Dalam ekosistem mata uang kripto, stablecoin berperan penting sebagai jembatan antara aset digital dan keuangan tradisional. Tidak seperti Bitcoin atau Ethereum yang mengalami volatilitas harga signifikan, stablecoin dirancang untuk menjaga stabilitas dengan dipatok pada mata uang fiat seperti dolar AS. Di antara alternatif yang ada, USD Coin (USDC) adalah salah satu stablecoin berbasis dolar yang paling banyak digunakan dengan aplikasi yang mencakup perdagangan, pembayaran, transfer lintas batas, dan ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Apa itu USDC?

USD Coin (USDC) adalah stablecoin berpatokan dolar AS yang diluncurkan bersama oleh Circle dan Coinbase pada tahun 2018. Token ini dirancang untuk mempertahankan paritas 1:1 dengan dolar AS, sehingga satu USDC selalu dapat ditukar dengan satu USD. Setiap token didukung oleh dolar AS atau aset setara yang dimiliki oleh lembaga keuangan teregulasi.

Berbeda dengan kebanyakan mata uang kripto, USDC berfokus kuat pada kepatuhan, keamanan, dan transparansi. Untuk memperkuat hal ini, perusahaan akuntansi independen menerbitkan atestasi cadangan bulanan, sehingga memastikan bahwa setiap USDC yang beredar didukung sepenuhnya.

Cara Kerja USDC

Mekanisme di balik USDC sederhana:

- Pengguna mendepositkan dolar AS melalui penerbit teregulasi.

- Penerbit tersebut mencetak USDC dalam jumlah setara, lalu mengirimkannya ke dompet pengguna.

- Pengguna juga dapat menebus USDC dengan dolar AS kapan saja, sementara sistem akan melakukan burning USDC dalam jumlah setara.

Proses deposit dolar AS, yang menghasilkan pencetakan USDC, dan penebusan dolar AS, yang berujung pada burning USDC, memastikan bahwa token secara konsisten mempertahankan rasio pertukaran satu banding satu dengan dolar AS. Dengan cara ini, pengguna dapat dengan mudah mengonversi antara USDC dan USD kapan saja.

Cara Membeli USDC

Proses membeli USDC sederhana dan mudah diakses, karena hampir semua bursa utama, termasuk MEXC, mendukungnya. Berikut adalah langkah-langkah umumnya:

- Daftar akun: Buka akun, lalu selesaikan verifikasi KYC.

- Depositkan dana: Tambahkan dana melalui transfer bank, kartu kredit, atau metode pembayaran lainnya.

- Beli USDC: Pilih pasangan perdagangan USDC (misalnya, USDC/USDT, USDC/USD), masukkan jumlah, lalu konfirmasi pembelian.

Anda juga dapat membeli dan menebus USDC secara langsung melalui lembaga mitra resmi seperti Circle atau Coinbase yang memungkinkan konversi dan penarikan fiat ke USDC secara langsung.

USDC vs. USDT: Perbedaan Utama

Dalam pasar stablecoin, USD Coin (USDC) dan Tether (USDT) mewakili dua pesaing yang dominan. Berikut adalah ringkasan perbedaan utamanya:

- Transparansi: USDC sepenuhnya didukung oleh cadangan yang dimiliki oleh lembaga keuangan teregulasi dan didukung oleh laporan atestasi bulanan dari auditor independen, sehingga memberikan tingkat transparansi yang lebih tinggi. Sebaliknya, USDT secara historis menuai kritik terkait kejelasan dan kecukupan pengungkapan cadangannya.

- Kegunaan: USDC banyak digunakan dalam solusi pembayaran teregulasi, keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan investasi institusional. Namun, USDT memiliki keunggulan jelas dalam volume perdagangan dan tetap menjadi stablecoin paling likuid di pasar global.

- Pengawasan Regulatif: USDC menekankan kepatuhan dan beroperasi dalam kerangka regulasi AS yang ketat. USDT, meskipun menawarkan fleksibilitas operasional yang lebih besar, lebih sering menghadapi tantangan regulatif di seluruh dunia.

Akibatnya, USDC umumnya disukai oleh pengguna yang mengutamakan kepatuhan, keamanan, dan transparansi, sedangkan USDT terus menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari likuiditas mendalam dan kemudahan dalam perdagangan global.

Nilai Investasi USDC

Sebagai stablecoin, USD Coin (USDC) tidak dirancang sebagai aset investasi yang nilainya terus meningkat, karena nilainya secara konsisten dipertahankan pada sekitar 1 USD. Meskipun demikian, USDC tetap memiliki nilai investasi penting dalam beberapa konteks:

- Pelestarian Modal: Selama periode volatilitas tinggi di pasar mata uang kripto, investor sering kali mengonversi aset menjadi USDC sebagai hedging terhadap risiko.

- Peluang Yield DeFi: Melalui staking, peminjaman, atau penyediaan likuiditas, USDC dapat digunakan pada platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk menghasilkan pendapatan bunga.

- Transaksi Lintas Batas: USDC memungkinkan transfer global yang hampir instan dan berbiaya rendah, sehingga menawarkan alternatif praktis untuk saluran perbankan tradisional.

Oleh karena itu, USDC paling baik dipandang sebagai alat untuk manajemen modal dan stabilitas daripada sebagai sarana investasi spekulatif.

Staking USDC

Meskipun USDC sendiri bukan aset yang mengalami apresiasi, token ini dapat memberikan yield tambahan melalui mekanisme staking dan peminjaman:

- Produk Berbasis Bursa: Platform seperti MEXC memungkinkan pengguna untuk melakukan staking USDC dan mendapatkan APR hingga 9,50%.

- Protokol DeFi: Protokol seperti Aave memungkinkan pengguna untuk mendapatkan USDC guna mendapatkan bunga pinjaman atau hadiah likuiditas.

- Penawaran Institusional: Penyedia fintech tertentu menawarkan produk terstruktur berdasarkan USDC yang dirancang untuk memberikan imbal hasil yang stabil dengan risiko yang relatif rendah.

Dengan cara ini, USDC berfungsi bukan hanya sebagai alat tukar dan alat pembayaran, melainkan juga sebagai aset penghasil pendapatan berisiko rendah dalam ekosistem keuangan terpusat dan terdesentralisasi.

Masa Depan USDC

Seiring dengan terus berkembangnya Web3, keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan solusi pembayaran lintas batas, kegunaan USD Coin (USDC) diperkirakan tumbuh secara signifikan. Dengan pemosisian sebagai stablecoin yang patuh, transparan, dan didukung oleh regulator, USDC berperan penting dalam peralihan global menuju keuangan digital. Meskipun USDT saat ini mempertahankan pangsa pasar yang lebih besar, kerangka kepatuhan USDC yang kuat dan dukungan institusional menunjukkan bahwa token ini siap menjadi kekuatan terdepan di sektor stablecoin pada tahun-tahun mendatang.