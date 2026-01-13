BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Collect on Fanable hari ini adalah 0.08904 USD. Kapitalisasi pasar COLLECT adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual COLLECT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Collect on Fanable hari ini adalah 0.08904 USD. Kapitalisasi pasar COLLECT adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual COLLECT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang COLLECT

Info Harga COLLECT

Penjelasan COLLECT

Situs Web Resmi COLLECT

Tokenomi COLLECT

Prakiraan Harga COLLECT

Riwayat COLLECT

Panduan Membeli COLLECT

Konverter COLLECT ke Mata Uang Fiat

Spot COLLECT

Futures USDT-M COLLECT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Collect on Fanable

Harga Collect on Fanable(COLLECT)

Harga Live 1 COLLECT ke USD:

$0.08907
$0.08907$0.08907
+2.59%1D
USD
Grafik Harga Live Collect on Fanable (COLLECT)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:09:58 (UTC+8)

Harga Collect on Fanable Hari Ini

Harga live Collect on Fanable (COLLECT) hari ini adalah $ 0.08904, dengan perubahan 2.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COLLECT ke USD saat ini adalah $ 0.08904 per COLLECT.

Collect on Fanable saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- COLLECT. Selama 24 jam terakhir, COLLECT diperdagangkan antara $ 0.0723 (low) dan $ 0.08933 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, COLLECT bergerak +1.04% dalam satu jam terakhir dan +5.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 110.70K.

Informasi Pasar Collect on Fanable (COLLECT)

--
----

$ 110.70K
$ 110.70K$ 110.70K

$ 267.12M
$ 267.12M$ 267.12M

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Collect on Fanable saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 110.70K. Suplai beredar COLLECT adalah --, dan total suplainya sebesar 3000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 267.12M.

Riwayat Harga Collect on Fanable USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0723
$ 0.0723$ 0.0723
Low 24 Jam
$ 0.08933
$ 0.08933$ 0.08933
High 24 Jam

$ 0.0723
$ 0.0723$ 0.0723

$ 0.08933
$ 0.08933$ 0.08933

--
----

--
----

+1.04%

+2.59%

+5.11%

+5.11%

Riwayat Harga Collect on Fanable (COLLECT) USD

Pantau perubahan harga Collect on Fanable untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0022487+2.59%
30 Days$ +0.07904+790.40%
60 Hari$ +0.07904+790.40%
90 Hari$ +0.07904+790.40%
Perubahan Harga Collect on Fanable Hari Ini

Hari ini, COLLECT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0022487 (+2.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Collect on Fanable 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.07904 (+790.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Collect on Fanable 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COLLECT terlihat mengalami perubahan $ +0.07904 (+790.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Collect on Fanable 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.07904 (+790.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Collect on Fanable (COLLECT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Collect on Fanable sekarang.

Analisis AI untuk Collect on Fanable

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Collect on Fanable, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Collect on Fanable?

Harga token yang dikumpulkan di Fanable dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Adopsi platform dan pertumbuhan pengguna – Semakin banyak kolektor yang bergabung, permintaan pun meningkat
2. Tren pasar NFT – Siklus bullish/bearish dalam koleksi digital memengaruhi utilitas
3. Pengumuman kemitraan – Kolaborasi baru mendorong spekulasi
4. Perluasan utilitas token – Kasus penggunaan tambahan meningkatkan nilai
5. Volume perdagangan dan likuiditas – Aktivitas yang lebih tinggi mendukung stabilitas harga
6. Sentimen pasar kripto secara keseluruhan – Pergerakan Bitcoin/ETH berdampak pada altcoin
7. Mekanisme pasokan – Pembakaran token atau staking mengurangi jumlah pasokan yang beredar

Mengapa orang ingin tahu harga Collect on Fanable hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga KOLEKSI hari ini karena beberapa alasan: keputusan perdagangan, pelacakan portofolio, analisis pasar, dan penentuan waktu investasi. Data harga real-time membantu para pedagang mengidentifikasi titik masuk/keluar, memantau keuntungan/kerugian, dan menilai tren pasar. Volatilitas harga kripto membuat harga saat ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Prediksi Harga untuk Collect on Fanable

Prediksi Harga Collect on Fanable (COLLECT) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target COLLECT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Collect on Fanable (COLLECT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Collect on Fanable berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Collect on Fanable yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga COLLECT pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Collect on Fanable.

Cara membeli & berinvestasi Collect on Fanable di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Collect on Fanable? Pembelian COLLECT dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Collect on Fanable. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Collect on Fanable (COLLECT) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Collect on Fanable akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Collect on Fanable (COLLECT)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Collect on Fanable

Dengan memiliki Collect on Fanable, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Collect on Fanable (COLLECT) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Collect on Fanable (COLLECT)

Fanable adalah pasar barang koleksi dunia nyata yang didukung oleh blockchain. Platform ini menciptakan pengalaman koleksi yang unik dengan ribuan item seperti kartu Pokemon berperingkat, buku komik, dan figurin. Fanable memungkinkan Anda untuk menyimpan koleksi fisik Anda, memperkaya koleksi Anda dengan item baru, atau menjualnya dengan cepat kepada khalayak kolektor yang luas. Dasbor intuitifnya memungkinkan pelacakan portofolio & laba rugi secara real-time. Platform ini memiliki jembatan web2/web3 yang mulus dengan integrasi pembayaran Stripe dan kripto serta bukti kepemilikan on-chain. Fanable memungkinkan pendaftaran pengguna ritel yang mudah melalui distribusi platform multi-saluran. Pasar ini tersedia di iOS, Google Play, aplikasi seluler, dan versi web. Didukung oleh pemain terkemuka di bidang koleksi dan web3, termasuk Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless, dan lainnya.

Sumber Daya Collect on Fanable

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Collect on Fanable, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Collect on Fanable
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Collect on Fanable

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:09:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Collect on Fanable (COLLECT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Collect on Fanable Berita Populer

HMRC Inggris Akan Mengumpulkan Data Transaksi Kripto dari Bursa Mulai Kamis

HMRC Inggris Akan Mengumpulkan Data Transaksi Kripto dari Bursa Mulai Kamis

January 1, 2026
Inggris dan 40+ negara mulai menerapkan CARF untuk pajak kripto

Inggris dan 40+ negara mulai menerapkan CARF untuk pajak kripto

January 1, 2026
Inggris Memberlakukan Aturan Pelaporan Pajak Kripto yang Menyeluruh, Memaksa Bursa untuk Transparansi Penuh kepada HMRC

Inggris Memberlakukan Aturan Pelaporan Pajak Kripto yang Menyeluruh, Memaksa Bursa untuk Transparansi Penuh kepada HMRC

January 2, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi Collect on Fanable Selengkapnya

COLLECT USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada COLLECT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures COLLECT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Collect on Fanable (COLLECT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Collect on Fanable secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
COLLECT/USDT
$0.08907
$0.08907$0.08907
+2.34%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9995
$0.9995$0.9995

+5.21%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01891
$0.01891$0.01891

+89.10%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8151
$0.8151$0.8151

+171.70%

Ranger

Ranger

RNGR

$0.6524
$0.6524$0.6524

+12.89%

EPHYRA

EPHYRA

EPH

$0.08109
$0.08109$0.08109

-0.11%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$2.9800
$2.9800$2.9800

+1,391.49%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01891
$0.01891$0.01891

+89.10%

UCN

UCN

UCN

$942.69
$942.69$942.69

+33.95%

Dolomite

Dolomite

DOLO

$0.07071
$0.07071$0.07071

+29.74%

Nexsay

Nexsay

NEXSAY

$0.000000004329
$0.000000004329$0.000000004329

+26.87%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator COLLECT ke USD

Jumlah

COLLECT
COLLECT
USD
USD

1 COLLECT = 0.08904 USD