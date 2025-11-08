Harga SQUADBOOM Hari Ini

Harga live SQUADBOOM (SBM) hari ini adalah $ 0.0124, dengan perubahan 12.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SBM ke USD saat ini adalah $ 0.0124 per SBM.

SQUADBOOM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- SBM. Selama 24 jam terakhir, SBM diperdagangkan antara $ 0.01099 (low) dan $ 0.0264 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, SBM bergerak +3.59% dalam satu jam terakhir dan -87.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 829.99K.

Informasi Pasar SQUADBOOM (SBM)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 829.99K$ 829.99K $ 829.99K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar SQUADBOOM saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 829.99K. Suplai beredar SBM adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.24M.