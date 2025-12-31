BursaDEX+
BitMine Mengumpulkan ETH Senilai $98 Juta Saat Tahun 2025 Berakhir

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2025/12/31 19:00
Menurut laporan pasar, BitMine Immersion Technologies mengakuisisi Ethereum senilai sekitar $97,6 juta pada hari Selasa, membeli sekitar 32.938 ETH saat investor mengurangi posisi menjelang akhir tahun.

Pembelian ini dilakukan saat harga sedang lesu, waktu yang menurut beberapa analis menciptakan peluang bagi pemegang besar untuk menambah perbendaharaan.

BitMine Menambah Jutaan Ether

Langkah BitMine diikuti oleh aktivitas tambahan terkait staking. Laporan menunjukkan perusahaan juga melakukan staking sekitar 118.944 ETH sebagai bagian dari rencana untuk mendapatkan imbal hasil dari kepemilikannya.

Langkah-langkah tersebut mendorong estimasi publik atas total kepemilikan Ether BitMine menjadi sekitar 4,07 juta ETH, dengan nilai pasar sekitar $12 miliar pada harga saat ini.

Pembelian Terjadi di Tengah Penjualan Akhir Tahun

Berdasarkan laporan dan komentar dari Tom Lee dari Fundstrat, BitMine mengatur waktu beberapa pembelian untuk memanfaatkan apa yang sering disebut tax-loss selling di AS, yang cenderung meningkat di hari-hari terakhir tahun dan dapat menekan harga kripto.

Lee mengatakan penjualan akhir tahun—terutama dari 26 Desember hingga 30 Desember—telah menjadi faktor yang mendorong harga token tertentu lebih rendah, menciptakan peluang untuk akumulasi.

Apa Arti Angka-Angka Ini Bagi Investor

Skala akumulasi BitMine penting karena perusahaan yang memegang lebih dari 4 juta Ether dapat mempengaruhi persepsi pasar meskipun tidak sering melakukan perdagangan.

Laporan mencatat bahwa BitMine menggeser sebagian strategi korporatnya tahun ini menuju perbendaharaan Ethereum, dan langkah tersebut telah menarik minat dari investor besar dan pasar yang lebih luas. Aktivitas staking perusahaan juga menandakan keinginan untuk menghasilkan keuntungan di luar kenaikan harga.

Reaksi Pasar Dan Konteks Yang Lebih Luas

Berbagai metodologi digunakan untuk menginterpretasikan berbagai reaksi meja perdagangan terhadap pembelian bitcoin institusional. Beberapa meja perdagangan mengindikasikan bahwa mereka berpikir pembelian tersebut menunjukkan bahwa komunitas investor institusional terus bersedia untuk mengakuisisi Bitcoin.

Sebaliknya, meja perdagangan lain menyatakan bahwa volatilitas akhir tahun dan penjualan algoritmik mengaburkan tingkat minat sebenarnya dari institusi-institusi ini.

Jumlah pasti dan stempel waktu transfer dipublikasikan melalui layanan analitik on-chain, dan berbagai media kripto meliput informasi yang sama tidak lama setelah perdagangan terdeteksi di bursa.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView

