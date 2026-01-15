Apa Arti Undang-Undang Digital Clarity ACT Bagi Dogecoin Dan XRP

Dogecoin dan XRP mengalami pengawasan regulasi yang meningkat setelah rilis bahasa draf baru dalam Digital Asset Market Clarity Act, yang mengusulkan kerangka kerja yang dapat mengklasifikasikan mereka bersama Bitcoin dan Ethereum. Alih-alih mengandalkan perdebatan subjektif tentang desentralisasi jaringan atau utilitas token, draf tersebut mengikat perlakuan hukum pada apakah suatu aset mendukung produk yang diperdagangkan di bursa yang terdaftar. Ini merupakan pergeseran signifikan dalam cara altcoin utama mungkin ditangani ke depan.

Apa yang Ditandakan Draf Terbaru Untuk Dogecoin Dan XRP

Pada 13 Januari 2026, jurnalis Eleanor Terrett menyoroti bagian dari draf Digital Asset Market Clarity Act terbaru yang menetapkan aturan jelas untuk "token jaringan." Ini menyatakan bahwa token tidak akan diklasifikasikan sebagai aset tambahan atau dianggap sebagai sekuritas jika, pada 1 Januari 2026, token tersebut berfungsi sebagai aset utama dari produk yang diperdagangkan di bursa yang terdaftar di bursa sekuritas nasional AS.

Kondisi ini kritis karena secara langsung mempengaruhi kewajiban kepatuhan. Token yang memenuhi syarat berdasarkan standar ini tidak akan diwajibkan untuk mengajukan pengungkapan yang diamanatkan untuk aset digital lainnya berdasarkan RUU tersebut. Secara efektif, draf tersebut menetapkan jalan pintas regulasi untuk token yang mencapai tingkat pengakuan institusional yang ditentukan melalui produk yang diperdagangkan di bursa yang terdaftar berdasarkan Bagian 6 dari Securities Exchange Act tahun 1934.

Di bawah struktur ini, aset seperti XRP, Dogecoin, Solana, Litecoin, Hedera, dan Chainlink akan memasuki kerangka kerja dengan pijakan yang sama seperti Bitcoin dan Ethereum sejak hari pertama, asalkan persyaratan produk yang diperdagangkan di bursa terpenuhi. Untuk Dogecoin dan XRP secara khusus, ini merupakan jalur nyata keluar dari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Status hukum mereka akan bergantung pada struktur pasar yang dapat diverifikasi daripada interpretasi regulasi subjektif, memberikan investor, bursa, dan peserta institusional standar yang lebih jelas untuk kepatuhan dan keterlibatan pasar.

Bagaimana Digital Asset Market Clarity Act Terbentuk

Digital Asset Market Clarity Act diperkenalkan di Dewan Perwakilan Rakyat AS pada tahun 2025 ketika pembuat undang-undang berupaya mengatasi pengawasan kripto yang terfragmentasi selama bertahun-tahun. RUU tersebut dikembangkan di bawah kepemimpinan Komite Layanan Keuangan DPR.

Sepanjang tahun 2025, pembuat undang-undang mengedarkan beberapa draf diskusi kepada regulator, kelompok industri, dan ahli hukum. Draf-draf ini bertujuan untuk menggantikan kebijakan yang didorong oleh penegakan dengan definisi statutori, termasuk konsep "token jaringan," yang membentuk tulang punggung proposal saat ini. Draf Januari 2026 mencerminkan tahap selanjutnya dalam proses tersebut, dengan fokus pada ambang batas implementasi daripada teori regulasi yang luas.

Meskipun UU tersebut belum disahkan menjadi hukum, UU tersebut telah maju melalui tinjauan komite dan tetap menjadi titik referensi pusat dalam negosiasi struktur pasar yang sedang berlangsung. Signifikansinya terletak pada prediktabilitas yang diperkenalkannya. Untuk Dogecoin dan XRP, RUU tersebut tidak menjanjikan bantuan segera, tetapi menetapkan standar transparan untuk mencapai paritas regulasi. Pergeseran itu saja mengubah bagaimana aset-aset ini dievaluasi oleh bursa, penerbit institusional, dan investor yang menavigasi lanskap aset digital AS.