Harga live Animecoin hari ini adalah 0.006793 USD. Lacak informasi harga aktual ANIME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ANIME dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Animecoin

Harga Animecoin(ANIME)

Harga Live 1 ANIME ke USD:

$0.006793
$0.006793$0.006793
-0.45%1D
USD
Grafik Harga Live Animecoin (ANIME)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:06:49 (UTC+8)

Informasi Harga Animecoin (ANIME) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.006654
$ 0.006654$ 0.006654
Low 24 Jam
$ 0.007262
$ 0.007262$ 0.007262
High 24 Jam

$ 0.006654
$ 0.006654$ 0.006654

$ 0.007262
$ 0.007262$ 0.007262

$ 0.1860638973479942
$ 0.1860638973479942$ 0.1860638973479942

$ 0.006174539416089452
$ 0.006174539416089452$ 0.006174539416089452

-1.33%

-0.44%

-17.55%

-17.55%

Harga aktual Animecoin (ANIME) adalah $ 0.006793. Selama 24 jam terakhir, ANIME diperdagangkan antara low $ 0.006654 dan high $ 0.007262, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highANIME adalah $ 0.1860638973479942, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.006174539416089452.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ANIME telah berubah sebesar -1.33% selama 1 jam terakhir, -0.44% selama 24 jam, dan -17.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Animecoin (ANIME)

No.551

$ 37.62M
$ 37.62M$ 37.62M

$ 716.04K
$ 716.04K$ 716.04K

$ 67.93M
$ 67.93M$ 67.93M

5.54B
5.54B 5.54B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Animecoin saat ini adalah $ 37.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 716.04K. Suplai beredar ANIME adalah 5.54B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 67.93M.

Riwayat Harga Animecoin (ANIME) USD

Pantau perubahan harga Animecoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00003071-0.44%
30 Days$ -0.007357-52.00%
60 Hari$ -0.008407-55.31%
90 Hari$ -0.010747-61.28%
Perubahan Harga Animecoin Hari Ini

Hari ini, ANIME tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00003071 (-0.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Animecoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.007357 (-52.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Animecoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ANIME terlihat mengalami perubahan $ -0.008407 (-55.31%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Animecoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.010747 (-61.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Animecoin (ANIME)?

Lihat halaman Riwayat Harga Animecoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Animecoin (ANIME)

Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.

Animecoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Animecoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ANIME ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Animecoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Animecoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Animecoin (USD)

Berapa nilai Animecoin (ANIME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Animecoin (ANIME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Animecoin.

Cek prediksi harga Animecoin sekarang!

Tokenomi Animecoin (ANIME)

Memahami tokenomi Animecoin (ANIME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANIME sekarang!

Cara membeli Animecoin (ANIME)

Ingin mengetahui cara membeli Animecoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Animecoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ANIME ke Mata Uang Lokal

1 Animecoin(ANIME) ke VND
178.757795
1 Animecoin(ANIME) ke AUD
A$0.01046122
1 Animecoin(ANIME) ke GBP
0.00516268
1 Animecoin(ANIME) ke EUR
0.00584198
1 Animecoin(ANIME) ke USD
$0.006793
1 Animecoin(ANIME) ke MYR
RM0.02839474
1 Animecoin(ANIME) ke TRY
0.2859853
1 Animecoin(ANIME) ke JPY
¥1.039329
1 Animecoin(ANIME) ke ARS
ARS$9.85915641
1 Animecoin(ANIME) ke RUB
0.55186332
1 Animecoin(ANIME) ke INR
0.60226738
1 Animecoin(ANIME) ke IDR
Rp113.21662138
1 Animecoin(ANIME) ke PHP
0.40071907
1 Animecoin(ANIME) ke EGP
￡E.0.3213089
1 Animecoin(ANIME) ke BRL
R$0.03634255
1 Animecoin(ANIME) ke CAD
C$0.00957813
1 Animecoin(ANIME) ke BDT
0.82881393
1 Animecoin(ANIME) ke NGN
9.77404012
1 Animecoin(ANIME) ke COP
$26.02676813
1 Animecoin(ANIME) ke ZAR
R.0.11799441
1 Animecoin(ANIME) ke UAH
0.28571358
1 Animecoin(ANIME) ke TZS
T.Sh.16.690401
1 Animecoin(ANIME) ke VES
Bs1.514839
1 Animecoin(ANIME) ke CLP
$6.399006
1 Animecoin(ANIME) ke PKR
Rs1.91997352
1 Animecoin(ANIME) ke KZT
3.57332179
1 Animecoin(ANIME) ke THB
฿0.2200932
1 Animecoin(ANIME) ke TWD
NT$0.21044714
1 Animecoin(ANIME) ke AED
د.إ0.02493031
1 Animecoin(ANIME) ke CHF
Fr0.0054344
1 Animecoin(ANIME) ke HKD
HK$0.05278161
1 Animecoin(ANIME) ke AMD
֏2.5976432
1 Animecoin(ANIME) ke MAD
.د.م0.06324283
1 Animecoin(ANIME) ke MXN
$0.12614601
1 Animecoin(ANIME) ke SAR
ريال0.02547375
1 Animecoin(ANIME) ke ETB
Br1.04265757
1 Animecoin(ANIME) ke KES
KSh0.87724802
1 Animecoin(ANIME) ke JOD
د.أ0.004816237
1 Animecoin(ANIME) ke PLN
0.02499824
1 Animecoin(ANIME) ke RON
лв0.0298892
1 Animecoin(ANIME) ke SEK
kr0.06494108
1 Animecoin(ANIME) ke BGN
лв0.01148017
1 Animecoin(ANIME) ke HUF
Ft2.27110369
1 Animecoin(ANIME) ke CZK
0.14312851
1 Animecoin(ANIME) ke KWD
د.ك0.002078658
1 Animecoin(ANIME) ke ILS
0.02221311
1 Animecoin(ANIME) ke BOB
Bs0.0468717
1 Animecoin(ANIME) ke AZN
0.0115481
1 Animecoin(ANIME) ke TJS
SM0.06263146
1 Animecoin(ANIME) ke GEL
0.01840903
1 Animecoin(ANIME) ke AOA
Kz6.1979332
1 Animecoin(ANIME) ke BHD
.د.ب0.002554168
1 Animecoin(ANIME) ke BMD
$0.006793
1 Animecoin(ANIME) ke DKK
kr0.04388278
1 Animecoin(ANIME) ke HNL
L0.17852004
1 Animecoin(ANIME) ke MUR
0.312478
1 Animecoin(ANIME) ke NAD
$0.11799441
1 Animecoin(ANIME) ke NOK
kr0.0692886
1 Animecoin(ANIME) ke NZD
$0.01202361
1 Animecoin(ANIME) ke PAB
B/.0.006793
1 Animecoin(ANIME) ke PGK
K0.02900611
1 Animecoin(ANIME) ke QAR
ر.ق0.02472652
1 Animecoin(ANIME) ke RSD
дин.0.6894895
1 Animecoin(ANIME) ke UZS
soʻm80.86903468
1 Animecoin(ANIME) ke ALL
L0.56972891
1 Animecoin(ANIME) ke ANG
ƒ0.01215947
1 Animecoin(ANIME) ke AWG
ƒ0.0122274
1 Animecoin(ANIME) ke BBD
$0.013586
1 Animecoin(ANIME) ke BAM
KM0.01148017
1 Animecoin(ANIME) ke BIF
Fr20.032557
1 Animecoin(ANIME) ke BND
$0.0088309
1 Animecoin(ANIME) ke BSD
$0.006793
1 Animecoin(ANIME) ke JMD
$1.08925755
1 Animecoin(ANIME) ke KHR
27.28109558
1 Animecoin(ANIME) ke KMF
Fr2.900611
1 Animecoin(ANIME) ke LAK
147.67391009
1 Animecoin(ANIME) ke LKR
රු2.07098191
1 Animecoin(ANIME) ke MDL
L0.11622823
1 Animecoin(ANIME) ke MGA
Ar30.5990685
1 Animecoin(ANIME) ke MOP
P0.054344
1 Animecoin(ANIME) ke MVR
0.1046122
1 Animecoin(ANIME) ke MWK
MK11.7729483
1 Animecoin(ANIME) ke MZN
MT0.43441235
1 Animecoin(ANIME) ke NPR
रु0.9625681
1 Animecoin(ANIME) ke PYG
48.175956
1 Animecoin(ANIME) ke RWF
Fr9.870229
1 Animecoin(ANIME) ke SBD
$0.05583846
1 Animecoin(ANIME) ke SCR
0.09462649
1 Animecoin(ANIME) ke SRD
$0.2615305
1 Animecoin(ANIME) ke SVC
$0.05937082
1 Animecoin(ANIME) ke SZL
L0.11785855
1 Animecoin(ANIME) ke TMT
m0.0237755
1 Animecoin(ANIME) ke TND
د.ت0.020100487
1 Animecoin(ANIME) ke TTD
$0.04598861
1 Animecoin(ANIME) ke UGX
Sh23.748328
1 Animecoin(ANIME) ke XAF
Fr3.858424
1 Animecoin(ANIME) ke XCD
$0.0183411
1 Animecoin(ANIME) ke XOF
Fr3.858424
1 Animecoin(ANIME) ke XPF
Fr0.699679
1 Animecoin(ANIME) ke BWP
P0.09136585
1 Animecoin(ANIME) ke BZD
$0.01365393
1 Animecoin(ANIME) ke CVE
$0.65104112
1 Animecoin(ANIME) ke DJF
Fr1.209154
1 Animecoin(ANIME) ke DOP
$0.4367899
1 Animecoin(ANIME) ke DZD
د.ج0.88621478
1 Animecoin(ANIME) ke FJD
$0.01548804
1 Animecoin(ANIME) ke GNF
Fr59.065135
1 Animecoin(ANIME) ke GTQ
Q0.05203438
1 Animecoin(ANIME) ke GYD
$1.42082388
1 Animecoin(ANIME) ke ISK
kr0.855918

Sumber Daya Animecoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Animecoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Animecoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Animecoin

Berapa nilai Animecoin (ANIME) hari ini?
Harga live ANIME dalam USD adalah 0.006793 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ANIME ke USD saat ini?
Harga ANIME ke USD saat ini adalah $ 0.006793. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Animecoin?
Kapitalisasi pasar ANIME adalah $ 37.62M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ANIME?
Suplai beredar ANIME adalah 5.54B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ANIME?
ANIME mencapai harga ATH sebesar 0.1860638973479942 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ANIME?
ANIME mencapai harga ATL 0.006174539416089452 USD.
Berapa volume perdagangan ANIME?
Volume perdagangan 24 jam live ANIME adalah $ 716.04K USD.
Akankah harga ANIME naik lebih tinggi tahun ini?
ANIME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANIME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Animecoin (ANIME)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

