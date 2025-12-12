Staking Lido: Dapatkan Imbalan ETH Tanpa Mengunci Aset Anda

Ingin mendapatkan pendapatan pasif dari kepemilikan Ethereum Anda tanpa kehilangan akses ke dana Anda?

Staking Lido menyelesaikan masalah terbesar staking ETH tradisional—aset terkunci dan hambatan masuk yang tinggi.

Panduan ini menjelaskan bagaimana protokol liquid staking Lido memungkinkan Anda melakukan staking ETH dalam jumlah berapa pun, menerima token stETH yang dapat diperdagangkan, dan mendapatkan imbalan sambil mempertahankan fleksibilitas penuh.

Anda akan mempelajari cara kerja prosesnya, hasil yang diharapkan, risiko potensial yang perlu dipertimbangkan, dan langkah praktis untuk mulai staking hari ini.





Poin-Poin Utama:

Lido memungkinkan staking ETH tanpa persyaratan minimum 32 ETH tradisional atau dana terkunci. Anda menerima token stETH yang mempertahankan likuiditas sambil secara otomatis mendapatkan imbalan staking harian. Imbalan staking saat ini berkisar sekitar 2,6% APR dengan biaya protokol 10% yang hanya diterapkan pada penghasilan. Lido mendistribusikan stake Anda di lebih dari 800 validator profesional untuk meminimalkan risiko individu. Protokol telah menjalani audit keamanan ekstensif oleh perusahaan terkemuka termasuk Certora, MixBytes, dan ChainSecurity. Menarik ETH yang di-stake melalui protokol Lido memakan waktu 1-5 hari, atau Anda dapat menukar stETH secara instan di bursa terdesentralisasi.





Staking Ethereum tradisional menghadirkan hambatan signifikan bagi sebagian besar pemegang kripto.

Anda memerlukan tepat 32 ETH untuk menjalankan node validator, pengetahuan teknis untuk memelihara infrastruktur, dan penerimaan bahwa dana Anda akan tetap terkunci hingga peningkatan jaringan selesai.

Staking Lido Finance menghilangkan hambatan ini sepenuhnya.

Platform ini mengumpulkan deposit dari beberapa pengguna, menghilangkan persyaratan minimum 32 ETH—Anda dapat melakukan staking ETH dalam jumlah berapa pun tanpa persyaratan minimum.

Operator node profesional menangani semua aspek teknis di jaringan terdesentralisasi lebih dari 800 validator di seluruh dunia.

Pengubah permainan yang sebenarnya adalah likuiditas.

Staking tradisional mengunci ETH Anda tanpa batas waktu, tetapi liquid staking Lido menerbitkan token stETH yang mewakili stake Anda.

Token ini diperdagangkan dengan bebas, bekerja dalam protokol DeFi, dan terus mendapatkan imbalan secara bersamaan.

Anggap stETH sebagai tanda terima yang membuktikan stake Anda sambil memberikan kebebasan penuh untuk memindahkan, memperdagangkan, atau menggunakan aset Anda dengan cara apa pun yang Anda pilih.





Mulai Dapatkan Imbalan ETH di MEXC





Ketika Anda menyelesaikan transaksi staking Lido ETH, Anda menerima token stETH sebagai gantinya—tetapi apa sebenarnya mereka?

stETH mewakili Ethereum yang Anda staking ditambah semua imbalan yang terakumulasi.

Token mempertahankan hubungan 1:1 dengan ETH, yang berarti satu stETH sama dengan satu ETH dalam nilai dasar.

Inilah yang menarik: saldo stETH Anda meningkat secara otomatis setiap hari melalui mekanisme rebase.

Staking 5 ETH hari ini, terima 5 stETH, dan saksikan pertumbuhannya menjadi 5,15 stETH dalam beberapa bulan seiring imbalan staking Lido terakumulasi.

Tidak seperti ETH Anda yang terkunci di validator tradisional, stETH tetap sepenuhnya likuid.

Perdagangkan di bursa terdesentralisasi seperti Curve atau Uniswap, gunakan sebagai jaminan dalam protokol peminjaman seperti Aave, atau sediakan likuiditas dalam pasangan perdagangan untuk mendapatkan yield tambahan.

Likuiditas ini mengubah staking dari komitmen kaku menjadi strategi pendapatan fleksibel yang beradaptasi dengan kebutuhan Anda yang berubah dan peluang pasar.









Memulai perjalanan staking Lido Anda memakan waktu kurang dari lima menit melalui proses yang sederhana.

Kunjungi platform resmi di stake.lido.fi dan hubungkan dompet Web3 Anda—MetaMask, Coinbase Wallet, Ledger, atau opsi kompatibel apa pun bekerja dengan sempurna. —MetaMask, Coinbase Wallet, Ledger, atau opsi kompatibel apa pun bekerja dengan sempurna. Periksa tingkat persentase tahunan saat ini yang ditampilkan dengan jelas di antarmuka, saat ini sekitar 2,6% tergantung pada kondisi jaringan. Masukkan jumlah ETH yang ingin Anda staking—ingat, tidak ada persyaratan minimum, jadi bahkan 0,1 ETH mulai mendapatkan imbalan segera. Tinjau detail transaksi dengan cermat, termasuk biaya gas yang diperlukan untuk pemrosesan dan konfirmasi bahwa Anda akan menerima token stETH yang mewakili stake Anda. Setujui transaksi di dompet Anda dan tunggu konfirmasi blockchain, biasanya selesai dalam beberapa menit tergantung pada kemacetan jaringan. Token stETH Anda muncul secara otomatis di dompet Anda, siap digunakan sambil mendapatkan imbalan sejak saat itu.

Di balik antarmuka sederhana ini, infrastruktur canggih mengelola deposit Anda secara efisien.

ETH Anda bergabung dengan pool bersama dana pengguna lain hingga mencapai ambang batas 32 ETH yang diperlukan untuk aktivasi validator.

Lido mendistribusikan stake yang dikumpulkan ini di lebih dari 800 operator node profesional yang tersebar di beberapa negara dan pusat data, memastikan tidak ada satu titik kegagalan yang mengancam imbalan Anda.

Lido DAO—organisasi otonom terdesentralisasi yang diatur oleh pemegang token LDO—mengawasi keputusan protokol, pemilihan operator, dan struktur biaya melalui pemungutan suara komunitas yang transparan.

Biaya 10% hanya berlaku untuk imbalan yang diperoleh, dibagi antara operator node (5%), perbendaharaan DAO (4,5%), dan dana asuransi (0,5%) yang melindungi dari potensi kejadian slashing.





Mulai Dapatkan Imbalan ETH di MEXC





Memahami imbalan staking Lido yang realistis membantu menetapkan ekspektasi yang tepat untuk pengembalian investasi Anda.

Tingkat persentase tahunan saat ini berkisar sekitar 2,6% menurut data beranda Lido, meskipun ini berfluktuasi berdasarkan partisipasi jaringan Ethereum dan kinerja validator.

Mari kita hitung pengembalian aktual dengan contoh praktis.

Staking 10 ETH pada APR saat ini 2,6%, dan Anda akan mendapatkan sekitar 0,26 ETH per tahun sebelum biaya.

Setelah biaya protokol 10% Lido, imbalan bersih Anda sama dengan 0,234 ETH, meningkatkan saldo Anda dari 10 stETH menjadi 10,234 stETH.

Imbalan ini terakumulasi setiap hari melalui rebase otomatis—tidak diperlukan transaksi klaim atau biaya gas tambahan.

Saldo stETH Anda hanya meningkat setiap hari, mencerminkan imbalan yang diperoleh yang terakumulasi secara otomatis seiring waktu.

Dibandingkan dengan perbankan tradisional (tingkat tabungan 0,5%) atau memegang ETH idle (0% pengembalian), APR staking Lido memberikan pendapatan pasif yang kompetitif sambil mempertahankan likuiditas penuh dan fleksibilitas atas aset Anda.









Apakah staking Lido aman untuk kepemilikan cryptocurrency Anda?

Mari kita periksa baik langkah-langkah keamanan maupun risiko potensial dengan jujur.

Lido telah menginvestasikan investasi signifikan dalam audit keamanan dari perusahaan termasuk Certora, MixBytes, Statemind, ChainSecurity, dan Oxorio.

Kode sumber terbuka protokol tetap dapat diaudit secara publik di GitHub, memungkinkan siapa pun untuk memverifikasi operasinya dan mengidentifikasi kerentanan potensial.

Sejak diluncurkan pada tahun 2020, Lido telah memproses lebih dari 27 miliar dolar dalam total nilai terkunci pada puncaknya dan mendistribusikan miliaran dolar dalam imbalan staking tanpa insiden keamanan besar.

Namun, tidak ada protokol DeFi yang menghilangkan risiko sepenuhnya.

Bug kontrak pintar tetap secara teoritis mungkin meskipun telah dilakukan audit ekstensif.

Slashing validator terjadi jika operator node berperilaku buruk, meskipun Lido mendistribusikan stake di lebih dari 800 validator untuk meminimalkan dampak individu.

Selama volatilitas pasar ekstrem, stETH mungkin sementara diperdagangkan di bawah nilai ETH di pasar sekunder.

Menarik ETH yang di-stake melalui protokol Lido memakan waktu 1-5 hari, berpotensi diperpanjang selama periode stres jaringan yang disebut "mode bunker".

Memahami trade-off ini membantu Anda membuat keputusan yang tepat tentang partisipasi staking Ethereum Lido.





Mulai Dapatkan Imbalan ETH di MEXC





Siap untuk memulai staking kripto Lido?

Inilah yang Anda butuhkan sebelum memulai.

Pastikan Anda memegang ETH di dompet Web3 yang kompatibel—MetaMask bekerja untuk sebagian besar pengguna, meskipun dompet perangkat keras Ledger menawarkan keamanan yang ditingkatkan untuk jumlah yang lebih besar.

Sisihkan sejumlah kecil ETH untuk biaya gas, biasanya berkisar dari $5 hingga $15 tergantung pada kemacetan jaringan.

Navigasi ke situs web resmi Lido di stake.lido.fi dan tandai segera untuk menghindari penipuan phishing yang menyamar sebagai platform.

Hubungkan dompet Anda dengan mengklik tombol yang menonjol dan memilih jenis dompet Anda dari opsi yang tersedia.

Masukkan jumlah stake yang Anda inginkan—mulai kecil dengan 0,1 hingga 0,5 ETH membantu Anda membiasakan diri dengan proses tanpa eksposur risiko yang signifikan.

Tinjau semua detail transaksi termasuk APR saat ini, tanda terima stETH yang diharapkan, dan biaya gas sebelum mengonfirmasi.

Setujui transaksi di dompet Anda, bayar biaya gas, dan tunggu konfirmasi blockchain.

Token stETH Anda muncul dalam beberapa menit, memulai akumulasi imbalan harian otomatis segera.









Berapa ETH minimum yang diperlukan untuk staking Lido?

Tidak ada minimum—staking jumlah berapa pun mulai dari 0,01 ETH ke atas, tidak seperti persyaratan 32 ETH staking tradisional.

Berapa lama staking Lido ETH mulai mendapatkan imbalan?

Imbalan mulai terakumulasi segera setelah transaksi Anda dikonfirmasi di blockchain Ethereum.

Bisakah saya unstake ETH saya dari Lido kapan saja?

Ya, baik tukar stETH dengan ETH secara instan di bursa terdesentralisasi atau minta penarikan melalui Lido (waktu pemrosesan 1-5 hari).

Berapa tingkat staking Lido saat ini?

APY staking Lido saat ini berfluktuasi sekitar 2,6% per tahun, bervariasi dengan kondisi jaringan dan total ETH yang di-stake.

Apakah staking Lido bekerja dengan dompet perangkat keras?

Ya, Lido mendukung dompet perangkat keras Ledger dan Trezor melalui WalletConnect atau integrasi langsung untuk keamanan yang ditingkatkan.

Biaya apa yang dikenakan staking Lido Finance?

Lido mengenakan 10% hanya pada imbalan yang diperoleh (bukan modal Anda), dibagi antara operator, perbendaharaan DAO, dan dana asuransi.





Mulai Dapatkan Imbalan ETH di MEXC





Staking Lido menawarkan imbalan Ethereum yang dapat diakses tanpa hambatan tradisional seperti minimum 32 ETH atau dana terkunci.

Pendekatan liquid staking platform ini memberikan pengembalian kompetitif sekitar 2,6% APR sambil mempertahankan fleksibilitas aset penuh melalui token stETH yang dapat diperdagangkan.

Manajemen validator profesional menghilangkan kompleksitas teknis, dan langkah-langkah keamanan yang kuat melindungi investasi Anda.

Jika Anda memegang ETH jangka panjang dan menginginkan pendapatan pasif tanpa mengorbankan likuiditas, Lido menyediakan solusi ideal.

Kunjungi MEXC untuk membeli ETH, lalu kunjungi Lido Finance untuk mulai staking hari ini.