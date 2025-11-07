BursaDEX+
Harga live Monero hari ini adalah 356.56 USD. Lacak informasi harga aktual XMR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XMR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Monero(XMR)

Harga Live 1 XMR ke USD:

$356.48
+2.65%1D
USD
Grafik Harga Live Monero (XMR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:01:00 (UTC+8)

Informasi Harga Monero (XMR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 339.37
Low 24 Jam
$ 362
High 24 Jam

$ 339.37
$ 362
$ 517.62024523
$ 0.21296699345111847
+0.09%

+2.65%

+9.79%

+9.79%

Harga aktual Monero (XMR) adalah $ 356.56. Selama 24 jam terakhir, XMR diperdagangkan antara low $ 339.37 dan high $ 362, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXMR adalah $ 517.62024523, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.21296699345111847.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XMR telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, +2.65% selama 24 jam, dan +9.79% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Monero (XMR)

No.22

$ 6.58B
$ 5.86M
$ 6.58B
18.45M
--
18,446,744.07370955
0.18%

2014-04-18 00:00:00

XMR

Kapitalisasi Pasar Monero saat ini adalah $ 6.58B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.86M. Suplai beredar XMR adalah 18.45M, dan total suplainya sebesar 18446744.07370955. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.58B.

Riwayat Harga Monero (XMR) USD

Pantau perubahan harga Monero untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +9.2028+2.65%
30 Days$ +38.24+12.01%
60 Hari$ +85.08+31.33%
90 Hari$ +82.2+29.96%
Perubahan Harga Monero Hari Ini

Hari ini, XMR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +9.2028 (+2.65%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Monero 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +38.24 (+12.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Monero 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XMR terlihat mengalami perubahan $ +85.08 (+31.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Monero 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +82.2 (+29.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Monero (XMR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Monero sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Monero (XMR)

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Monero tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Monero Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XMR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Monero di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Monero dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Monero (USD)

Berapa nilai Monero (XMR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Monero (XMR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Monero.

Cek prediksi harga Monero sekarang!

Tokenomi Monero (XMR)

Memahami tokenomi Monero (XMR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XMR sekarang!

Cara membeli Monero (XMR)

Ingin mengetahui cara membeli Monero? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Monero di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XMR ke Mata Uang Lokal

1 Monero(XMR) ke VND
9,382,876.4
1 Monero(XMR) ke AUD
A$549.1024
1 Monero(XMR) ke GBP
270.9856
1 Monero(XMR) ke EUR
306.6416
1 Monero(XMR) ke USD
$356.56
1 Monero(XMR) ke MYR
RM1,490.4208
1 Monero(XMR) ke TRY
15,025.4384
1 Monero(XMR) ke JPY
¥54,553.68
1 Monero(XMR) ke ARS
ARS$517,500.4872
1 Monero(XMR) ke RUB
28,970.5
1 Monero(XMR) ke INR
31,616.1752
1 Monero(XMR) ke IDR
Rp5,942,664.2896
1 Monero(XMR) ke PHP
21,044.1712
1 Monero(XMR) ke EGP
￡E.16,861.7224
1 Monero(XMR) ke BRL
R$1,907.596
1 Monero(XMR) ke CAD
C$502.7496
1 Monero(XMR) ke BDT
43,503.8856
1 Monero(XMR) ke NGN
513,032.7904
1 Monero(XMR) ke COP
$1,366,127.5496
1 Monero(XMR) ke ZAR
R.6,197.0128
1 Monero(XMR) ke UAH
14,996.9136
1 Monero(XMR) ke TZS
T.Sh.876,067.92
1 Monero(XMR) ke VES
Bs80,939.12
1 Monero(XMR) ke CLP
$336,236.08
1 Monero(XMR) ke PKR
Rs100,778.1184
1 Monero(XMR) ke KZT
187,561.2568
1 Monero(XMR) ke THB
฿11,552.544
1 Monero(XMR) ke TWD
NT$11,049.7944
1 Monero(XMR) ke AED
د.إ1,308.5752
1 Monero(XMR) ke CHF
Fr285.248
1 Monero(XMR) ke HKD
HK$2,770.4712
1 Monero(XMR) ke AMD
֏136,348.544
1 Monero(XMR) ke MAD
.د.م3,316.008
1 Monero(XMR) ke MXN
$6,624.8848
1 Monero(XMR) ke SAR
ريال1,337.1
1 Monero(XMR) ke ETB
Br54,871.0184
1 Monero(XMR) ke KES
KSh46,053.2896
1 Monero(XMR) ke JOD
د.أ252.80104
1 Monero(XMR) ke PLN
1,312.1408
1 Monero(XMR) ke RON
лв1,568.864
1 Monero(XMR) ke SEK
kr3,412.2792
1 Monero(XMR) ke BGN
лв602.5864
1 Monero(XMR) ke HUF
Ft119,169.4832
1 Monero(XMR) ke CZK
7,512.7192
1 Monero(XMR) ke KWD
د.ك109.10736
1 Monero(XMR) ke ILS
1,165.9512
1 Monero(XMR) ke BOB
Bs2,460.264
1 Monero(XMR) ke AZN
606.152
1 Monero(XMR) ke TJS
SM3,287.4832
1 Monero(XMR) ke GEL
966.2776
1 Monero(XMR) ke AOA
Kz326,819.3304
1 Monero(XMR) ke BHD
.د.ب134.06656
1 Monero(XMR) ke BMD
$356.56
1 Monero(XMR) ke DKK
kr2,303.3776
1 Monero(XMR) ke HNL
L9,391.7904
1 Monero(XMR) ke MUR
16,401.76
1 Monero(XMR) ke NAD
$6,193.4472
1 Monero(XMR) ke NOK
kr3,636.912
1 Monero(XMR) ke NZD
$631.1112
1 Monero(XMR) ke PAB
B/.356.56
1 Monero(XMR) ke PGK
K1,497.552
1 Monero(XMR) ke QAR
ر.ق1,297.8784
1 Monero(XMR) ke RSD
дин.36,190.84
1 Monero(XMR) ke UZS
soʻm4,295,902.6264
1 Monero(XMR) ke ALL
L29,897.556
1 Monero(XMR) ke ANG
ƒ638.2424
1 Monero(XMR) ke AWG
ƒ641.808
1 Monero(XMR) ke BBD
$713.12
1 Monero(XMR) ke BAM
KM602.5864
1 Monero(XMR) ke BIF
Fr1,051,495.44
1 Monero(XMR) ke BND
$463.528
1 Monero(XMR) ke BSD
$356.56
1 Monero(XMR) ke JMD
$57,174.396
1 Monero(XMR) ke KHR
1,431,966.3536
1 Monero(XMR) ke KMF
Fr149,755.2
1 Monero(XMR) ke LAK
7,751,304.1928
1 Monero(XMR) ke LKR
රු108,704.4472
1 Monero(XMR) ke MDL
L6,100.7416
1 Monero(XMR) ke MGA
Ar1,606,124.52
1 Monero(XMR) ke MOP
P2,852.48
1 Monero(XMR) ke MVR
5,491.024
1 Monero(XMR) ke MWK
MK619,027.3816
1 Monero(XMR) ke MZN
MT22,802.012
1 Monero(XMR) ke NPR
रु50,524.552
1 Monero(XMR) ke PYG
2,528,723.52
1 Monero(XMR) ke RWF
Fr517,368.56
1 Monero(XMR) ke SBD
$2,934.4888
1 Monero(XMR) ke SCR
5,366.228
1 Monero(XMR) ke SRD
$13,727.56
1 Monero(XMR) ke SVC
$3,116.3344
1 Monero(XMR) ke SZL
L6,189.8816
1 Monero(XMR) ke TMT
m1,247.96
1 Monero(XMR) ke TND
د.ت1,055.06104
1 Monero(XMR) ke TTD
$2,413.9112
1 Monero(XMR) ke UGX
Sh1,246,533.76
1 Monero(XMR) ke XAF
Fr202,526.08
1 Monero(XMR) ke XCD
$962.712
1 Monero(XMR) ke XOF
Fr202,526.08
1 Monero(XMR) ke XPF
Fr36,725.68
1 Monero(XMR) ke BWP
P4,795.732
1 Monero(XMR) ke BZD
$716.6856
1 Monero(XMR) ke CVE
$34,172.7104
1 Monero(XMR) ke DJF
Fr63,111.12
1 Monero(XMR) ke DOP
$22,930.3736
1 Monero(XMR) ke DZD
د.ج46,552.4736
1 Monero(XMR) ke FJD
$812.9568
1 Monero(XMR) ke GNF
Fr3,100,289.2
1 Monero(XMR) ke GTQ
Q2,731.2496
1 Monero(XMR) ke GYD
$74,578.0896
1 Monero(XMR) ke ISK
kr44,926.56

Sumber Daya Monero

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Monero, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Monero
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Monero

Berapa nilai Monero (XMR) hari ini?
Harga live XMR dalam USD adalah 356.56 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XMR ke USD saat ini?
Harga XMR ke USD saat ini adalah $ 356.56. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Monero?
Kapitalisasi pasar XMR adalah $ 6.58B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XMR?
Suplai beredar XMR adalah 18.45M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XMR?
XMR mencapai harga ATH sebesar 517.62024523 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XMR?
XMR mencapai harga ATL 0.21296699345111847 USD.
Berapa volume perdagangan XMR?
Volume perdagangan 24 jam live XMR adalah $ 5.86M USD.
Akankah harga XMR naik lebih tinggi tahun ini?
XMR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XMR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:01:00 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

