Harga live Across Protocol hari ini adalah 0.06426 USD. Lacak informasi harga aktual ACX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ACX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Across Protocol hari ini adalah 0.06426 USD. Lacak informasi harga aktual ACX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ACX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Across Protocol(ACX)

Harga Live 1 ACX ke USD:

$0.06426
+1.48%1D
USD
Grafik Harga Live Across Protocol (ACX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:02:38 (UTC+8)

Informasi Harga Across Protocol (ACX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0621
Low 24 Jam
$ 0.06713
High 24 Jam

$ 0.0621
$ 0.06713
$ 1.7394538371572816
$ 0.03506312954269173
-2.58%

+1.48%

+4.50%

+4.50%

Harga aktual Across Protocol (ACX) adalah $ 0.06426. Selama 24 jam terakhir, ACX diperdagangkan antara low $ 0.0621 dan high $ 0.06713, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highACX adalah $ 1.7394538371572816, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03506312954269173.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ACX telah berubah sebesar -2.58% selama 1 jam terakhir, +1.48% selama 24 jam, dan +4.50% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Across Protocol (ACX)

No.531

$ 41.12M
$ 609.09K
$ 64.26M
639.94M
1,000,000,000
1,000,000,000
63.99%

ETH

Kapitalisasi Pasar Across Protocol saat ini adalah $ 41.12M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 609.09K. Suplai beredar ACX adalah 639.94M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 64.26M.

Riwayat Harga Across Protocol (ACX) USD

Pantau perubahan harga Across Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0009372+1.48%
30 Days$ -0.05099-44.25%
60 Hari$ -0.07038-52.28%
90 Hari$ -0.11137-63.42%
Perubahan Harga Across Protocol Hari Ini

Hari ini, ACX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0009372 (+1.48%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Across Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05099 (-44.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Across Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ACX terlihat mengalami perubahan $ -0.07038 (-52.28%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Across Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.11137 (-63.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Across Protocol (ACX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Across Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Across Protocol (ACX)

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Across Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Across Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ACX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Across Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Across Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Across Protocol (USD)

Berapa nilai Across Protocol (ACX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Across Protocol (ACX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Across Protocol.

Cek prediksi harga Across Protocol sekarang!

Tokenomi Across Protocol (ACX)

Memahami tokenomi Across Protocol (ACX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ACX sekarang!

Cara membeli Across Protocol (ACX)

Ingin mengetahui cara membeli Across Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Across Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ACX ke Mata Uang Lokal

1 Across Protocol(ACX) ke VND
1,691.0019
1 Across Protocol(ACX) ke AUD
A$0.0989604
1 Across Protocol(ACX) ke GBP
0.0488376
1 Across Protocol(ACX) ke EUR
0.0552636
1 Across Protocol(ACX) ke USD
$0.06426
1 Across Protocol(ACX) ke MYR
RM0.2686068
1 Across Protocol(ACX) ke TRY
2.7059886
1 Across Protocol(ACX) ke JPY
¥9.83178
1 Across Protocol(ACX) ke ARS
ARS$93.2650362
1 Across Protocol(ACX) ke RUB
5.2204824
1 Across Protocol(ACX) ke INR
5.6972916
1 Across Protocol(ACX) ke IDR
Rp1,070.9995716
1 Across Protocol(ACX) ke PHP
3.79134
1 Across Protocol(ACX) ke EGP
￡E.3.039498
1 Across Protocol(ACX) ke BRL
R$0.343791
1 Across Protocol(ACX) ke CAD
C$0.0906066
1 Across Protocol(ACX) ke BDT
7.8403626
1 Across Protocol(ACX) ke NGN
92.4598584
1 Across Protocol(ACX) ke COP
$246.2064066
1 Across Protocol(ACX) ke ZAR
R.1.1155536
1 Across Protocol(ACX) ke UAH
2.7027756
1 Across Protocol(ACX) ke TZS
T.Sh.157.88682
1 Across Protocol(ACX) ke VES
Bs14.32998
1 Across Protocol(ACX) ke CLP
$60.53292
1 Across Protocol(ACX) ke PKR
Rs18.1624464
1 Across Protocol(ACX) ke KZT
33.8026878
1 Across Protocol(ACX) ke THB
฿2.082024
1 Across Protocol(ACX) ke TWD
NT$1.9907748
1 Across Protocol(ACX) ke AED
د.إ0.2358342
1 Across Protocol(ACX) ke CHF
Fr0.051408
1 Across Protocol(ACX) ke HKD
HK$0.4993002
1 Across Protocol(ACX) ke AMD
֏24.573024
1 Across Protocol(ACX) ke MAD
.د.م0.5982606
1 Across Protocol(ACX) ke MXN
$1.1926656
1 Across Protocol(ACX) ke SAR
ريال0.240975
1 Across Protocol(ACX) ke ETB
Br9.8632674
1 Across Protocol(ACX) ke KES
KSh8.2985364
1 Across Protocol(ACX) ke JOD
د.أ0.04556034
1 Across Protocol(ACX) ke PLN
0.2364768
1 Across Protocol(ACX) ke RON
лв0.282744
1 Across Protocol(ACX) ke SEK
kr0.6143256
1 Across Protocol(ACX) ke BGN
лв0.1085994
1 Across Protocol(ACX) ke HUF
Ft21.4911144
1 Across Protocol(ACX) ke CZK
1.3546008
1 Across Protocol(ACX) ke KWD
د.ك0.01966356
1 Across Protocol(ACX) ke ILS
0.2101302
1 Across Protocol(ACX) ke BOB
Bs0.443394
1 Across Protocol(ACX) ke AZN
0.109242
1 Across Protocol(ACX) ke TJS
SM0.5924772
1 Across Protocol(ACX) ke GEL
0.1741446
1 Across Protocol(ACX) ke AOA
Kz58.630824
1 Across Protocol(ACX) ke BHD
.د.ب0.02416176
1 Across Protocol(ACX) ke BMD
$0.06426
1 Across Protocol(ACX) ke DKK
kr0.4151196
1 Across Protocol(ACX) ke HNL
L1.6887528
1 Across Protocol(ACX) ke MUR
2.95596
1 Across Protocol(ACX) ke NAD
$1.1161962
1 Across Protocol(ACX) ke NOK
kr0.655452
1 Across Protocol(ACX) ke NZD
$0.1137402
1 Across Protocol(ACX) ke PAB
B/.0.06426
1 Across Protocol(ACX) ke PGK
K0.2743902
1 Across Protocol(ACX) ke QAR
ر.ق0.2339064
1 Across Protocol(ACX) ke RSD
дин.6.5236752
1 Across Protocol(ACX) ke UZS
soʻm764.9998776
1 Across Protocol(ACX) ke ALL
L5.3894862
1 Across Protocol(ACX) ke ANG
ƒ0.1150254
1 Across Protocol(ACX) ke AWG
ƒ0.115668
1 Across Protocol(ACX) ke BBD
$0.12852
1 Across Protocol(ACX) ke BAM
KM0.1085994
1 Across Protocol(ACX) ke BIF
Fr189.50274
1 Across Protocol(ACX) ke BND
$0.083538
1 Across Protocol(ACX) ke BSD
$0.06426
1 Across Protocol(ACX) ke JMD
$10.304091
1 Across Protocol(ACX) ke KHR
258.0720156
1 Across Protocol(ACX) ke KMF
Fr27.43902
1 Across Protocol(ACX) ke LAK
1,396.9564938
1 Across Protocol(ACX) ke LKR
රු19.5909462
1 Across Protocol(ACX) ke MDL
L1.0994886
1 Across Protocol(ACX) ke MGA
Ar289.45917
1 Across Protocol(ACX) ke MOP
P0.51408
1 Across Protocol(ACX) ke MVR
0.989604
1 Across Protocol(ACX) ke MWK
MK111.369006
1 Across Protocol(ACX) ke MZN
MT4.109427
1 Across Protocol(ACX) ke NPR
रु9.105642
1 Across Protocol(ACX) ke PYG
455.73192
1 Across Protocol(ACX) ke RWF
Fr93.36978
1 Across Protocol(ACX) ke SBD
$0.5282172
1 Across Protocol(ACX) ke SCR
0.8951418
1 Across Protocol(ACX) ke SRD
$2.47401
1 Across Protocol(ACX) ke SVC
$0.5616324
1 Across Protocol(ACX) ke SZL
L1.114911
1 Across Protocol(ACX) ke TMT
m0.22491
1 Across Protocol(ACX) ke TND
د.ت0.19014534
1 Across Protocol(ACX) ke TTD
$0.4350402
1 Across Protocol(ACX) ke UGX
Sh224.65296
1 Across Protocol(ACX) ke XAF
Fr36.49968
1 Across Protocol(ACX) ke XCD
$0.173502
1 Across Protocol(ACX) ke XOF
Fr36.49968
1 Across Protocol(ACX) ke XPF
Fr6.61878
1 Across Protocol(ACX) ke BWP
P0.864297
1 Across Protocol(ACX) ke BZD
$0.1291626
1 Across Protocol(ACX) ke CVE
$6.1586784
1 Across Protocol(ACX) ke DJF
Fr11.43828
1 Across Protocol(ACX) ke DOP
$4.131918
1 Across Protocol(ACX) ke DZD
د.ج8.3910708
1 Across Protocol(ACX) ke FJD
$0.1465128
1 Across Protocol(ACX) ke GNF
Fr558.7407
1 Across Protocol(ACX) ke GTQ
Q0.4922316
1 Across Protocol(ACX) ke GYD
$13.4406216
1 Across Protocol(ACX) ke ISK
kr8.09676

Sumber Daya Across Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Across Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Across Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Across Protocol

Berapa nilai Across Protocol (ACX) hari ini?
Harga live ACX dalam USD adalah 0.06426 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ACX ke USD saat ini?
Harga ACX ke USD saat ini adalah $ 0.06426. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Across Protocol?
Kapitalisasi pasar ACX adalah $ 41.12M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ACX?
Suplai beredar ACX adalah 639.94M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ACX?
ACX mencapai harga ATH sebesar 1.7394538371572816 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ACX?
ACX mencapai harga ATL 0.03506312954269173 USD.
Berapa volume perdagangan ACX?
Volume perdagangan 24 jam live ACX adalah $ 609.09K USD.
Akankah harga ACX naik lebih tinggi tahun ini?
ACX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ACX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:02:38 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

