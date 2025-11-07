BursaDEX+
Harga live peaq network hari ini adalah 0.06687 USD. Lacak informasi harga aktual PEAQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PEAQ dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo peaq network

Harga peaq network(PEAQ)

Harga Live 1 PEAQ ke USD:

$0.06687
$0.06687$0.06687
+1.64%1D
USD
Grafik Harga Live peaq network (PEAQ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:18:36 (UTC+8)

Informasi Harga peaq network (PEAQ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06224
$ 0.06224$ 0.06224
Low 24 Jam
$ 0.07197
$ 0.07197$ 0.07197
High 24 Jam

$ 0.06224
$ 0.06224$ 0.06224

$ 0.07197
$ 0.07197$ 0.07197

$ 0.7533827025580973
$ 0.7533827025580973$ 0.7533827025580973

$ 0.05784783537206197
$ 0.05784783537206197$ 0.05784783537206197

+3.43%

+1.64%

-15.65%

-15.65%

Harga aktual peaq network (PEAQ) adalah $ 0.06687. Selama 24 jam terakhir, PEAQ diperdagangkan antara low $ 0.06224 dan high $ 0.07197, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPEAQ adalah $ 0.7533827025580973, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05784783537206197.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PEAQ telah berubah sebesar +3.43% selama 1 jam terakhir, +1.64% selama 24 jam, dan -15.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar peaq network (PEAQ)

No.315

$ 95.84M
$ 95.84M$ 95.84M

$ 377.48K
$ 377.48K$ 377.48K

$ 290.21M
$ 290.21M$ 290.21M

1.43B
1.43B 1.43B

4,339,901,095.790699
4,339,901,095.790699 4,339,901,095.790699

PEAQEVM

Kapitalisasi Pasar peaq network saat ini adalah $ 95.84M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 377.48K. Suplai beredar PEAQ adalah 1.43B, dan total suplainya sebesar 4339901095.790699. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 290.21M.

Riwayat Harga peaq network (PEAQ) USD

Pantau perubahan harga peaq network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001079+1.64%
30 Days$ -0.05996-47.28%
60 Hari$ +0.00052+0.78%
90 Hari$ -0.00055-0.82%
Perubahan Harga peaq network Hari Ini

Hari ini, PEAQ tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001079 (+1.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga peaq network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05996 (-47.28%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga peaq network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PEAQ terlihat mengalami perubahan $ +0.00052 (+0.78%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga peaq network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00055 (-0.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari peaq network (PEAQ)?

Lihat halaman Riwayat Harga peaq network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan peaq network (PEAQ)

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

peaq network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi peaq network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PEAQ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang peaq network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli peaq network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga peaq network (USD)

Berapa nilai peaq network (PEAQ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda peaq network (PEAQ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk peaq network.

Cek prediksi harga peaq network sekarang!

Tokenomi peaq network (PEAQ)

Memahami tokenomi peaq network (PEAQ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PEAQ sekarang!

Cara membeli peaq network (PEAQ)

Ingin mengetahui cara membeli peaq network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli peaq network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PEAQ ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya peaq network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peaq network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi peaq network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang peaq network

Berapa nilai peaq network (PEAQ) hari ini?
Harga live PEAQ dalam USD adalah 0.06687 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PEAQ ke USD saat ini?
Harga PEAQ ke USD saat ini adalah $ 0.06687. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar peaq network?
Kapitalisasi pasar PEAQ adalah $ 95.84M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PEAQ?
Suplai beredar PEAQ adalah 1.43B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PEAQ?
PEAQ mencapai harga ATH sebesar 0.7533827025580973 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PEAQ?
PEAQ mencapai harga ATL 0.05784783537206197 USD.
Berapa volume perdagangan PEAQ?
Volume perdagangan 24 jam live PEAQ adalah $ 377.48K USD.
Akankah harga PEAQ naik lebih tinggi tahun ini?
PEAQ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PEAQ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting peaq network (PEAQ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

