Apa yang dimaksud dengan Animecoin (ANIME)

Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.

Animecoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Animecoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ANIME ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Animecoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Animecoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Animecoin (USD)

Berapa nilai Animecoin (ANIME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Animecoin (ANIME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Animecoin.

Cek prediksi harga Animecoin sekarang!

Tokenomi Animecoin (ANIME)

Memahami tokenomi Animecoin (ANIME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANIME sekarang!

Cara membeli Animecoin (ANIME)

Ingin mengetahui cara membeli Animecoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Animecoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ANIME ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Animecoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Animecoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Animecoin Berapa nilai Animecoin (ANIME) hari ini? Harga live ANIME dalam USD adalah 0.006793 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ANIME ke USD saat ini? $ 0.006793 . Cobalah Harga ANIME ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Animecoin? Kapitalisasi pasar ANIME adalah $ 37.62M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ANIME? Suplai beredar ANIME adalah 5.54B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ANIME? ANIME mencapai harga ATH sebesar 0.1860638973479942 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ANIME? ANIME mencapai harga ATL 0.006174539416089452 USD . Berapa volume perdagangan ANIME? Volume perdagangan 24 jam live ANIME adalah $ 716.04K USD . Akankah harga ANIME naik lebih tinggi tahun ini? ANIME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANIME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

