Harga live Fasttoken hari ini adalah 1.84977 USD. Lacak informasi harga aktual FTN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FTN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FTN

Info Harga FTN

Penjelasan FTN

Whitepaper FTN

Situs Web Resmi FTN

Tokenomi FTN

Prakiraan Harga FTN

Riwayat FTN

Panduan Membeli FTN

Konverter FTN ke Mata Uang Fiat

Spot FTN

Futures USDT-M FTN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Fasttoken

Harga Fasttoken(FTN)

Harga Live 1 FTN ke USD:

$1.84963
$1.84963
+0.04%1D
USD
Grafik Harga Live Fasttoken (FTN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:39:05 (UTC+8)

Informasi Harga Fasttoken (FTN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.8
$ 1.8
Low 24 Jam
$ 1.92499
$ 1.92499
High 24 Jam

$ 1.8
$ 1.8

$ 1.92499
$ 1.92499

$ 4.609787964258712
$ 4.609787964258712

$ 0.3849164880140255
$ 0.3849164880140255

+0.28%

+0.04%

+2.04%

+2.04%

Harga aktual Fasttoken (FTN) adalah $ 1.84977. Selama 24 jam terakhir, FTN diperdagangkan antara low $ 1.8 dan high $ 1.92499, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFTN adalah $ 4.609787964258712, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.3849164880140255.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FTN telah berubah sebesar +0.28% selama 1 jam terakhir, +0.04% selama 24 jam, dan +2.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Fasttoken (FTN)

No.204

$ 806.98M
$ 806.98M

$ 902.76K
$ 902.76K

$ 1.85B
$ 1.85B

436.26M
436.26M

1,000,000,000
1,000,000,000

880,000,000
880,000,000

43.62%

FTN

Kapitalisasi Pasar Fasttoken saat ini adalah $ 806.98M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 902.76K. Suplai beredar FTN adalah 436.26M, dan total suplainya sebesar 880000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.85B.

Riwayat Harga Fasttoken (FTN) USD

Pantau perubahan harga Fasttoken untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007396+0.04%
30 Days$ +0.01316+0.71%
60 Hari$ -2.65137-58.91%
90 Hari$ -2.71892-59.52%
Perubahan Harga Fasttoken Hari Ini

Hari ini, FTN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0007396 (+0.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Fasttoken 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01316 (+0.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Fasttoken 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FTN terlihat mengalami perubahan $ -2.65137 (-58.91%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Fasttoken 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -2.71892 (-59.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Fasttoken (FTN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Fasttoken sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Fasttoken (FTN)

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

Fasttoken tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Fasttoken Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FTN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Fasttoken di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Fasttoken dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Fasttoken (USD)

Berapa nilai Fasttoken (FTN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fasttoken (FTN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fasttoken.

Cek prediksi harga Fasttoken sekarang!

Tokenomi Fasttoken (FTN)

Memahami tokenomi Fasttoken (FTN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FTN sekarang!

Cara membeli Fasttoken (FTN)

Ingin mengetahui cara membeli Fasttoken? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Fasttoken di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FTN ke Mata Uang Lokal

1 Fasttoken(FTN) ke VND
48,676.69755
1 Fasttoken(FTN) ke AUD
A$2.8486458
1 Fasttoken(FTN) ke GBP
1.4058252
1 Fasttoken(FTN) ke EUR
1.5908022
1 Fasttoken(FTN) ke USD
$1.84977
1 Fasttoken(FTN) ke MYR
RM7.7320386
1 Fasttoken(FTN) ke TRY
77.875317
1 Fasttoken(FTN) ke JPY
¥283.01481
1 Fasttoken(FTN) ke ARS
ARS$2,684.7006849
1 Fasttoken(FTN) ke RUB
150.2753148
1 Fasttoken(FTN) ke INR
164.0191059
1 Fasttoken(FTN) ke IDR
Rp30,829.4876682
1 Fasttoken(FTN) ke PHP
109.1919231
1 Fasttoken(FTN) ke EGP
￡E.87.4756233
1 Fasttoken(FTN) ke BRL
R$9.8777718
1 Fasttoken(FTN) ke CAD
C$2.6081757
1 Fasttoken(FTN) ke BDT
225.6904377
1 Fasttoken(FTN) ke NGN
2,661.5230668
1 Fasttoken(FTN) ke COP
$7,087.2272757
1 Fasttoken(FTN) ke ZAR
R.32.1120072
1 Fasttoken(FTN) ke UAH
77.8013262
1 Fasttoken(FTN) ke TZS
T.Sh.4,544.88489
1 Fasttoken(FTN) ke VES
Bs412.49871
1 Fasttoken(FTN) ke CLP
$1,742.48334
1 Fasttoken(FTN) ke PKR
Rs522.8189928
1 Fasttoken(FTN) ke KZT
973.0345131
1 Fasttoken(FTN) ke THB
฿59.932548
1 Fasttoken(FTN) ke TWD
NT$57.3243723
1 Fasttoken(FTN) ke AED
د.إ6.7886559
1 Fasttoken(FTN) ke CHF
Fr1.479816
1 Fasttoken(FTN) ke HKD
HK$14.3727129
1 Fasttoken(FTN) ke AMD
֏707.352048
1 Fasttoken(FTN) ke MAD
.د.م17.2213587
1 Fasttoken(FTN) ke MXN
$34.3502289
1 Fasttoken(FTN) ke SAR
ريال6.9366375
1 Fasttoken(FTN) ke ETB
Br283.9211973
1 Fasttoken(FTN) ke KES
KSh238.8792978
1 Fasttoken(FTN) ke JOD
د.أ1.31148693
1 Fasttoken(FTN) ke PLN
6.7886559
1 Fasttoken(FTN) ke RON
лв8.138988
1 Fasttoken(FTN) ke SEK
kr17.6838012
1 Fasttoken(FTN) ke BGN
лв3.1261113
1 Fasttoken(FTN) ke HUF
Ft618.4336041
1 Fasttoken(FTN) ke CZK
38.9746539
1 Fasttoken(FTN) ke KWD
د.ك0.56602962
1 Fasttoken(FTN) ke ILS
6.0487479
1 Fasttoken(FTN) ke BOB
Bs12.763413
1 Fasttoken(FTN) ke AZN
3.144609
1 Fasttoken(FTN) ke TJS
SM17.0548794
1 Fasttoken(FTN) ke GEL
5.0128767
1 Fasttoken(FTN) ke AOA
Kz1,687.730148
1 Fasttoken(FTN) ke BHD
.د.ب0.69551352
1 Fasttoken(FTN) ke BMD
$1.84977
1 Fasttoken(FTN) ke DKK
kr11.9495142
1 Fasttoken(FTN) ke HNL
L48.6119556
1 Fasttoken(FTN) ke MUR
85.08942
1 Fasttoken(FTN) ke NAD
$32.1305049
1 Fasttoken(FTN) ke NOK
kr18.867654
1 Fasttoken(FTN) ke NZD
$3.2740929
1 Fasttoken(FTN) ke PAB
B/.1.84977
1 Fasttoken(FTN) ke PGK
K7.8985179
1 Fasttoken(FTN) ke QAR
ر.ق6.7331628
1 Fasttoken(FTN) ke RSD
дин.187.751655
1 Fasttoken(FTN) ke UZS
soʻm22,021.0679052
1 Fasttoken(FTN) ke ALL
L155.1402099
1 Fasttoken(FTN) ke ANG
ƒ3.3110883
1 Fasttoken(FTN) ke AWG
ƒ3.329586
1 Fasttoken(FTN) ke BBD
$3.69954
1 Fasttoken(FTN) ke BAM
KM3.1261113
1 Fasttoken(FTN) ke BIF
Fr5,454.97173
1 Fasttoken(FTN) ke BND
$2.404701
1 Fasttoken(FTN) ke BSD
$1.84977
1 Fasttoken(FTN) ke JMD
$296.6106195
1 Fasttoken(FTN) ke KHR
7,428.7873062
1 Fasttoken(FTN) ke KMF
Fr789.85179
1 Fasttoken(FTN) ke LAK
40,212.3905001
1 Fasttoken(FTN) ke LKR
රු563.9393799
1 Fasttoken(FTN) ke MDL
L31.6495647
1 Fasttoken(FTN) ke MGA
Ar8,332.288965
1 Fasttoken(FTN) ke MOP
P14.79816
1 Fasttoken(FTN) ke MVR
28.486458
1 Fasttoken(FTN) ke MWK
MK3,205.836387
1 Fasttoken(FTN) ke MZN
MT118.2927915
1 Fasttoken(FTN) ke NPR
रु262.112409
1 Fasttoken(FTN) ke PYG
13,118.56884
1 Fasttoken(FTN) ke RWF
Fr2,687.71581
1 Fasttoken(FTN) ke SBD
$15.2051094
1 Fasttoken(FTN) ke SCR
27.8575362
1 Fasttoken(FTN) ke SRD
$71.216145
1 Fasttoken(FTN) ke SVC
$16.1669898
1 Fasttoken(FTN) ke SZL
L32.0935095
1 Fasttoken(FTN) ke TMT
m6.474195
1 Fasttoken(FTN) ke TND
د.ت5.47346943
1 Fasttoken(FTN) ke TTD
$12.5229429
1 Fasttoken(FTN) ke UGX
Sh6,466.79592
1 Fasttoken(FTN) ke XAF
Fr1,050.66936
1 Fasttoken(FTN) ke XCD
$4.994379
1 Fasttoken(FTN) ke XOF
Fr1,050.66936
1 Fasttoken(FTN) ke XPF
Fr190.52631
1 Fasttoken(FTN) ke BWP
P24.8794065
1 Fasttoken(FTN) ke BZD
$3.7180377
1 Fasttoken(FTN) ke CVE
$177.2819568
1 Fasttoken(FTN) ke DJF
Fr329.25906
1 Fasttoken(FTN) ke DOP
$118.940211
1 Fasttoken(FTN) ke DZD
د.ج241.5059712
1 Fasttoken(FTN) ke FJD
$4.2174756
1 Fasttoken(FTN) ke GNF
Fr16,083.75015
1 Fasttoken(FTN) ke GTQ
Q14.1692382
1 Fasttoken(FTN) ke GYD
$386.8978932
1 Fasttoken(FTN) ke ISK
kr233.07102

Sumber Daya Fasttoken

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Fasttoken, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Fasttoken
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fasttoken

Berapa nilai Fasttoken (FTN) hari ini?
Harga live FTN dalam USD adalah 1.84977 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FTN ke USD saat ini?
Harga FTN ke USD saat ini adalah $ 1.84977. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Fasttoken?
Kapitalisasi pasar FTN adalah $ 806.98M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FTN?
Suplai beredar FTN adalah 436.26M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FTN?
FTN mencapai harga ATH sebesar 4.609787964258712 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FTN?
FTN mencapai harga ATL 0.3849164880140255 USD.
Berapa volume perdagangan FTN?
Volume perdagangan 24 jam live FTN adalah $ 902.76K USD.
Akankah harga FTN naik lebih tinggi tahun ini?
FTN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FTN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:39:05 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Fasttoken (FTN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$1.84963
$100,954.59

$3,321.79

$156.08

$1.0003

$1.1465

$100,954.59

$3,321.79

$156.08

$2.2128

$1.0106

$0.00000

$0.00000

$30.75

$0.1149

$0.0003964

$0.015000

$4.458

$0.005147

$0.1149

$0.0000002272

