Harga Tacture Hari Ini

Harga live Tacture (TACAI) hari ini adalah $ 0.143, dengan perubahan 47.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TACAI ke USD saat ini adalah $ 0.143 per TACAI.

Tacture saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- TACAI. Selama 24 jam terakhir, TACAI diperdagangkan antara $ 0.0888 (low) dan $ 0.15 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, TACAI bergerak +21.08% dalam satu jam terakhir dan +17.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 8.27K.

Informasi Pasar Tacture (TACAI)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.60M$ 28.60M $ 28.60M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Blockchain Publik ARB

Kapitalisasi Pasar Tacture saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.27K. Suplai beredar TACAI adalah --, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.60M.