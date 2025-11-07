Harga XRP(XRP)
Harga aktual XRP (XRP) adalah $ 2.2173. Selama 24 jam terakhir, XRP diperdagangkan antara low $ 2.1801 dan high $ 2.416, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXRP adalah $ 3.841939926147461, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002802350092679262.
Dalam hal kinerja jangka pendek, XRP telah berubah sebesar +0.12% selama 1 jam terakhir, -0.83% selama 24 jam, dan -8.66% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar XRP saat ini adalah $ 133.28B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 171.58M. Suplai beredar XRP adalah 60.11B, dan total suplainya sebesar 99985774127. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 221.73B.
Pantau perubahan harga XRP untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Hari ini, XRP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.018546 (-0.83%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.6349 (-22.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XRP terlihat mengalami perubahan $ -0.6588 (-22.91%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.0686 (-32.53%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XRP (XRP)?
Lihat halaman Riwayat Harga XRP sekarang.
XRP adalah mata uang kripto yang dirancang untuk berfungsi sebagai aset pembayaran praktis. Sistem pembayarannya terus beroperasi, sehingga memungkinkan bank dan perusahaan pembayaran untuk mentransfer dana lintas batas dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada metode perbankan tradisional. Transfer internasional menggunakan XRP biasanya berbiaya kurang dari satu sen dan diselesaikan dalam waktu lima detik.
Seluruh suplai 100 miliar token XRP diciptakan pada tahun 2012 tanpa memerlukan mining. Saat ini, sekitar 59 miliar token XRP beredar, sementara Ripple terus merilis token tambahan dari cadangan terkuncinya. Banyak lembaga keuangan telah bergerak melampaui sekadar mengeksplorasi teknologi ini dan kini aktif menggunakannya untuk memproses transaksi pelanggan nyata.
XRP beroperasi melalui sistem yang secara fundamental berbeda dari model Bitcoin yang berbasis mining. Sebagai pengganti miner, jaringan ini mengandalkan lebih dari 150 validator independen di seluruh dunia untuk menjaga integritas transaksi.
Proses validasi didasarkan pada konsensus: validator bersepakat tentang transaksi yang harus diterima. Desain ini memungkinkan XRP Ledger untuk memproses sekitar 1.500 transaksi per detik dibandingkan dengan rata-rata Bitcoin sekitar 7 transaksi per detik. Dalam hal kecepatan, jaringan XRP berfungsi lebih seperti jalan raya yang sibuk selama jam macet, sedangkan Bitcoin lebih menyerupai jalan pedesaan pada waktu yang sama.
XRP Ledger juga menyertakan pertukaran mata uang internal yang memungkinkan pengguna untuk langsung berdagang di antara berbagai mata uang. Karena tidak memerlukan mining, jaringan XRP memiliki jejak lingkungan yang jauh lebih kecil, karena hanya mengonsumsi sebagian kecil energi yang digunakan oleh Bitcoin.
XRP tetap menjadi salah satu mata uang kripto terkemuka berdasarkan nilai pasar yang saat ini diperdagangkan sekitar $3,00. Gugatan SEC yang dimulai pada tahun 2020 menjadi fokus utama dan mencapai resolusi tahun ini.
Volume perdagangan harian konsisten melampaui miliaran dolar, sehingga mencerminkan partisipasi aktif dari investor ritel dan institusional. Harga XRP saat ini mendekati harga tertingginya baru-baru ini sebesar $3,03 yang dicapai awal tahun 2025. Sentimen pasar mencerminkan optimisme yang hati-hati, meskipun harga tetap sangat volatil dan dapat berfluktuasi dengan cepat.
Kelayakan XRP sebagai investasi yang bagus bergantung pada banyak faktor. XRP mungkin menghadirkan peluang investasi yang menarik bagi sebagian investor, sementara pihak lain tetap berhati-hati dengan nilai jangka panjangnya. Situasi keuangan pribadi Anda seharusnya memandu cara Anda mengalokasikan dana, dan kami tidak memberikan nasihat keuangan. Sebaliknya, poin-poin berikut menguraikan kriteria utama yang dipertimbangkan oleh investor yang terinformasi saat mengevaluasi XRP.
Penyelesaian masalah regulasi telah menghilangkan banyak ketidakpastian jangka panjang yang membebani sentimen investor selama bertahun-tahun. Fungsionalitas XRP melampaui spekulasi, karena secara aktif digunakan dalam transaksi keuangan nyata. Lembaga keuangan besar telah mengadopsi platform teknologi Ripple, dan ada diskusi berkelanjutan seputar potensi ETF XRP.
Namun, persaingan dalam industri pembayaran makin ketat dan bank-bank tradisional terus meningkatkan sistem yang ada. Struktur kepemilikan Ripple juga tetap menjadi titik perdebatan, karena perusahaan mengendalikan sebagian besar pasokan XRP total dan merilis token secara berkala.
Sama seperti semua mata uang kripto, XRP mengandung risiko yang melekat. Investor sebaiknya hanya menginvestasikan modal yang sanggup direlakan apabila hilang dan umumnya disarankan untuk memulai dengan alokasi kecil hingga mereka terbiasa dengan pasar.
Mendapatkan XRP pertama Anda adalah proses yang mudah, sering kali lebih sederhana daripada membuat akun media sosial.
- Pilih MEXC, lalu Daftar
- Selesaikan verifikasi: Unggah dokumen identifikasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan protokol layanan keuangan standar.
- Danai akun Anda: Gunakan transfer bank, kartu debit, atau transfer mata uang kripto lainnya.
- Pilih pasangan trading: Opsi yang umum meliputi XRP/USDT yang menyediakan akses mudah ke pasar.
- Pasang order: Market order dieksekusi dengan segera, sedangkan limit order memungkinkan Anda untuk menetapkan harga pembelian yang Anda inginkan.
- Simpan aset Anda dengan aman: Meskipun jumlah kecil dapat disimpan di bursa, kepemilikan yang lebih besar harus disimpan dalam dompet perangkat keras demi keamanan.
Langkah yang terbaik adalah memulai dengan jumlah yang nyaman Anda investasikan sambil memperoleh pengalaman dengan platform tersebut. Banyak investor juga menggunakan strategi dollar-cost averaging dengan membeli XRP dalam jumlah kecil secara berkala daripada mencoba mengepaskan waktu di pasar dengan sempurna.
MEXC menonjol sebagai salah satu platform terbaik untuk membeli XRP karena menawarkan keseimbangan antara keterjangkauan, keamanan, dan kemudahan penggunaan. Bursa ini menyediakan berbagai fitur yang membuat perdagangan XRP efisien baik bagi investor pemula maupun berpengalaman.
Fitur utama yang membedakan MEXC meliputi:
- Biaya terjangkau yang membantu melindungi modal investasi dan mengurangi biaya perdagangan.
- Likuiditas tinggi, sehingga memastikan eksekusi order yang cepat dengan slippage minimal.
- Aplikasi MEXC yang ramah pengguna untuk memberikan pedagang akses mudah ke semua fungsi inti.
- Berbagai metode pendanaan, termasuk transfer bank, kartu kredit, dan deposit mata uang kripto.
- Layanan Pelanggan 24/7 yang menawarkan bantuan berkelanjutan saat dibutuhkan.
MEXC juga mengutamakan keamanan dengan autentikasi dua faktor (2FA) serta audit dan pemantauan keamanan rutin. Fitur ini memastikan bahwa aset pengguna tetap aman saat berdagang.
Di MEXC, mata uang kripto XRP dapat diperdagangkan dengan USDT dan beberapa aset digital utama lainnya. Platform ini menyediakan opsi beli/jual dasar bagi pengguna baru, serta alat grafik tingkat lanjut bagi pedagang yang mencari strategi lebih mendetail.
Sama seperti layanan keuangan lainnya, penting untuk meninjau struktur biaya dan protokol keamanan platform sebelum memulai.
XRP tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XRP Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.
Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XRP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XRP di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.
Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XRP dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.
Berapa nilai XRP (XRP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XRP (XRP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XRP.
Cek prediksi harga XRP sekarang!
Memahami tokenomi XRP (XRP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XRP sekarang!
Ingin mengetahui cara membeli XRP? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XRP di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XRP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
