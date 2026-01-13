Fintech Pan-Afrika NALA memperdalam jalur stablecoin untuk mempercepat aliran dolar

NALA, sebuah startup pembayaran pan-Afrika yang beroperasi di 18 negara, telah bermitra dengan penyedia infrastruktur pembayaran berbasis di Inggris, Noah, untuk meluncurkan jaringan penyelesaian lintas batas untuk Afrika dan Asia. Ini akan memungkinkan pedagang di pasar berkembang untuk menerima pembayaran stablecoin dan mengonversinya secara instan ke mata uang lokal.

Membangun debut platform pembayaran B2B-nya, Rafiki, pada Maret 2024, NALA memperdalam jalur pembayaran stablecoin-nya, bertujuan untuk mempercepat arus dolar ke pasar berkembang di mana UKM menghadapi penundaan dan biaya tinggi dalam memindahkan uang. Jaringan baru ini, yang terintegrasi ke dalam Rafiki, akan memungkinkan perusahaan global yang beroperasi di Afrika dan Asia untuk mengumpulkan dana dalam dolar AS dan membayar dalam mata uang lokal dalam hitungan menit, menggunakan stablecoin sebagai lapisan penyelesaian.

Kedua perusahaan menargetkan inefisiensi dalam sistem pembayaran tradisional, di mana remitansi ke Afrika dan Asia yang digabungkan telah melebihi $460 miliar sejak 2022, namun biaya rata-rata ke Afrika Sub-Sahara mencapai 8,16%, dan banyak koridor Asia mengenakan biaya sekitar 5%, yang diterjemahkan menjadi puluhan miliar dolar dalam biaya tahunan dan likuiditas yang terikat untuk rumah tangga dan bisnis.

"Kami membangun NALA dan Rafiki untuk menggerakkan pergerakan uang global ke pasar berkembang, bukan hanya remitansi," kata Benjamin Fernandes, CEO dan pendiri NALA. "Kami telah melihat peningkatan permintaan 100x untuk on-ramp dan off-ramp stablecoin di pasar berkembang selama 12 bulan terakhir. Akses ke koleksi USD yang patuh dan penyelesaian stablecoin dalam skala besar telah menjadi salah satu kendala terbesar bagi bisnis global yang beroperasi di wilayah-wilayah ini."

Bermitra dengan Noah memungkinkan NALA untuk menawarkan penggunaan akun global, di mana perusahaan dapat mengumpulkan dolar di mana saja di dunia dan membayar secara instan dalam mata uang lokal, semuanya melalui jalur berlisensi dan teregulasi, kata Fernandes.

Pembayaran lintas batas ke pasar berkembang tetap menjadi salah satu yang paling mahal dan kompleks secara operasional dalam keuangan global. Transfer sering membutuhkan dua hingga tiga hari kerja untuk diselesaikan; bisnis harus mengelola hubungan perbankan yang terfragmentasi, spread FX, dan modal yang terjebak.

Stablecoin, token digital yang dipatok pada mata uang lokal, telah diajukan sebagai solusi, terutama di negara-negara dengan mata uang yang volatil atau akses terbatas ke likuiditas dolar. Tetapi penggunaannya dalam skala besar telah dibatasi oleh kompleksitas regulasi dan kurangnya on-ramp dan off-ramp yang patuh yang menghubungkan dolar digital ke sistem perbankan lokal dan uang seluler.

Kemitraan Noah–NALA berusaha mengatasi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan koleksi dolar global dengan distribusi lokal yang diatur. Dalam pengaturan ini, Noah menyediakan akun virtual dolar AS yang memungkinkan bisnis untuk menerima dana melalui transfer bank standar. Dana tersebut dikonversi menjadi stablecoin secara real time, dengan pemeriksaan kepatuhan dilakukan di titik masuk.

NALA kemudian merutekan nilai yang diselesaikan melalui Rafiki, menghubungkan langsung ke bank lokal dan jaringan uang seluler di berbagai pasar berkembang. NALA memegang lebih dari 10 lisensi regulasi secara global, memungkinkannya untuk mendukung konversi bilateral antara stablecoin dan mata uang lokal.

"Selama bertahun-tahun, pasar berkembang kurang terlayani oleh infrastruktur pembayaran global yang tidak pernah dirancang untuk skala, kecepatan, atau realitasnya," kata Shah Ramezani, CEO dan pendiri Noah. "Kemitraan ini menghilangkan gesekan struktural, memulihkan kepercayaan dalam penyelesaian, dan memberikan bisnis dan konsumen akses yang andal ke pergerakan uang global. Stablecoin bukan cerita tersendiri, mereka adalah jalur yang akhirnya membuat penyelesaian USD yang instan dan patuh menjadi mungkin dalam skala besar."

Peluncuran ini membangun di atas posisi terbaru NALA sebagai penyedia infrastruktur daripada aplikasi remitansi konsumen. Startup tersebut mengatakan volume pembayaran infrastrukturnya naik dari $0 menjadi $1 miliar dalam 18 bulan; itu menumbuhkan bisnisnya lima kali lipat dan pendapatannya sepuluh kali lipat dalam tahun lalu, dengan permintaan didorong oleh bisnis global yang mencari penyelesaian lebih cepat dan akses yang dapat diprediksi ke dolar di pasar berkembang.

Rafiki, produk pembayaran application programming interface (API) B2B-nya, telah berkembang 30x dalam 12 bulan terakhir, dan sekarang menghitung MoneyGram di antara mitranya, menurut startup tersebut.

Kasus penggunaan termasuk penggajian global, pembayaran platform, manajemen treasury, dan koleksi pedagang, area di mana penundaan penyelesaian dapat secara material mempengaruhi modal kerja. Untuk bisnis dan individu di ekonomi inflasi tinggi, akses ke akun denominasi dolar yang dikonversi menjadi stablecoin juga dapat berfungsi sebagai bentuk pelestarian nilai.

Sementara regulator secara global terus meneliti stablecoin, terutama seputar cadangan, risiko sistemik dan moneter, startup seperti Noah dan NALA bertaruh bahwa infrastruktur yang patuh—daripada spekulasi kripto konsumen—akan mendorong fase adopsi berikutnya.

Para mitra mengatakan jaringan penyelesaian stablecoin akan beroperasi sepanjang waktu, independen dari jam perbankan lokal, memposisikannya sebagai lapisan alternatif untuk beberapa ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia.