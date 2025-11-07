Apa yang dimaksud dengan Across Protocol (ACX)

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Prediksi Harga Across Protocol (USD)

Berapa nilai Across Protocol (ACX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Across Protocol (ACX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Across Protocol.

Tokenomi Across Protocol (ACX)

Memahami tokenomi Across Protocol (ACX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ACX sekarang!

Cara membeli Across Protocol (ACX)

ACX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Across Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Across Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Perkembangan Industri Penting Across Protocol (ACX)

