang mendaftar selama periode acara atau yang memiliki total deposit (termasuk deposit on-chain, fiat, dan P2P) kurang dari $100 sebelum acara.


Pada halaman detail, Anda dapat melihat persyaratan partisipasi tertentu untuk setiap pool. Jika Anda belum memenuhi persyaratan, harap selesaikan tugas trading atau deposit yang sesuai terlebih dahulu. Setelah kriteria terpenuhi, Anda dapat melanjutkan dengan bergabung ke acara tersebut.


Jika Anda telah memenuhi persyaratan partisipasi, klik Berlangganan Sekarang, masukkan jumlah yang ingin diinvestasikan, lalu klik Konfirmasi untuk menyelesaikan partisipasi.

Catatan: Setiap pengguna tunduk pada limit langganan maksimum. Silakan lihat halaman acara untuk mengetahui limit spesifiknya.


Selain itu, Anda bisa mendapatkan reward dengan mengundang teman untuk berpartisipasi dalam acara Launchpad.

Harap diperhatikan bahwa reward referral Launchpad tidak dapat digabungkan dengan reward referral Airdrop+. Pemberi referral akan menerima reward berdasarkan penyelesaian acara pertama yang diikuti oleh teman yang diundang tanpa memedulikan urutan partisipasi yang sebenarnya. Aturan ini hanya mengklarifikasi bahwa reward referral Launchpad dan Airdrop+ tidak dapat digabungkan, serta tidak memengaruhi apakah reward referral Launchpad dapat digabungkan dengan jenis reward lainnya (misalnya, komisi atau rabat). Reward akan didistribusikan secara ketat berdasarkan waktu penyelesaian acara teman.


2.2 Cara Menebus Token yang telah Dilanggankan


Jika Anda ingin menebus token langganan, buka halaman detail pool langganan yang diikuti, lalu klik Batalkan Langganan. Setelah dibatalkan, token akan segera dikembalikan ke Dompet Spot Anda.

Harap diperhatikan bahwa kebijakan pembatalan langganan bervariasi berdasarkan proyeknya. Silakan periksa halaman acara tertentu untuk mengetahui detailnya.


2.3 Cara Melihat Reward Launchpad Anda


Di situs web resmi MEXC, arahkan mouse ke Dompet, lalu klik Reward Acara.

Di halaman catatan reward, pilih Acara Spot, lalu klik Launchpad untuk melihat riwayat reward Launchpad Anda.



3. Pertanyaan Umum (FAQ)


3.1 Apa saja token yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam Launchpad MEXC?

Proyek Launchpad biasanya menerima MX, USDT, atau token yang didukung lainnya untuk langganan. Silakan lihat halaman acara Launchpad tertentu untuk mengetahui detail tentang token yang didukung.

3.2 Bagaimana cara harga token ditentukan?

Harga langganan dalam MX, USDT, atau token yang didukung untuk setiap token baru akan ditampilkan di halaman acara Launchpad sebelum periode langganan dimulai.

3.3 Apakah dana langganan saya akan dipotong?

Ya. Jika langganan Anda berhasil, dana yang sesuai akan dipotong. Jika langganan gagal, dana Anda akan dicairkan dan dikembalikan sepenuhnya ke Dompet Spot Anda dalam waktu 24 jam.

3.4 Bagaimana perhitungan jumlah token yang diterima?

Langganan yang tidak kelebihan langganan (yaitu, jumlah total langganan ≤ total alokasi token): Token didistribusikan berdasarkan jumlah penuh yang Anda langgankan (misalnya, 1 USDT = X token baru).
Langganan yang kelebihan langganan (yaitu, jumlah total langganan > total alokasi token): Token didistribusikan secara proporsional. Alokasi token pengguna = (Kontribusi pengguna / Total kontribusi) × Total alokasi token.

3.5 Mengapa token yang diterima lebih sedikit dari estimasi?

Dalam skenario kelebihan langganan, alokasi dilakukan secara proporsional. Jika jumlah yang dialokasikan kurang dari 0.00000001 (8 angka desimal), jumlah tersebut dapat dianggap tidak valid dan dikembalikan.

3.6 Apakah saya akan mendapat pengembalian dana jika langganan gagal?

Ya. Kegagalan dapat terjadi karena alasan seperti tugas tidak selesai, alokasi terlalu kecil, pembatalan proyek, atau perilaku akun yang tidak normal. Dalam kasus seperti itu, dana Anda akan dikembalikan sepenuhnya ke Dompet Spot Anda dalam waktu 24 jam.

3.7 Kapan token akan didistribusikan?

Silakan lihat halaman acara Launchpad tertentu untuk mengetahui jadwal distribusi token. Setelah didistribusikan, reward dapat dilihat di Dompet → Spot → Laporan Spot → Acara/Tabungan → Launchpad.


3.8 Apakah token yang diterima tunduk pada periode penguncian?

Dalam sebagian besar kasus, token dapat segera di-trade. Silakan lihat pengumuman proyek tertentu untuk mengetahui detail tentang pemberlakuan periode penguncian.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi halaman acara Launchpad.

Penafian: Materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta bukan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua tindakan investasi dilakukan berdasarkan kebijakan Anda sendiri dan dengan risiko ditanggung sendiri.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Pinjaman MEXC adalah solusi pinjaman mata uang kripto yang diperkenalkan oleh MEXC. MEXC Loans memungkinkan pengguna untuk menjaminkan salah satu aset mata uang kripto mereka untuk meminjam aset lain

Transaksi Spot vs Transaksi Futures

Transaksi Spot vs Transaksi Futures

Di MEXC, MEXCers tidak hanya dapat membeli mata uang kripto melalui transaksi spot, tetapi juga berpotensi memperoleh laba yang lebih tinggi melalui transaksi futures dengan leverage hingga 500x. Jadi

Panduan Aturan Perdagangan MEXC agar Perdagangan Spot Lebih Efisien

Panduan Aturan Perdagangan MEXC agar Perdagangan Spot Lebih Efisien

Dalam perdagangan spot mata uang kripto, bukan hanya analisis harga dan pemilihan strategi yang perlu diperhatikan, tetapi juga pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan pasar dari platform perdagangan.

Berbagai Jenis Order Spot

Berbagai Jenis Order Spot

Platform MEXC menawarkan empat jenis order spot: Limit Order, Market Order, Stop-limit Order, dan OCO (One-Cancels-the-Other) Order.1. Limit OrderDengan limit order, pengguna dapat menetapkan harga or

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT