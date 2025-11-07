BursaDEX+
Harga live Origin hari ini adalah 0.03981 USD. Lacak informasi harga aktual OGN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OGN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OGN

Info Harga OGN

Penjelasan OGN

Whitepaper OGN

Situs Web Resmi OGN

Tokenomi OGN

Prakiraan Harga OGN

Riwayat OGN

Panduan Membeli OGN

Konverter OGN ke Mata Uang Fiat

Spot OGN

Futures USDT-M OGN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Origin

Harga Origin(OGN)

Harga Live 1 OGN ke USD:

$0.03981
$0.03981$0.03981
+1.63%1D
USD
Grafik Harga Live Origin (OGN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:03:55 (UTC+8)

Informasi Harga Origin (OGN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03856
$ 0.03856$ 0.03856
Low 24 Jam
$ 0.04037
$ 0.04037$ 0.04037
High 24 Jam

$ 0.03856
$ 0.03856$ 0.03856

$ 0.04037
$ 0.04037$ 0.04037

$ 3.38825924
$ 3.38825924$ 3.38825924

$ 0.018833599755359903
$ 0.018833599755359903$ 0.018833599755359903

+0.05%

+1.63%

-11.99%

-11.99%

Harga aktual Origin (OGN) adalah $ 0.03981. Selama 24 jam terakhir, OGN diperdagangkan antara low $ 0.03856 dan high $ 0.04037, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOGN adalah $ 3.38825924, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.018833599755359903.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OGN telah berubah sebesar +0.05% selama 1 jam terakhir, +1.63% selama 24 jam, dan -11.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Origin (OGN)

No.697

$ 26.28M
$ 26.28M$ 26.28M

$ 399.05K
$ 399.05K$ 399.05K

$ 56.12M
$ 56.12M$ 56.12M

660.16M
660.16M 660.16M

1,409,664,846
1,409,664,846 1,409,664,846

1,409,664,846
1,409,664,846 1,409,664,846

46.83%

2020-01-06 00:00:00

$ 0.136
$ 0.136$ 0.136

ETH

Kapitalisasi Pasar Origin saat ini adalah $ 26.28M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 399.05K. Suplai beredar OGN adalah 660.16M, dan total suplainya sebesar 1409664846. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.12M.

Riwayat Harga Origin (OGN) USD

Pantau perubahan harga Origin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0006385+1.63%
30 Days$ -0.02144-35.01%
60 Hari$ -0.0241-37.71%
90 Hari$ -0.02127-34.83%
Perubahan Harga Origin Hari Ini

Hari ini, OGN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0006385 (+1.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Origin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02144 (-35.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Origin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OGN terlihat mengalami perubahan $ -0.0241 (-37.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Origin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02127 (-34.83%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Origin (OGN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Origin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Origin (OGN)

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Origin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Origin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OGN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Origin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Origin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Origin (USD)

Berapa nilai Origin (OGN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Origin (OGN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Origin.

Cek prediksi harga Origin sekarang!

Tokenomi Origin (OGN)

Memahami tokenomi Origin (OGN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OGN sekarang!

Cara membeli Origin (OGN)

Ingin mengetahui cara membeli Origin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Origin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OGN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Origin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Origin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Origin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Origin

Berapa nilai Origin (OGN) hari ini?
Harga live OGN dalam USD adalah 0.03981 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OGN ke USD saat ini?
Harga OGN ke USD saat ini adalah $ 0.03981. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Origin?
Kapitalisasi pasar OGN adalah $ 26.28M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OGN?
Suplai beredar OGN adalah 660.16M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OGN?
OGN mencapai harga ATH sebesar 3.38825924 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OGN?
OGN mencapai harga ATL 0.018833599755359903 USD.
Berapa volume perdagangan OGN?
Volume perdagangan 24 jam live OGN adalah $ 399.05K USD.
Akankah harga OGN naik lebih tinggi tahun ini?
OGN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OGN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:03:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Origin (OGN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator OGN ke USD

Jumlah

OGN
OGN
USD
USD

1 OGN = 0.03981 USD

Perdagangkan OGN

OGN/USDT
$0.03981
$0.03981$0.03981
+1.58%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

