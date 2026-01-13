Harga Light it Up Hari Ini

Harga live Light it Up (LITT) hari ini adalah $ 0.0000003974, dengan perubahan 0.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LITT ke USD saat ini adalah $ 0.0000003974 per LITT.

Light it Up saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- LITT. Selama 24 jam terakhir, LITT diperdagangkan antara $ 0.0000003802 (low) dan $ 0.0000004199 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, LITT bergerak -0.23% dalam satu jam terakhir dan -95.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 5.15K.

Informasi Pasar Light it Up (LITT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 5.15K$ 5.15K $ 5.15K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8,345,400.00T$ 8,345,400.00T $ 8,345,400.00T Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 21,000,000,000,000,000,000,000,000 21,000,000,000,000,000,000,000,000 21,000,000,000,000,000,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Light it Up saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.15K. Suplai beredar LITT adalah --, dan total suplainya sebesar 21000000000000000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8,345,400.00T.