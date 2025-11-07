Harga Bitcoin(BTC)
Harga aktual Bitcoin (BTC) adalah $ 101,630.28. Selama 24 jam terakhir, BTC diperdagangkan antara low $ 100,312.16 dan high $ 104,155.19, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBTC adalah $ 126,198.06960343386, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04864654.
Dalam hal kinerja jangka pendek, BTC telah berubah sebesar +0.75% selama 1 jam terakhir, -0.37% selama 24 jam, dan -7.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Bitcoin saat ini adalah $ 2.03T, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.20B. Suplai beredar BTC adalah 19.94M, dan total suplainya sebesar 19944128. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.13T.
Pantau perubahan harga Bitcoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -377.4065
|-0.37%
|30 Days
|$ -20,327.89
|-16.67%
|60 Hari
|$ -9,419.13
|-8.49%
|90 Hari
|$ -14,753.6
|-12.68%
Hari ini, BTC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -377.4065 (-0.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -20,327.89 (-16.67%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BTC terlihat mengalami perubahan $ -9,419.13 (-8.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -14,753.6 (-12.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bitcoin (BTC)?
Lihat halaman Riwayat Harga Bitcoin sekarang.
Bitcoin adalah mata uang digital yang tidak dapat dicetak, dibekukan, ataupun dikontrol oleh pemerintah atau bank. Mata uang digital Bitcoin merupakan hasil pemikiran Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 sebagai alternatif sistem moneter konvensional, meskipun identitas aslinya masih belum diketahui.
Perbedaan utama antara Bitcoin dan uang fisik di dompet Anda terletak pada jumlah total suplai tetapnya yang berjumlah 21 juta unit. Suplai tetap ini menarik investasi dari perusahaan seperti Tesla dan mendorong El Salvador mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Saat memiliki Bitcoin, Anda menjadi pemilik unit mata uang digital yang berfungsi sebagai uang internet tanpa memerlukan perantara.
Bagaimana Cara Kerja Bitcoin? Bitcoin tidak memerlukan pengetahuan teknis tingkat lanjut, meskipun memahami prinsip-prinsip dasar dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda. Blockchain adalah buku besar publik yang dapat dilihat oleh semua orang, tetapi tidak dapat diubah.
Ribuan komputer menyimpan salinan buku besar, memverifikasi transaksi, dan memberikan hadiah Bitcoin baru kepada miner. Sistem ini beroperasi seperti sistem otomatis yang terdiri dari ribuan akuntan yang saling memantau untuk mencegah kecurangan melalui operasi berbasis kode.
Proses membeli Bitcoin saat ini semudah memesan makanan secara online. Anda dapat menggunakan smartphone atau komputer dengan ID dan metode pembayaran Anda.
Mulai dengan membuat akun di MEXC, sebuah proses mudah yang menawarkan perlindungan keamanan tambahan. Berikutnya, verifikasikan identitas Anda untuk melindungi aset Anda dan mematuhi regulasi keuangan.
Terakhir, danai akun Anda menggunakan salah satu dari berbagai metode pembayaran MEXC, lalu beli bitcoin.
Harga Bitcoin sangat volatil, sehingga menghadirkan peluang sekaligus risiko bagi investor. Bitcoin dimulai sebagai mata uang digital dengan nilai yang dapat diabaikan, tetapi seiring waktu, kripto ini telah mencapai valuasi pasar yang signifikan. Harganya saat ini ditentukan oleh pelaku pasar global berdasarkan dinamika penawaran dan permintaan, serta sentimen dan perilaku investor.
Total kapitalisasi pasar semua Bitcoin telah melampaui $2 triliun, sehingga melampaui nilai ekonomi dari banyak perekonomian nasional. Harga Bitcoin berfluktuasi terutama karena tiga faktor: adopsi oleh perusahaan, regulasi pemerintah, serta kekuatan penawaran dan permintaan fundamental.
MEXC menyediakan data pasar dan alat analisis aktual agar pengguna dapat melacak harga Bitcoin dan mengambil keputusan investasi yang matang.
Para ahli keuangan kini mendukung Bitcoin sebagai pilihan investasi valid yang seharusnya menjadi bagian dari portofolio investasi yang terdiversifikasi dengan baik. Lembaga keuangan besar bersama dengan El Salvador telah mulai menggunakan Bitcoin sebagai aset cadangan karena mereka melihatnya sebagai perlindungan terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang. Suplai Bitcoin yang terbatas dan meluasnya penggunaan di seluruh dunia menjadi bukti kuat potensi investasi jangka panjang. Nilai Bitcoin tetap tidak dapat diprediksi karena menunjukkan perubahan harga yang tiba-tiba. Nilai investasi Bitcoin Anda dapat meningkat sebesar 50% selama satu bulan, tetapi menurun sebesar 30% selama bulan berikutnya. Kebanyakan pakar keuangan menyarankan untuk hanya menginvestasikan jumlah yang sanggup direlakan apabila hilang saat menggunakan Bitcoin sebagai tambahan minimum 5-10% dari total rencana investasi Anda. Investasi Bitcoin sesuai dengan tujuan keuangan Anda jika Anda mendukung adopsi uang digital dan dapat menoleransi fluktuasi pasar.
Untuk berinvestasi dalam Bitcoin, diperlukan perencanaan tujuan keuangan Anda. Pendekatan investasi Anda bergantung pada kepribadian dan tujuan keuangan Anda karena tersedia banyak pilihan investasi. Metode dollar-cost averaging memungkinkan orang untuk membeli Bitcoin secara berkala tanpa memedulikan harga pasar. Nilai rekening tabungan digital ini berfluktuasi dengan cara yang tidak dapat diprediksi.
Beberapa investor memilih untuk membeli Bitcoin dalam jumlah besar ketika mereka mengidentifikasi kondisi pasar yang optimal. Pemilik mempertahankan Bitcoin mereka untuk jangka waktu lama karena mereka meyakini bahwa nilainya akan bertahan. Pengguna yang ingin aktif berdagang Bitcoin dapat menggunakan alat canggih MEXC untuk mengeksekusi order beli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi.
Nilai pasar Bitcoin dipengaruhi oleh keputusan investor global dan sentimen pasar secara keseluruhan. Harganya sering naik ketika perusahaan besar mengumumkan akuisisi Bitcoin atau ketika pemerintah menerapkan kerangka regulasi yang mendukung. Sebaliknya, harga Bitcoin cenderung turun sebagai respons terhadap pembatasan regulatif atau insiden keamanan yang memengaruhi bursa.
Bitcoin juga mengikuti siklus sekitar empat tahun terkait peristiwa halving yang mengurangi laju penciptaan Bitcoin baru. Dalam jangka pendek, fluktuasi harga didorong oleh aktivitas perdagangan, perilaku investor, dan tren media sosial.
MEXC adalah bursa global terkemuka yang menawarkan platform perdagangan Bitcoin komprehensif baik bagi pemula maupun investor berpengalaman. Dengan biaya yang kompetitif, harga yang transparan, dan beragam pilihan pendanaan—termasuk transfer bank, kartu kredit, dan penyedia pembayaran lokal—pengguna dapat mulai berinvestasi dengan mudah.
Keamanan adalah yang terpenting: MEXC menggunakan langkah-langkah sekelas bank untuk melindungi aset dan data pribadi. Pedagang tingkat lanjut mendapatkan akses ke fitur-fitur profesional seperti grafik aktual, analisis pasar, dan jenis order yang ditingkatkan.
Sementara itu, dukungan pelanggan yang responsif memastikan bantuan yang andal untuk inkuiri akun atau perdagangan, sehingga menjadikan MEXC tujuan yang tepercaya untuk investasi Bitcoin.
Bitcoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bitcoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.
Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bitcoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.
Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bitcoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.
Berapa nilai Bitcoin (BTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitcoin (BTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin.
Cek prediksi harga Bitcoin sekarang!
Memahami tokenomi Bitcoin (BTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BTC sekarang!
Ingin mengetahui cara membeli Bitcoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bitcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
