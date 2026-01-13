Harga Collect on Fanable Hari Ini

Harga live Collect on Fanable (COLLECT) hari ini adalah $ 0.08904, dengan perubahan 2.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COLLECT ke USD saat ini adalah $ 0.08904 per COLLECT.

Collect on Fanable saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- COLLECT. Selama 24 jam terakhir, COLLECT diperdagangkan antara $ 0.0723 (low) dan $ 0.08933 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, COLLECT bergerak +1.04% dalam satu jam terakhir dan +5.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 110.70K.

Informasi Pasar Collect on Fanable (COLLECT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 110.70K$ 110.70K $ 110.70K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 267.12M$ 267.12M $ 267.12M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Collect on Fanable saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 110.70K. Suplai beredar COLLECT adalah --, dan total suplainya sebesar 3000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 267.12M.