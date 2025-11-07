BursaDEX+
Harga live Comedian hari ini adalah 0.0594 USD. Lacak informasi harga aktual BAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BAN

Info Harga BAN

Penjelasan BAN

Situs Web Resmi BAN

Tokenomi BAN

Prakiraan Harga BAN

Riwayat BAN

Panduan Membeli BAN

Konverter BAN ke Mata Uang Fiat

Spot BAN

Futures USDT-M BAN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Comedian

Harga Comedian(BAN)

Harga Live 1 BAN ke USD:

$0.0594
-0.13%1D
USD
Grafik Harga Live Comedian (BAN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:11:55 (UTC+8)

Informasi Harga Comedian (BAN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05902
Low 24 Jam
$ 0.06457
High 24 Jam

$ 0.05902
$ 0.06457
$ 0.3992826346662066
$ 0.000023698956851675
-0.87%

-0.13%

-11.63%

-11.63%

Harga aktual Comedian (BAN) adalah $ 0.0594. Selama 24 jam terakhir, BAN diperdagangkan antara low $ 0.05902 dan high $ 0.06457, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBAN adalah $ 0.3992826346662066, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000023698956851675.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BAN telah berubah sebesar -0.87% selama 1 jam terakhir, -0.13% selama 24 jam, dan -11.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Comedian (BAN)

No.409

$ 59.40M
$ 148.88K
$ 59.40M
999.96M
999,961,859
999,961,859
100.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar Comedian saat ini adalah $ 59.40M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 148.88K. Suplai beredar BAN adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999961859. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 59.40M.

Riwayat Harga Comedian (BAN) USD

Pantau perubahan harga Comedian untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000773-0.13%
30 Days$ -0.01172-16.48%
60 Hari$ -0.04972-45.57%
90 Hari$ +0.0042+7.60%
Perubahan Harga Comedian Hari Ini

Hari ini, BAN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000773 (-0.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Comedian 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01172 (-16.48%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Comedian 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BAN terlihat mengalami perubahan $ -0.04972 (-45.57%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Comedian 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0042 (+7.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Comedian (BAN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Comedian sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Comedian (BAN)

BAN is a meme coin on the Solana chain.

Comedian tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Comedian Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BAN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Comedian di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Comedian dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Comedian (USD)

Berapa nilai Comedian (BAN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Comedian (BAN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Comedian.

Cek prediksi harga Comedian sekarang!

Tokenomi Comedian (BAN)

Memahami tokenomi Comedian (BAN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BAN sekarang!

Cara membeli Comedian (BAN)

Ingin mengetahui cara membeli Comedian? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Comedian di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BAN ke Mata Uang Lokal

1 Comedian(BAN) ke VND
1,563.111
1 Comedian(BAN) ke AUD
A$0.091476
1 Comedian(BAN) ke GBP
0.045144
1 Comedian(BAN) ke EUR
0.051084
1 Comedian(BAN) ke USD
$0.0594
1 Comedian(BAN) ke MYR
RM0.248292
1 Comedian(BAN) ke TRY
2.50074
1 Comedian(BAN) ke JPY
¥9.0882
1 Comedian(BAN) ke ARS
ARS$86.211378
1 Comedian(BAN) ke RUB
4.825656
1 Comedian(BAN) ke INR
5.266404
1 Comedian(BAN) ke IDR
Rp989.999604
1 Comedian(BAN) ke PHP
3.504006
1 Comedian(BAN) ke EGP
￡E.2.80962
1 Comedian(BAN) ke BRL
R$0.31779
1 Comedian(BAN) ke CAD
C$0.083754
1 Comedian(BAN) ke BDT
7.247394
1 Comedian(BAN) ke NGN
85.467096
1 Comedian(BAN) ke COP
$227.585754
1 Comedian(BAN) ke ZAR
R.1.031778
1 Comedian(BAN) ke UAH
2.498364
1 Comedian(BAN) ke TZS
T.Sh.145.9458
1 Comedian(BAN) ke VES
Bs13.2462
1 Comedian(BAN) ke CLP
$55.9548
1 Comedian(BAN) ke PKR
Rs16.788816
1 Comedian(BAN) ke KZT
31.246182
1 Comedian(BAN) ke THB
฿1.92456
1 Comedian(BAN) ke TWD
NT$1.840212
1 Comedian(BAN) ke AED
د.إ0.217998
1 Comedian(BAN) ke CHF
Fr0.04752
1 Comedian(BAN) ke HKD
HK$0.461538
1 Comedian(BAN) ke AMD
֏22.71456
1 Comedian(BAN) ke MAD
.د.م0.553014
1 Comedian(BAN) ke MXN
$1.103058
1 Comedian(BAN) ke SAR
ريال0.22275
1 Comedian(BAN) ke ETB
Br9.117306
1 Comedian(BAN) ke KES
KSh7.670916
1 Comedian(BAN) ke JOD
د.أ0.0421146
1 Comedian(BAN) ke PLN
0.218592
1 Comedian(BAN) ke RON
лв0.26136
1 Comedian(BAN) ke SEK
kr0.567864
1 Comedian(BAN) ke BGN
лв0.100386
1 Comedian(BAN) ke HUF
Ft19.859202
1 Comedian(BAN) ke CZK
1.251558
1 Comedian(BAN) ke KWD
د.ك0.0181764
1 Comedian(BAN) ke ILS
0.194238
1 Comedian(BAN) ke BOB
Bs0.40986
1 Comedian(BAN) ke AZN
0.10098
1 Comedian(BAN) ke TJS
SM0.547668
1 Comedian(BAN) ke GEL
0.160974
1 Comedian(BAN) ke AOA
Kz54.19656
1 Comedian(BAN) ke BHD
.د.ب0.0223344
1 Comedian(BAN) ke BMD
$0.0594
1 Comedian(BAN) ke DKK
kr0.383724
1 Comedian(BAN) ke HNL
L1.561032
1 Comedian(BAN) ke MUR
2.7324
1 Comedian(BAN) ke NAD
$1.031778
1 Comedian(BAN) ke NOK
kr0.60588
1 Comedian(BAN) ke NZD
$0.105138
1 Comedian(BAN) ke PAB
B/.0.0594
1 Comedian(BAN) ke PGK
K0.253638
1 Comedian(BAN) ke QAR
ر.ق0.216216
1 Comedian(BAN) ke RSD
дин.6.0291
1 Comedian(BAN) ke UZS
soʻm707.142744
1 Comedian(BAN) ke ALL
L4.981878
1 Comedian(BAN) ke ANG
ƒ0.106326
1 Comedian(BAN) ke AWG
ƒ0.10692
1 Comedian(BAN) ke BBD
$0.1188
1 Comedian(BAN) ke BAM
KM0.100386
1 Comedian(BAN) ke BIF
Fr175.1706
1 Comedian(BAN) ke BND
$0.07722
1 Comedian(BAN) ke BSD
$0.0594
1 Comedian(BAN) ke JMD
$9.52479
1 Comedian(BAN) ke KHR
238.553964
1 Comedian(BAN) ke KMF
Fr25.3638
1 Comedian(BAN) ke LAK
1,291.304322
1 Comedian(BAN) ke LKR
රු18.109278
1 Comedian(BAN) ke MDL
L1.016334
1 Comedian(BAN) ke MGA
Ar267.5673
1 Comedian(BAN) ke MOP
P0.4752
1 Comedian(BAN) ke MVR
0.91476
1 Comedian(BAN) ke MWK
MK102.94614
1 Comedian(BAN) ke MZN
MT3.79863
1 Comedian(BAN) ke NPR
रु8.41698
1 Comedian(BAN) ke PYG
421.2648
1 Comedian(BAN) ke RWF
Fr86.3082
1 Comedian(BAN) ke SBD
$0.488268
1 Comedian(BAN) ke SCR
0.827442
1 Comedian(BAN) ke SRD
$2.2869
1 Comedian(BAN) ke SVC
$0.519156
1 Comedian(BAN) ke SZL
L1.03059
1 Comedian(BAN) ke TMT
m0.2079
1 Comedian(BAN) ke TND
د.ت0.1757646
1 Comedian(BAN) ke TTD
$0.402138
1 Comedian(BAN) ke UGX
Sh207.6624
1 Comedian(BAN) ke XAF
Fr33.7392
1 Comedian(BAN) ke XCD
$0.16038
1 Comedian(BAN) ke XOF
Fr33.7392
1 Comedian(BAN) ke XPF
Fr6.1182
1 Comedian(BAN) ke BWP
P0.79893
1 Comedian(BAN) ke BZD
$0.119394
1 Comedian(BAN) ke CVE
$5.692896
1 Comedian(BAN) ke DJF
Fr10.5732
1 Comedian(BAN) ke DOP
$3.81942
1 Comedian(BAN) ke DZD
د.ج7.749324
1 Comedian(BAN) ke FJD
$0.135432
1 Comedian(BAN) ke GNF
Fr516.483
1 Comedian(BAN) ke GTQ
Q0.455004
1 Comedian(BAN) ke GYD
$12.424104
1 Comedian(BAN) ke ISK
kr7.4844

Sumber Daya Comedian

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Comedian, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Comedian
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Comedian

Berapa nilai Comedian (BAN) hari ini?
Harga live BAN dalam USD adalah 0.0594 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BAN ke USD saat ini?
Harga BAN ke USD saat ini adalah $ 0.0594. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Comedian?
Kapitalisasi pasar BAN adalah $ 59.40M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BAN?
Suplai beredar BAN adalah 999.96M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BAN?
BAN mencapai harga ATH sebesar 0.3992826346662066 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BAN?
BAN mencapai harga ATL 0.000023698956851675 USD.
Berapa volume perdagangan BAN?
Volume perdagangan 24 jam live BAN adalah $ 148.88K USD.
Akankah harga BAN naik lebih tinggi tahun ini?
BAN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BAN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Comedian (BAN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BAN ke USD

Jumlah

BAN
BAN
USD
USD

1 BAN = 0.0594 USD

Perdagangkan BAN

BAN/USDT
$0.0594
-0.27%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

