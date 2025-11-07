Apa yang dimaksud dengan DOGE (DOGE)

Dogecoin adalah mata uang kripto yang berfokus pada utilitas aktual sebagai mata uang. Kami menyediakan waktu blok yang cepat dan biaya yang sangat rendah yang membuat Dogecoin cocok untuk digunakan dalam transaksi mikro tetapi juga sebagai opsi pembayaran untuk toko online. Dogecoin telah diadopsi oleh pengecer online dan dapat digunakan dengan mudah sebagai sarana transfer uang konsumen ke konsumen juga. Dogecoin adalah mata uang kripto yang berfokus pada utilitas aktual sebagai mata uang. Kami menyediakan waktu blok yang cepat dan biaya yang sangat rendah yang membuat Dogecoin cocok untuk digunakan dalam transaksi mikro tetapi juga sebagai opsi pembayaran untuk toko online. Dogecoin telah diadopsi oleh pengecer online dan dapat digunakan dengan mudah sebagai sarana transfer uang konsumen ke konsumen juga.

DOGE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DOGE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DOGE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang DOGE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DOGE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DOGE (USD)

Berapa nilai DOGE (DOGE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DOGE (DOGE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DOGE.

Cek prediksi harga DOGE sekarang!

Tokenomi DOGE (DOGE)

Memahami tokenomi DOGE (DOGE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOGE sekarang!

Cara membeli DOGE (DOGE)

Ingin mengetahui cara membeli DOGE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DOGE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DOGE ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya DOGE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DOGE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DOGE Berapa nilai DOGE (DOGE) hari ini? Harga live DOGE dalam USD adalah 0.16146 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DOGE ke USD saat ini? $ 0.16146 . Cobalah Harga DOGE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DOGE? Kapitalisasi pasar DOGE adalah $ 24.49B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DOGE? Suplai beredar DOGE adalah 151.65B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DOGE? DOGE mencapai harga ATH sebesar 0.7375666 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DOGE? DOGE mencapai harga ATL 0.000085474399384111 USD . Berapa volume perdagangan DOGE? Volume perdagangan 24 jam live DOGE adalah $ 63.80M USD . Akankah harga DOGE naik lebih tinggi tahun ini? DOGE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOGE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting DOGE (DOGE)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi