Harga live Light it Up hari ini adalah 0.0000003974 USD. Kapitalisasi pasar LITT adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual LITT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

$0.0000003974
-0.65%1D
Grafik Harga Live Light it Up (LITT)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:12:39 (UTC+8)

Harga Light it Up Hari Ini

Harga live Light it Up (LITT) hari ini adalah $ 0.0000003974, dengan perubahan 0.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LITT ke USD saat ini adalah $ 0.0000003974 per LITT.

Light it Up saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- LITT. Selama 24 jam terakhir, LITT diperdagangkan antara $ 0.0000003802 (low) dan $ 0.0000004199 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, LITT bergerak -0.23% dalam satu jam terakhir dan -95.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 5.15K.

Informasi Pasar Light it Up (LITT)

$ 5.15K
$ 8,345,400.00T
21,000,000,000,000,000,000,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar Light it Up saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.15K. Suplai beredar LITT adalah --, dan total suplainya sebesar 21000000000000000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8,345,400.00T.

Riwayat Harga Light it Up USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000003802
Low 24 Jam
$ 0.0000004199
High 24 Jam

$ 0.0000003802
$ 0.0000004199
-0.23%

-0.65%

-95.49%

-95.49%

Riwayat Harga Light it Up (LITT) USD

Pantau perubahan harga Light it Up untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000026-0.65%
30 Days$ -0.0299996026-100.00%
60 Hari$ -0.0299996026-100.00%
90 Hari$ -0.0299996026-100.00%
Perubahan Harga Light it Up Hari Ini

Hari ini, LITT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000000026 (-0.65%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Light it Up 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0299996026 (-100.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Light it Up 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LITT terlihat mengalami perubahan $ -0.0299996026 (-100.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Light it Up 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0299996026 (-100.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Light it Up (LITT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Light it Up sekarang.

Analisis AI untuk Light it Up

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Light it Up, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Light it Up?

Harga token LITT dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Utilitas token serta adopsi dalam ekosistem Light it Up
4. Dinamika permintaan dan penawaran, termasuk pembakaran atau rilis token
5. Pengumuman kemitraan dan perkembangan proyek
6. Berita regulasi yang memengaruhi token gaming/NFT
7. Keterlibatan komunitas dan aktivitas media sosial
8. Pergerakan harga Bitcoin dan altcoin utama
9. Pola analisis teknikal serta aktivitas para pemegang besar (whale)

Mengapa orang ingin tahu harga Light it Up hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Light it Up (LITT) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, mengelola portofolio, menentukan waktu pasar untuk membeli atau menjual, melacak kinerja investasi, dan tetap mendapat informasi terbaru tentang tren pasar. Harga real-time membantu para pedagang memanfaatkan volatilitas.

Prediksi Harga untuk Light it Up

Prediksi Harga Light it Up (LITT) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LITT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Light it Up (LITT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Light it Up berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Light it Up yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga LITT pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Light it Up.

Cara membeli & berinvestasi Light it Up di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Light it Up? Pembelian LITT dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Light it Up. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Light it Up (LITT) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Light it Up akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Light it Up (LITT)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Light it Up

Dengan memiliki Light it Up, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Light it Up (LITT) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
Maker
Taker
Biaya perdagangan Futures:
Maker
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Light it Up (LITT)

Light it Up: Dari Kegelapan Menuju Kilauan Neon. Di dunia yang diselimuti bayangan, Light it Up muncul sebagai perjalanan yang mempesona dengan kecepatan, warna, dan presisi — di mana setiap putaran menerangi kegelapan dan setiap percikan menghidupkan kembali dunia. Dengan gaya minimalis dan atmosfer elektriknya, ia mengubah lompatan sederhana menjadi simfoni cahaya yang memukau.

Sumber Daya Light it Up

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Light it Up, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Light it Up
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Light it Up

Perkembangan Industri Penting Light it Up (LITT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Light it Up Berita Populer

Peluncuran Mungkin Sudah Dekat di Salah Satu Altcoin yang Paling Ditunggu! Token Bergerak, Berikut Data Terbarunya!

Peluncuran Mungkin Sudah Dekat di Salah Satu Altcoin yang Paling Ditunggu! Token Bergerak, Berikut Data Terbarunya!

December 21, 2025
Lighter Mengalihkan 25% dari Pasokan LIT saat Trader Mengantisipasi Kemungkinan Airdrop

Lighter Mengalihkan 25% dari Pasokan LIT saat Trader Mengantisipasi Kemungkinan Airdrop

December 21, 2025
Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

January 13, 2026
Jelajahi Light it Up Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Light it Up (LITT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Light it Up secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LITT/USDT
$0.0000003974
$0.0000003974$0.0000003974
-0.65%
0.00% (USDT)

