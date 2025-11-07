Harga USDCoin(USDC)
Harga aktual USDCoin (USDC) adalah $ 1.0004. Selama 24 jam terakhir, USDC diperdagangkan antara low $ 0.9999 dan high $ 1.0004, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDC adalah $ 2.349556378332484, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.8774.
Dalam hal kinerja jangka pendek, USDC telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan +0.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar USDCoin saat ini adalah $ 75.34B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 65.95M. Suplai beredar USDC adalah 75.31B, dan total suplainya sebesar 75308751765.67485. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 75.34B.
Pantau perubahan harga USDCoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Hari ini, USDC tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.001 (+0.10%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, USDC terlihat mengalami perubahan $ +0.0004 (+0.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0006 (+0.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari USDCoin (USDC)?
Lihat halaman Riwayat Harga USDCoin sekarang.
Dalam ekosistem mata uang kripto, stablecoin berperan penting sebagai jembatan antara aset digital dan keuangan tradisional. Tidak seperti Bitcoin atau Ethereum yang mengalami volatilitas harga signifikan, stablecoin dirancang untuk menjaga stabilitas dengan dipatok pada mata uang fiat seperti dolar AS. Di antara alternatif yang ada, USD Coin (USDC) adalah salah satu stablecoin berbasis dolar yang paling banyak digunakan dengan aplikasi yang mencakup perdagangan, pembayaran, transfer lintas batas, dan ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi).
USD Coin (USDC) adalah stablecoin berpatokan dolar AS yang diluncurkan bersama oleh Circle dan Coinbase pada tahun 2018. Token ini dirancang untuk mempertahankan paritas 1:1 dengan dolar AS, sehingga satu USDC selalu dapat ditukar dengan satu USD. Setiap token didukung oleh dolar AS atau aset setara yang dimiliki oleh lembaga keuangan teregulasi.
Berbeda dengan kebanyakan mata uang kripto, USDC berfokus kuat pada kepatuhan, keamanan, dan transparansi. Untuk memperkuat hal ini, perusahaan akuntansi independen menerbitkan atestasi cadangan bulanan, sehingga memastikan bahwa setiap USDC yang beredar didukung sepenuhnya.
Mekanisme di balik USDC sederhana:
- Pengguna mendepositkan dolar AS melalui penerbit teregulasi.
- Penerbit tersebut mencetak USDC dalam jumlah setara, lalu mengirimkannya ke dompet pengguna.
- Pengguna juga dapat menebus USDC dengan dolar AS kapan saja, sementara sistem akan melakukan burning USDC dalam jumlah setara.
Proses deposit dolar AS, yang menghasilkan pencetakan USDC, dan penebusan dolar AS, yang berujung pada burning USDC, memastikan bahwa token secara konsisten mempertahankan rasio pertukaran satu banding satu dengan dolar AS. Dengan cara ini, pengguna dapat dengan mudah mengonversi antara USDC dan USD kapan saja.
Proses membeli USDC sederhana dan mudah diakses, karena hampir semua bursa utama, termasuk MEXC, mendukungnya. Berikut adalah langkah-langkah umumnya:
- Daftar akun: Buka akun, lalu selesaikan verifikasi KYC.
- Depositkan dana: Tambahkan dana melalui transfer bank, kartu kredit, atau metode pembayaran lainnya.
- Beli USDC: Pilih pasangan perdagangan USDC (misalnya, USDC/USDT, USDC/USD), masukkan jumlah, lalu konfirmasi pembelian.
Anda juga dapat membeli dan menebus USDC secara langsung melalui lembaga mitra resmi seperti Circle atau Coinbase yang memungkinkan konversi dan penarikan fiat ke USDC secara langsung.
Dalam pasar stablecoin, USD Coin (USDC) dan Tether (USDT) mewakili dua pesaing yang dominan. Berikut adalah ringkasan perbedaan utamanya:
- Transparansi: USDC sepenuhnya didukung oleh cadangan yang dimiliki oleh lembaga keuangan teregulasi dan didukung oleh laporan atestasi bulanan dari auditor independen, sehingga memberikan tingkat transparansi yang lebih tinggi. Sebaliknya, USDT secara historis menuai kritik terkait kejelasan dan kecukupan pengungkapan cadangannya.
- Kegunaan: USDC banyak digunakan dalam solusi pembayaran teregulasi, keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan investasi institusional. Namun, USDT memiliki keunggulan jelas dalam volume perdagangan dan tetap menjadi stablecoin paling likuid di pasar global.
- Pengawasan Regulatif: USDC menekankan kepatuhan dan beroperasi dalam kerangka regulasi AS yang ketat. USDT, meskipun menawarkan fleksibilitas operasional yang lebih besar, lebih sering menghadapi tantangan regulatif di seluruh dunia.
Akibatnya, USDC umumnya disukai oleh pengguna yang mengutamakan kepatuhan, keamanan, dan transparansi, sedangkan USDT terus menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari likuiditas mendalam dan kemudahan dalam perdagangan global.
Sebagai stablecoin, USD Coin (USDC) tidak dirancang sebagai aset investasi yang nilainya terus meningkat, karena nilainya secara konsisten dipertahankan pada sekitar 1 USD. Meskipun demikian, USDC tetap memiliki nilai investasi penting dalam beberapa konteks:
- Pelestarian Modal: Selama periode volatilitas tinggi di pasar mata uang kripto, investor sering kali mengonversi aset menjadi USDC sebagai hedging terhadap risiko.
- Peluang Yield DeFi: Melalui staking, peminjaman, atau penyediaan likuiditas, USDC dapat digunakan pada platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk menghasilkan pendapatan bunga.
- Transaksi Lintas Batas: USDC memungkinkan transfer global yang hampir instan dan berbiaya rendah, sehingga menawarkan alternatif praktis untuk saluran perbankan tradisional.
Oleh karena itu, USDC paling baik dipandang sebagai alat untuk manajemen modal dan stabilitas daripada sebagai sarana investasi spekulatif.
Meskipun USDC sendiri bukan aset yang mengalami apresiasi, token ini dapat memberikan yield tambahan melalui mekanisme staking dan peminjaman:
- Produk Berbasis Bursa: Platform seperti MEXC memungkinkan pengguna untuk melakukan staking USDC dan mendapatkan APR hingga 9,50%.
- Protokol DeFi: Protokol seperti Aave memungkinkan pengguna untuk mendapatkan USDC guna mendapatkan bunga pinjaman atau hadiah likuiditas.
- Penawaran Institusional: Penyedia fintech tertentu menawarkan produk terstruktur berdasarkan USDC yang dirancang untuk memberikan imbal hasil yang stabil dengan risiko yang relatif rendah.
Dengan cara ini, USDC berfungsi bukan hanya sebagai alat tukar dan alat pembayaran, melainkan juga sebagai aset penghasil pendapatan berisiko rendah dalam ekosistem keuangan terpusat dan terdesentralisasi.
Seiring dengan terus berkembangnya Web3, keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan solusi pembayaran lintas batas, kegunaan USD Coin (USDC) diperkirakan tumbuh secara signifikan. Dengan pemosisian sebagai stablecoin yang patuh, transparan, dan didukung oleh regulator, USDC berperan penting dalam peralihan global menuju keuangan digital. Meskipun USDT saat ini mempertahankan pangsa pasar yang lebih besar, kerangka kepatuhan USDC yang kuat dan dukungan institusional menunjukkan bahwa token ini siap menjadi kekuatan terdepan di sektor stablecoin pada tahun-tahun mendatang.
USDCoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi USDCoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.
Selain itu, Anda dapat:
- Periksa USDC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang USDCoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.
Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli USDCoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.
Berapa nilai USDCoin (USDC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda USDCoin (USDC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk USDCoin.
Cek prediksi harga USDCoin sekarang!
Memahami tokenomi USDCoin (USDC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDC sekarang!
Ingin mengetahui cara membeli USDCoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli USDCoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai USDCoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
