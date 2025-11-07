Harga Ethereum(ETH)
Harga aktual Ethereum (ETH) adalah $ 3,308.55. Selama 24 jam terakhir, ETH diperdagangkan antara low $ 3,246.2 dan high $ 3,455.31, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highETH adalah $ 4,953.732913768563, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.4208970069885254.
Dalam hal kinerja jangka pendek, ETH telah berubah sebesar -0.32% selama 1 jam terakhir, +0.12% selama 24 jam, dan -12.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Ethereum saat ini adalah $ 399.33B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 389.89M. Suplai beredar ETH adalah 120.70M, dan total suplainya sebesar 120697167.1614941. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 399.33B.
Pantau perubahan harga Ethereum untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +3.96
|+0.12%
|30 Days
|$ -1,139.57
|-25.62%
|60 Hari
|$ -996.85
|-23.16%
|90 Hari
|$ -700.82
|-17.48%
Hari ini, ETH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +3.96 (+0.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1,139.57 (-25.62%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ETH terlihat mengalami perubahan $ -996.85 (-23.16%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -700.82 (-17.48%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ethereum (ETH)?
Lihat halaman Riwayat Harga Ethereum sekarang.
Selain Bitcoin, Ethereum (ETH) adalah proyek blockchain yang paling banyak diikuti. Sebagai mata uang kripto terbesar kedua di dunia, Ethereum bukan hanya merupakan mata uang digital, melainkan juga platform terdesentralisasi yang mendukung berbagai macam aplikasi. Mulai dari keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan NFT hingga game dan metaverse, banyak aplikasi blockchain terkenal yang beroperasi pada Ethereum.
Ethereum diluncurkan pada tahun 2015 dan dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi dan layanan, termasuk produk game dan keuangan. Sederhananya, jika BTC dianggap sebagai "emas digital", Ethereum berfungsi sebagai "komputer global" yang mampu menjalankan beragam aplikasi blockchain. Pengembang dapat membangun smart contract di Ethereum, sehingga memungkinkan aplikasi terdesentralisasi (dApp) beroperasi secara otomatis tanpa perantara.
Saat ini, Ethereum telah menjadi infrastruktur inti untuk DeFi, NFT, DAO, dan sektor lainnya. Token aslinya, yaitu ETH, bukan hanya digunakan untuk membayar biaya jaringan (Gas), melainkan juga diterapkan secara luas dalam investasi, staking, dan dalam ekosistem yang lebih luas.
Ethereum diusulkan dan dibuat pada tahun 2013 oleh Vitalik Buterin, seorang programer Kanada asal Rusia. Dengan inspirasi Bitcoin, Vitalik membayangkan sebuah platform yang dapat mendukung smart contract dan aplikasi terdesentralisasi. Pada tahun 2014, dia memulai kampanye penggalangan dana, lalu jaringan Ethereum resmi diluncurkan pada tahun 2015.
Ethereum dibangun berdasarkan beberapa komponen inti: blockchain, smart contract, Ethereum Virtual Machine (EVM), dan biaya transaksi.
- Blockchain: Pada dasarnya, Ethereum adalah buku besar terdistribusi yang dikelola oleh ribuan node di seluruh dunia untuk memastikan bahwa data tidak dapat diubah.
- Smart contract: Sebagai fitur Ethereum yang paling revolusioner, smart contract memungkinkan pengembang untuk menetapkan syarat yang telah ditentukan. Setelah syarat ini terpenuhi, kontrak dieksekusi secara otomatis tanpa campur tangan manusia.
- Ethereum Virtual Machine (EVM): EVM, yang sering digambarkan sebagai otak Ethereum, adalah komputer virtual yang terdiri dari semua node pada jaringan. Saat pengembang menerapkan smart contract atau aplikasi, EVM mengeksekusi program dan memastikannya berjalan sesuai aturan.
- Biaya transaksi: Setiap operasi pada Ethereum (misalnya, mengirim ETH) memerlukan biaya kecil bernama Gas yang dinominasikan dalam Gwei, yaitu unit pecahan ETH.
Bitcoin dan Ethereum memiliki tujuan dan fungsi yang sepenuhnya berbeda:
- Pemosisian: BTC utamanya merupakan mata uang digital yang difokuskan pada penyimpanan nilai, sementara Ethereum adalah platform aplikasi tempat ETH berfungsi baik sebagai mata uang maupun bahan bakar bagi ekosistem.
- Suplai: Suplai BTC dibatasi sebanyak 21 juta koin. ETH tidak memiliki batas suplai tetap, tetapi sejak peningkatan EIP-1559 pada tahun 2021, mekanisme burning telah dihadirkan, sehingga menimbulkan tren pengurangan peredaran.
- Fungsionalitas: BTC memiliki fungsi tunggal, terutama untuk transfer dan sebagai penyimpan nilai. Sebaliknya, Ethereum menawarkan fungsionalitas yang luas dengan mendukung DeFi, NFT, GameFi, dan berbagai aplikasi ekosistem.
- Mekanisme konsensus: Bitcoin masih menggunakan Proof of Work (PoW). Ethereum, setelah menyelesaikan "The Merge" pada tahun 2022, sepenuhnya beralih ke Proof of Stake (PoS) yang lebih hemat energi dan mudah diskalakan.
Proses pembelian ETH di MEXC atau platform perdagangan lainnya mirip dengan pembelian BTC:
- Daftarkan akun, lalu selesaikan verifikasi KYC
- Depositkan dana (kartu bank, kartu kredit, dan metode lainnya didukung)
- Cari ETH, lalu masukkan jumlah yang ingin dibeli
- Konfirmasikan order, lalu Anda akan memiliki ETH
Harga ETH sangat volatil dan sering kali bergerak seperti roller coaster. Harganya telah meningkat dari hanya beberapa dolar ke all-time high hampir $5.000. Saat ini, kapitalisasi pasarnya menduduki peringkat kedua di antara semua mata uang kripto setelah BTC.
Faktor-faktor yang mendorong harga ETH meliputi:
- Pertumbuhan ekosistem seperti DeFi dan NFT
- Peningkatan Ethereum (seperti ETH 2.0 dan solusi penskalaan Lapisan 2)
- Modal institusional dan hadirnya ETF Ethereum
- Perkembangan kebijakan dan regulasi global
Anda dapat melacak pergerakan harga dan volume perdagangan aktual ETH langsung di platform MEXC.
Banyak ahli dan institusi menganggap bahwa Ethereum memiliki nilai investasi jangka panjang:
- Berbagai kegunaan: ETH bukan hanya merupakan mata uang, melainkan juga bahan bakar yang menggerakkan seluruh ekosistem Web3.
- Pertumbuhan ekosistem: Sebagian besar proyek DeFi dan NFT mengandalkan Ethereum.
- Meningkatnya kelangkaan: Dengan EIP-1559, ETH memperoleh fitur deflasioner karena sebagian biaya transaksi di-burn.
- Pengakuan institusional: Dengan hadirnya ETF Ethereum, lebih banyak institusi kini dapat berinvestasi dalam ETH secara legal.
Penting untuk diperhatikan bahwa setelah peningkatan tahun 2022 yang dikenal sebagai The Merge, Ethereum tidak lagi mendukung mining dan telah beralih dari Proof of Work (PoW) ke Proof of Stake (PoS).
- Sebelum tahun 2022: Pengguna melakukan mining ETH dengan kartu grafis untuk mendapatkan hadiah.
- Setelah 2022: ETH dapat diperoleh melalui staking. Pengguna mendepositkan ETH ke dalam node jaringan untuk membantu memvalidasi transaksi dan menerima hadiah sebagai imbalan.
Seiring dengan makin matangnya ekosistem Ethereum, ETF (Exchange-Traded Fund) Ethereum telah dihadirkan di beberapa negara. ETF Ethereum adalah dana yang melacak harga ETH. Instrumen ini memungkinkan investor untuk mendapatkan eksposur ke pergerakan harga ETH tanpa perlu mengelola dompet mata uang kripto atau akun bursa. Investor dapat membeli bagian dari ETF Ethereum, lalu memperdagangkan ETH melalui saluran yang sudah dikenal, seperti akun broker.
Keunggulan ETF meliputi:
- Investor dapat mengakses ETH melalui akun sekuritas tradisional
- Tidak perlu mengelola dompet atau khawatir tentang risiko keamanan
- Memfasilitasi penyertaan Ethereum dalam portofolio investasi institusional
Hadirnya ETF Ethereum menandai langkah menuju penerimaan ETH yang lebih luas di pasar keuangan mainstream.
Etherscan adalah explorer blockchain yang menyediakan akses ke data publik pada blockchain Ethereum, termasuk transaksi, smart contract, dan alamat. Semua interaksi di Ethereum bersifat transparan. Dengan memasukkan hash transaksi (ID transaksi), pengguna dapat melihat semua aktivitas terkait, termasuk token, smart contract, dan alamat dompet.
Fluktuasi harga ETH dipengaruhi oleh beberapa faktor:
- Berita positif: Peningkatan Ethereum yang sukses, persetujuan ETF, pembelian institusional
- Berita negatif: Tindakan regulatif, insiden peretasan, biaya gas yang tinggi
- Siklus pasar: ETH mengikuti siklus yang mirip dengan pola empat tahun Bitcoin, tetapi volatilitasnya diperkuat oleh penggerak pasar seperti DeFi, NFT, dan solusi Lapisan 2.
Di MEXC, Anda dapat melacak tren ETH jangka pendek dan jangka panjang menggunakan grafik aktual dan alat analisis pasar.
Ethereum tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ethereum Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.
Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ETH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ethereum di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.
Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ethereum dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.
Berapa nilai Ethereum (ETH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ethereum (ETH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ethereum.
Cek prediksi harga Ethereum sekarang!
Memahami tokenomi Ethereum (ETH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ETH sekarang!
Ingin mengetahui cara membeli Ethereum? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ethereum di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ethereum, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Jumlah
1 ETH = 3,308.55 USD
Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --
