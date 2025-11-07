BursaDEX+
Harga live DOGE hari ini adalah 0.16146 USD. Lacak informasi harga aktual DOGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DOGE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DOGE

Info Harga DOGE

Penjelasan DOGE

Whitepaper DOGE

Situs Web Resmi DOGE

Tokenomi DOGE

Prakiraan Harga DOGE

Riwayat DOGE

Panduan Membeli DOGE

Konverter DOGE ke Mata Uang Fiat

Spot DOGE

Futures Coin-M DOGE

Futures USDT-M DOGE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo DOGE

Harga DOGE(DOGE)

Harga Live 1 DOGE ke USD:

$0.16146
$0.16146
+1.44%1D
USD
Grafik Harga Live DOGE (DOGE)
Informasi Harga DOGE (DOGE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.15708
$ 0.15708
Low 24 Jam
$ 0.16828
$ 0.16828
High 24 Jam

$ 0.15708
$ 0.15708

$ 0.16828
$ 0.16828

$ 0.7375666
$ 0.7375666

$ 0.000085474399384111
$ 0.000085474399384111

+0.29%

+1.44%

-10.00%

-10.00%

Harga aktual DOGE (DOGE) adalah $ 0.16146. Selama 24 jam terakhir, DOGE diperdagangkan antara low $ 0.15708 dan high $ 0.16828, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDOGE adalah $ 0.7375666, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000085474399384111.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DOGE telah berubah sebesar +0.29% selama 1 jam terakhir, +1.44% selama 24 jam, dan -10.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DOGE (DOGE)

No.9

$ 24.49B
$ 24.49B

$ 63.80M
$ 63.80M

$ 24.49B
$ 24.49B

151.65B
151.65B

--
--

151,654,326,383.70526
151,654,326,383.70526

0.73%

2013-12-12 00:00:00

$ 0.000559
$ 0.000559

DOGE

Kapitalisasi Pasar DOGE saat ini adalah $ 24.49B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 63.80M. Suplai beredar DOGE adalah 151.65B, dan total suplainya sebesar 151654326383.70526. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.49B.

Riwayat Harga DOGE (DOGE) USD

Pantau perubahan harga DOGE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002292+1.44%
30 Days$ -0.08828-35.35%
60 Hari$ -0.06731-29.43%
90 Hari$ -0.06891-29.92%
Perubahan Harga DOGE Hari Ini

Hari ini, DOGE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.002292 (+1.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DOGE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.08828 (-35.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DOGE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DOGE terlihat mengalami perubahan $ -0.06731 (-29.43%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DOGE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.06891 (-29.92%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DOGE (DOGE)?

Lihat halaman Riwayat Harga DOGE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DOGE (DOGE)

Dogecoin adalah mata uang kripto yang berfokus pada utilitas aktual sebagai mata uang. Kami menyediakan waktu blok yang cepat dan biaya yang sangat rendah yang membuat Dogecoin cocok untuk digunakan dalam transaksi mikro tetapi juga sebagai opsi pembayaran untuk toko online. Dogecoin telah diadopsi oleh pengecer online dan dapat digunakan dengan mudah sebagai sarana transfer uang konsumen ke konsumen juga.

DOGE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DOGE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DOGE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DOGE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DOGE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DOGE (USD)

Berapa nilai DOGE (DOGE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DOGE (DOGE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DOGE.

Cek prediksi harga DOGE sekarang!

Tokenomi DOGE (DOGE)

Memahami tokenomi DOGE (DOGE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOGE sekarang!

Cara membeli DOGE (DOGE)

Ingin mengetahui cara membeli DOGE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DOGE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DOGE ke Mata Uang Lokal

1 DOGE(DOGE) ke VND
4,248.8199
1 DOGE(DOGE) ke AUD
A$0.2486484
1 DOGE(DOGE) ke GBP
0.1227096
1 DOGE(DOGE) ke EUR
0.1388556
1 DOGE(DOGE) ke USD
$0.16146
1 DOGE(DOGE) ke MYR
RM0.6749028
1 DOGE(DOGE) ke TRY
6.797466
1 DOGE(DOGE) ke JPY
¥24.70338
1 DOGE(DOGE) ke ARS
ARS$234.3382002
1 DOGE(DOGE) ke RUB
13.1170104
1 DOGE(DOGE) ke INR
14.3166582
1 DOGE(DOGE) ke IDR
Rp2,690.9989236
1 DOGE(DOGE) ke PHP
9.5309838
1 DOGE(DOGE) ke EGP
￡E.7.6354434
1 DOGE(DOGE) ke BRL
R$0.8621964
1 DOGE(DOGE) ke CAD
C$0.2276586
1 DOGE(DOGE) ke BDT
19.6997346
1 DOGE(DOGE) ke NGN
232.3151064
1 DOGE(DOGE) ke COP
$618.6194586
1 DOGE(DOGE) ke ZAR
R.2.8029456
1 DOGE(DOGE) ke UAH
6.7910076
1 DOGE(DOGE) ke TZS
T.Sh.396.70722
1 DOGE(DOGE) ke VES
Bs36.00558
1 DOGE(DOGE) ke CLP
$152.09532
1 DOGE(DOGE) ke PKR
Rs45.6350544
1 DOGE(DOGE) ke KZT
84.9328038
1 DOGE(DOGE) ke THB
฿5.231304
1 DOGE(DOGE) ke TWD
NT$5.0036454
1 DOGE(DOGE) ke AED
د.إ0.5925582
1 DOGE(DOGE) ke CHF
Fr0.129168
1 DOGE(DOGE) ke HKD
HK$1.2545442
1 DOGE(DOGE) ke AMD
֏61.742304
1 DOGE(DOGE) ke MAD
.د.م1.5031926
1 DOGE(DOGE) ke MXN
$2.9983122
1 DOGE(DOGE) ke SAR
ريال0.605475
1 DOGE(DOGE) ke ETB
Br24.7824954
1 DOGE(DOGE) ke KES
KSh20.8509444
1 DOGE(DOGE) ke JOD
د.أ0.11447514
1 DOGE(DOGE) ke PLN
0.5925582
1 DOGE(DOGE) ke RON
лв0.710424
1 DOGE(DOGE) ke SEK
kr1.5435576
1 DOGE(DOGE) ke BGN
лв0.2728674
1 DOGE(DOGE) ke HUF
Ft53.9809218
1 DOGE(DOGE) ke CZK
3.4019622
1 DOGE(DOGE) ke KWD
د.ك0.04940676
1 DOGE(DOGE) ke ILS
0.5279742
1 DOGE(DOGE) ke BOB
Bs1.114074
1 DOGE(DOGE) ke AZN
0.274482
1 DOGE(DOGE) ke TJS
SM1.4886612
1 DOGE(DOGE) ke GEL
0.4375566
1 DOGE(DOGE) ke AOA
Kz147.316104
1 DOGE(DOGE) ke BHD
.د.ب0.06070896
1 DOGE(DOGE) ke BMD
$0.16146
1 DOGE(DOGE) ke DKK
kr1.0430316
1 DOGE(DOGE) ke HNL
L4.2431688
1 DOGE(DOGE) ke MUR
7.42716
1 DOGE(DOGE) ke NAD
$2.8045602
1 DOGE(DOGE) ke NOK
kr1.646892
1 DOGE(DOGE) ke NZD
$0.2857842
1 DOGE(DOGE) ke PAB
B/.0.16146
1 DOGE(DOGE) ke PGK
K0.6894342
1 DOGE(DOGE) ke QAR
ر.ق0.5877144
1 DOGE(DOGE) ke RSD
дин.16.38819
1 DOGE(DOGE) ke UZS
soʻm1,922.1425496
1 DOGE(DOGE) ke ALL
L13.5416502
1 DOGE(DOGE) ke ANG
ƒ0.2890134
1 DOGE(DOGE) ke AWG
ƒ0.290628
1 DOGE(DOGE) ke BBD
$0.32292
1 DOGE(DOGE) ke BAM
KM0.2728674
1 DOGE(DOGE) ke BIF
Fr476.14554
1 DOGE(DOGE) ke BND
$0.209898
1 DOGE(DOGE) ke BSD
$0.16146
1 DOGE(DOGE) ke JMD
$25.890111
1 DOGE(DOGE) ke KHR
648.4330476
1 DOGE(DOGE) ke KMF
Fr68.94342
1 DOGE(DOGE) ke LAK
3,509.9999298
1 DOGE(DOGE) ke LKR
රු49.2243102
1 DOGE(DOGE) ke MDL
L2.7625806
1 DOGE(DOGE) ke MGA
Ar727.29657
1 DOGE(DOGE) ke MOP
P1.29168
1 DOGE(DOGE) ke MVR
2.486484
1 DOGE(DOGE) ke MWK
MK279.826326
1 DOGE(DOGE) ke MZN
MT10.325367
1 DOGE(DOGE) ke NPR
रु22.878882
1 DOGE(DOGE) ke PYG
1,145.07432
1 DOGE(DOGE) ke RWF
Fr234.60138
1 DOGE(DOGE) ke SBD
$1.3272012
1 DOGE(DOGE) ke SCR
2.4315876
1 DOGE(DOGE) ke SRD
$6.21621
1 DOGE(DOGE) ke SVC
$1.4111604
1 DOGE(DOGE) ke SZL
L2.801331
1 DOGE(DOGE) ke TMT
m0.56511
1 DOGE(DOGE) ke TND
د.ت0.47776014
1 DOGE(DOGE) ke TTD
$1.0930842
1 DOGE(DOGE) ke UGX
Sh564.46416
1 DOGE(DOGE) ke XAF
Fr91.70928
1 DOGE(DOGE) ke XCD
$0.435942
1 DOGE(DOGE) ke XOF
Fr91.70928
1 DOGE(DOGE) ke XPF
Fr16.63038
1 DOGE(DOGE) ke BWP
P2.171637
1 DOGE(DOGE) ke BZD
$0.3245346
1 DOGE(DOGE) ke CVE
$15.4743264
1 DOGE(DOGE) ke DJF
Fr28.73988
1 DOGE(DOGE) ke DOP
$10.381878
1 DOGE(DOGE) ke DZD
د.ج21.0802176
1 DOGE(DOGE) ke FJD
$0.3681288
1 DOGE(DOGE) ke GNF
Fr1,403.8947
1 DOGE(DOGE) ke GTQ
Q1.2367836
1 DOGE(DOGE) ke GYD
$33.7709736
1 DOGE(DOGE) ke ISK
kr20.34396

Sumber Daya DOGE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DOGE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DOGE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DOGE

Berapa nilai DOGE (DOGE) hari ini?
Harga live DOGE dalam USD adalah 0.16146 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DOGE ke USD saat ini?
Harga DOGE ke USD saat ini adalah $ 0.16146. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DOGE?
Kapitalisasi pasar DOGE adalah $ 24.49B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DOGE?
Suplai beredar DOGE adalah 151.65B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DOGE?
DOGE mencapai harga ATH sebesar 0.7375666 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DOGE?
DOGE mencapai harga ATL 0.000085474399384111 USD.
Berapa volume perdagangan DOGE?
Volume perdagangan 24 jam live DOGE adalah $ 63.80M USD.
Akankah harga DOGE naik lebih tinggi tahun ini?
DOGE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOGE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting DOGE (DOGE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,844.00

