Apa itu Launchpad?





Launchpad MEXC adalah platform penerbitan token inovatif yang menyediakan akses terjamin ke proyek berkualitas tinggi dan token mapan dengan harga yang menguntungkan. Pengguna dapat berpartisipasi dengan menyelesaikan tugas tertentu dan memenuhi persyaratan partisipasi untuk berpartisipasi. Partisipan berlangganan ke pool Launchpad menggunakan MX, USDT, atau token yang didukung untuk memperoleh token yang menjanjikan atau aset mapan secara adil.





Launchpad MEXC menawarkan dua jenis acara:

Akses Awal: Dapatkan kesempatan pertama untuk memperoleh token dari proyek yang menjanjikan dengan harga yang menguntungkan.

Discount Buy: Akses ke token utama dengan harga diskon yang signifikan.









Semua pengguna yang telah menyelesaikan verifikasi KYC di platform MEXC berhak untuk berpartisipasi dalam acara Launchpad. Beberapa pool Launchpad mungkin terbatas bagi pengguna baru saja. Silakan lihat halaman acara untuk mengetahui kelayakan spesifiknya.





Partisipan harus menyelesaikan Verifikasi KYC Lanjutan sebelum acara berakhir untuk menerima reward token. Reward akan didistribusikan ke Dompet Spot Anda setelah acara berakhir.





Catatan Penting:

Market maker, akun institusional, dan pengguna dari negara atau wilayah yang dibatasi tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi.

Biasanya, terdapat syarat jumlah minimum untuk langganan token selama acara Launchpad. Token yang dilanggankan akan dikunci untuk sementara selama acara berlangsung.

Token MX yang digunakan untuk partisipasi di Launchpad tidak dapat digunakan secara bersamaan untuk Kickstarter.









Di sini, kami akan menggunakan versi web sebagai contoh untuk menunjukkan cara bergabung ke acara Launchpad. Langkah-langkah di Aplikasi serupa dengan langkah-langkah di web.









Buka dan masuk ke situs web resmi MEXC. Dari bilah navigasi atas, pilih Acara, lalu klik Launchpad untuk masuk ke halaman acara.









Gulir ke bawah di halaman acara untuk melihat semua acara Launchpad yang aktif.





Pilih acara yang ingin diikuti, lalu klik Daftar Sekarang.





Catatan: Jika ini adalah pertama kalinya Anda berpartisipasi dalam acara Launchpad, pengingat keamanan akan muncul setelah Anda mengklik Daftar Sekarang. Setelah membacanya, klik Konfirmasi Pendaftaran jika Anda ingin melanjutkan.









Setelah berhasil mendaftar, pilih pool yang ingin diikuti, lalu klik Berlangganan Sekarang untuk masuk ke halaman detail.





Catatan: Beberapa pool bersifat eksklusif bagi pengguna baru. Silakan lihat halaman acara untuk mengetahui kelayakan spesifiknya. "Pengguna baru" adalah pengguna yang mendaftar selama periode acara atau yang memiliki total deposit (termasuk deposit on-chain, fiat, dan P2P) kurang dari $100 sebelum acara.









Pada halaman detail, Anda dapat melihat persyaratan partisipasi tertentu untuk setiap pool. Jika Anda belum memenuhi persyaratan, harap selesaikan tugas trading atau deposit yang sesuai terlebih dahulu. Setelah kriteria terpenuhi, Anda dapat melanjutkan dengan bergabung ke acara tersebut.









Jika Anda telah memenuhi persyaratan partisipasi, klik Berlangganan Sekarang, masukkan jumlah yang ingin diinvestasikan, lalu klik Konfirmasi untuk menyelesaikan partisipasi.





Catatan: Setiap pengguna tunduk pada limit langganan maksimum. Silakan lihat halaman acara untuk mengetahui limit spesifiknya.









Selain itu, Anda bisa mendapatkan reward dengan mengundang teman untuk berpartisipasi dalam acara Launchpad.





Harap diperhatikan bahwa reward referral Launchpad tidak dapat digabungkan dengan reward referral Airdrop+. Pemberi referral akan menerima reward berdasarkan penyelesaian acara pertama yang diikuti oleh teman yang diundang tanpa memedulikan urutan partisipasi yang sebenarnya. Aturan ini hanya mengklarifikasi bahwa reward referral Launchpad dan Airdrop+ tidak dapat digabungkan, serta tidak memengaruhi apakah reward referral Launchpad dapat digabungkan dengan jenis reward lainnya (misalnya, komisi atau rabat). Reward akan didistribusikan secara ketat berdasarkan waktu penyelesaian acara teman.













Jika Anda ingin menebus token langganan, buka halaman detail pool langganan yang diikuti, lalu klik Batalkan Langganan. Setelah dibatalkan, token akan segera dikembalikan ke Dompet Spot Anda.





Harap diperhatikan bahwa kebijakan pembatalan langganan bervariasi berdasarkan proyeknya. Silakan periksa halaman acara tertentu untuk mengetahui detailnya.













Di situs web resmi MEXC, arahkan mouse ke Dompet, lalu klik Reward Acara.





Di halaman catatan reward, pilih Acara Spot, lalu klik Launchpad untuk melihat riwayat reward Launchpad Anda.

















Proyek Launchpad biasanya menerima MX, USDT, atau token yang didukung lainnya untuk langganan. Silakan lihat halaman acara Launchpad tertentu untuk mengetahui detail tentang token yang didukung.





Harga langganan dalam MX, USDT, atau token yang didukung untuk setiap token baru akan ditampilkan di halaman acara Launchpad sebelum periode langganan dimulai.





Ya. Jika langganan Anda berhasil, dana yang sesuai akan dipotong. Jika langganan gagal, dana Anda akan dicairkan dan dikembalikan sepenuhnya ke Dompet Spot Anda dalam waktu 24 jam.





Langganan yang tidak kelebihan langganan (yaitu, jumlah total langganan ≤ total alokasi token): Token didistribusikan berdasarkan jumlah penuh yang Anda langgankan (misalnya, 1 USDT = X token baru ).

Langganan yang kelebihan langganan (yaitu, jumlah total langganan > total alokasi token): Token didistribusikan secara proporsional. Alokasi token pengguna = (Kontribusi pengguna / Total kontribusi) × Total alokasi token.





Dalam skenario kelebihan langganan, alokasi dilakukan secara proporsional. Jika jumlah yang dialokasikan kurang dari 0.00000001 (8 angka desimal), jumlah tersebut dapat dianggap tidak valid dan dikembalikan.





Ya. Kegagalan dapat terjadi karena alasan seperti tugas tidak selesai, alokasi terlalu kecil, pembatalan proyek, atau perilaku akun yang tidak normal. Dalam kasus seperti itu, dana Anda akan dikembalikan sepenuhnya ke Dompet Spot Anda dalam waktu 24 jam.





Silakan lihat halaman acara Launchpad tertentu untuk mengetahui jadwal distribusi token. Setelah didistribusikan, reward dapat dilihat di Dompet → Spot → Laporan Spot → Acara/Tabungan → Launchpad.









Dalam sebagian besar kasus, token dapat segera di-trade. Silakan lihat pengumuman proyek tertentu untuk mengetahui detail tentang pemberlakuan periode penguncian.





Untuk mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi halaman acara Launchpad.



