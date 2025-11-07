Bitcoin adalah mata uang digital yang tidak dapat dicetak, dibekukan, ataupun dikontrol oleh pemerintah atau bank. Mata uang digital Bitcoin merupakan hasil pemikiran Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 sebagai alternatif sistem moneter konvensional, meskipun identitas aslinya masih belum diketahui.

Perbedaan utama antara Bitcoin dan uang fisik di dompet Anda terletak pada jumlah total suplai tetapnya yang berjumlah 21 juta unit. Suplai tetap ini menarik investasi dari perusahaan seperti Tesla dan mendorong El Salvador mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Saat memiliki Bitcoin, Anda menjadi pemilik unit mata uang digital yang berfungsi sebagai uang internet tanpa memerlukan perantara.

Bagaimana Cara Kerja Bitcoin?

Bitcoin tidak memerlukan pengetahuan teknis tingkat lanjut, meskipun memahami prinsip-prinsip dasar dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda. Blockchain adalah buku besar publik yang dapat dilihat oleh semua orang, tetapi tidak dapat diubah.

Ribuan komputer menyimpan salinan buku besar, memverifikasi transaksi, dan memberikan hadiah Bitcoin baru kepada miner. Sistem ini beroperasi seperti sistem otomatis yang terdiri dari ribuan akuntan yang saling memantau untuk mencegah kecurangan melalui operasi berbasis kode.

Cara Membeli Bitcoin

Proses membeli Bitcoin saat ini semudah memesan makanan secara online. Anda dapat menggunakan smartphone atau komputer dengan ID dan metode pembayaran Anda.

Mulai dengan membuat akun di MEXC, sebuah proses mudah yang menawarkan perlindungan keamanan tambahan. Berikutnya, verifikasikan identitas Anda untuk melindungi aset Anda dan mematuhi regulasi keuangan.

Terakhir, danai akun Anda menggunakan salah satu dari berbagai metode pembayaran MEXC, lalu beli bitcoin.

Berapa Nilai Bitcoin?

Harga Bitcoin sangat volatil, sehingga menghadirkan peluang sekaligus risiko bagi investor. Bitcoin dimulai sebagai mata uang digital dengan nilai yang dapat diabaikan, tetapi seiring waktu, kripto ini telah mencapai valuasi pasar yang signifikan. Harganya saat ini ditentukan oleh pelaku pasar global berdasarkan dinamika penawaran dan permintaan, serta sentimen dan perilaku investor.

Total kapitalisasi pasar semua Bitcoin telah melampaui $2 triliun, sehingga melampaui nilai ekonomi dari banyak perekonomian nasional. Harga Bitcoin berfluktuasi terutama karena tiga faktor: adopsi oleh perusahaan, regulasi pemerintah, serta kekuatan penawaran dan permintaan fundamental.

MEXC menyediakan data pasar dan alat analisis aktual agar pengguna dapat melacak harga Bitcoin dan mengambil keputusan investasi yang matang.

Apakah Bitcoin Merupakan Investasi yang Bagus?

Para ahli keuangan kini mendukung Bitcoin sebagai pilihan investasi valid yang seharusnya menjadi bagian dari portofolio investasi yang terdiversifikasi dengan baik. Lembaga keuangan besar bersama dengan El Salvador telah mulai menggunakan Bitcoin sebagai aset cadangan karena mereka melihatnya sebagai perlindungan terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang. Suplai Bitcoin yang terbatas dan meluasnya penggunaan di seluruh dunia menjadi bukti kuat potensi investasi jangka panjang. Nilai Bitcoin tetap tidak dapat diprediksi karena menunjukkan perubahan harga yang tiba-tiba. Nilai investasi Bitcoin Anda dapat meningkat sebesar 50% selama satu bulan, tetapi menurun sebesar 30% selama bulan berikutnya. Kebanyakan pakar keuangan menyarankan untuk hanya menginvestasikan jumlah yang sanggup direlakan apabila hilang saat menggunakan Bitcoin sebagai tambahan minimum 5-10% dari total rencana investasi Anda. Investasi Bitcoin sesuai dengan tujuan keuangan Anda jika Anda mendukung adopsi uang digital dan dapat menoleransi fluktuasi pasar.

Cara Berinvestasi dalam Bitcoin

Untuk berinvestasi dalam Bitcoin, diperlukan perencanaan tujuan keuangan Anda. Pendekatan investasi Anda bergantung pada kepribadian dan tujuan keuangan Anda karena tersedia banyak pilihan investasi. Metode dollar-cost averaging memungkinkan orang untuk membeli Bitcoin secara berkala tanpa memedulikan harga pasar. Nilai rekening tabungan digital ini berfluktuasi dengan cara yang tidak dapat diprediksi.

Beberapa investor memilih untuk membeli Bitcoin dalam jumlah besar ketika mereka mengidentifikasi kondisi pasar yang optimal. Pemilik mempertahankan Bitcoin mereka untuk jangka waktu lama karena mereka meyakini bahwa nilainya akan bertahan. Pengguna yang ingin aktif berdagang Bitcoin dapat menggunakan alat canggih MEXC untuk mengeksekusi order beli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi.

Mengapa Bitcoin Naik atau Turun?

Nilai pasar Bitcoin dipengaruhi oleh keputusan investor global dan sentimen pasar secara keseluruhan. Harganya sering naik ketika perusahaan besar mengumumkan akuisisi Bitcoin atau ketika pemerintah menerapkan kerangka regulasi yang mendukung. Sebaliknya, harga Bitcoin cenderung turun sebagai respons terhadap pembatasan regulatif atau insiden keamanan yang memengaruhi bursa.

Bitcoin juga mengikuti siklus sekitar empat tahun terkait peristiwa halving yang mengurangi laju penciptaan Bitcoin baru. Dalam jangka pendek, fluktuasi harga didorong oleh aktivitas perdagangan, perilaku investor, dan tren media sosial.

Tempat Membeli Bitcoin

MEXC adalah bursa global terkemuka yang menawarkan platform perdagangan Bitcoin komprehensif baik bagi pemula maupun investor berpengalaman. Dengan biaya yang kompetitif, harga yang transparan, dan beragam pilihan pendanaan—termasuk transfer bank, kartu kredit, dan penyedia pembayaran lokal—pengguna dapat mulai berinvestasi dengan mudah.

Keamanan adalah yang terpenting: MEXC menggunakan langkah-langkah sekelas bank untuk melindungi aset dan data pribadi. Pedagang tingkat lanjut mendapatkan akses ke fitur-fitur profesional seperti grafik aktual, analisis pasar, dan jenis order yang ditingkatkan.

Sementara itu, dukungan pelanggan yang responsif memastikan bantuan yang andal untuk inkuiri akun atau perdagangan, sehingga menjadikan MEXC tujuan yang tepercaya untuk investasi Bitcoin.